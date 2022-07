Yo sí creo en el proyecto de Junts per Catalunya

- Publicidad-

Yo si creo en proyecto de Junts per Catalunya en todos los niveles, también quiero la ciudad de Figueres con locura, fue la ciudad que me acogió con quince años camino de diez y seis, han pasado diez y ocho años, es la ciudad que me ha visto crecer y convertirme en adulta, lamentablemente yo también he visto la ciudad que yo quiero convertirse a una ciudad que se cae en pedazos que es más insegura, lo que necesita son soluciones, estas soluciones no pueden venir por parte de aquellos que llevan once años siendo concejales y aunque con su breve paso por la alcaldía lo hicieran bien, han sido incapaces de hacer oposición, por lo tanto como yo si creo en el proyecto de Junts, creo que ahora es el momento de una lista encabezada por alguien nuevo con gente nueva, no creo que nadie que haya sido concejal en el pasado nos puede dar una solución para el futuro, cuando dijo nadie me refiero a nadie, me hace mucha gracia que gente ya muy mayor pretenda darnos lecciones de como dirigir una ciudad, que cuando ellos estuvieron de concejales solo supieron perder proyectos para Figueres.

Yo si creo en el proyecto de Laura Borràs y de Jordi Turull, pero tambien creo que a nivel municipal, los independentistas no podemos gobernar con el 155, y nos veremos obligados a entendernos con Agnés Lladó de Esquerra Republicana y con Xavi Colomer de la CUP, lo tendremos que hacer sin mirar atrás, a mi no me gustó el cuadripartito del 2019, pero en el 2023 la ciudad de Figueres necesita por su bien que todos nos entendamos, y esto no lo va hacer quien encabezó la lista en 2019, ya que le tiene un odio hacia Agnés Lladó que no es normal, yo no odio a Agnés Lladó a lo mejor no me ha gustado su gestión, pero nos tendremos que entender con ella para el bien de Figueres, guste o no guste.

Tambien quiero hablar de los que fueron presos políticos entre ellos dos amigos míos Josep Rull y Jordi Turull, creo que no seria ético ni moral hacia la ciudadanía de Figueres presentar un candidato que en 2017 cuando acaban de entrar en prisión por primera vez hacia comidas a Santi Vila a un importante hotel de Figueres para que se explicara y que no expresó ni un ápice de solidaridad hacia los exiliados y presos políticos, pero que en 2018 la segunda vez que volvieron entrar en prisión, le faltó tiempo para ir a presentar libros a Santi Vila, no es ético presentar una persona así de cabeza de lista y que no cree en el proyecto de Junts, lo siento pero no.

Junts tiene que ser consecuente por la ciudad de Figueres y presentar a alguien nuevo que sea capaz de crear ilusión y que no lo vean como un problema del pasado, a esta persona nueva le deben acompañar tambien caras nuevas, personas que tienen ganas de verdad de solucionar los problemas de la ciudad de Figueres, que como he dicho anteriormente se cae a pedazos, personas a quienes no les importen trabajar codo con codo con Agnés Lladó y Xavi Colomer, de Esquerra Republicana y de la CUP, tambien persones fieles a la independencia a la Republica Catalana, a los exiliados y los que fueron presos políticos.

Si en Junts per Catalunya en Figueres no hacemos esto, seremos muchos los militantes que no haremos campaña si nos imponen un candidato más amortizado que no supo capaz de hacer gobierno con ocho en 2019, muchos haremos campaña por otras opciones independentistas, pero si no es así, si se escucha a la militancia y nos dejan crear una lista nueva, vamos a salir a ganar y iremos puerta a puerta y casa a casa a recoger a buscar votos, iremos debajo las piedras si es necesario.

Si para terminar decir que el presidente local de Junts per Catalunya en Figueres debe dimitir por no escuchar la militancia y que creo que tampoco tiene que estar en la lista de Junts per Catalunya en Figueres el 2023, ya que no ha mantenido su papel neutral y ha apostado por un candidato que la militancia no quiere, a parte de no convocar asambleas y no hacer nada para que el partido creciera y porqué en un proyecto nuevo él tampoco puede estar, ya que tampoco ha sabido hacer oposición estos últimos cuatro años.