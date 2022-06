Yo como persona he evolucionado: Mis opiniones políticas también, mi apoyo a Josep Puigbert como candidato en Figueres es desde el corazón y cien por cien sincero

- Publicidad-

Si me veo en la necesidad de escribir este articulo es porqué yo he evolucionado des del 2018- 2019 hasta a día de hoy Junio de 2022, las opiniones políticas que tenia en 2018 o 2019 no son las mismas, en 2018 apoyé a Jordi Masquef como alcaldable en Figueres en el 2019, siempre dije que en su breve pase por la alcaldía de Figueres lo hizo bien y tambien dijo que es injusto que en 2019 no fuera el alcalde ya que ganó una elecciones, pero el juego democrático es el que es y cuatro se juntaron para que no gobernara, pero es que Jordi Masquef en estos tres años que llevábamos de mandato, cogiendo camino del ultimo mandato no ha hecho oposición, demasiadas veces ha sido la muleta de Agnés Lladó i Pere Casellas, a mi no me ha gustado y creo que un buen político tiene que saber gobernar cuando está gobierno pero saber hacer oposición cuando está en ella, por muy injusto que sea que estés en oposición, pero es cuando uno demuestra si sirve o no sirve, a mi me ha mostrado que no sirve, no ha sabido dar respuesta a los problemas de Figueres des de oposición.

Si soy tremendamente sincera en estos años conocí a Josep Puigbert como persona, y no a través de las opiniones que me habían dado de él que no eran muy buenas, primero lo conocí

a través de La Crida, luego organizando la presentación del libro de mi amigo Josep Rull a quien lo invité, estos últimos meses nos hemos conocido militando en el mismo partido y me ha gustado la persona que he conocido, me ha gustado porqué es una persona que sabe hacer frente a los problemas de mi ciudad de adopción, Figueres, pero tambien es una persona que sabe dialogar, sé que la alcaldesa de Figueres Agnés Lladó no pactará con Jordi Masquef, pero en cambio no tendrá problema en hacerlo con Josep Puigbert.

- Publicidad-

No sé si el final Josep Puigbert será candidato por Junts per Catalunya en Figueres, pero para mi es el mejor candidato, como apoyé a Jordi Masquef en 2018 des del corazón, que a hoy día para mi ya es un candidato más que amortizado hoy apoyo a Josep Puigbert y lo hago también des del corazón y con toda la sinceridad del mundo, porqué he conocido Josep Puigbert como persona y me ha gustado su compromiso con la ciudad de Figueres es sincero y con la causa independentista tambien, sé que si es el es candidato en su lista municipal habrá gente con su perfil y del partido y muchas caras nuevas, con mucha ilusión para trabajar para Figueres, a diferencia de otros sé que no va utilizar el partido para que le paguen su campaña.

Si yo con los años he evolucionado politicamente y mi apoyo a Josep Puigbert es des del corazón y es muy sincero, pero detrás de este apoyo yo solo tengo una única prioridad y es que la ciudad que yo quiero y es mi ciudad de adopción que es Figueres evolucione y se que de las manos de Josep Puigbert ya sea con él como alcalde o formando parte del gobierno junto Agnés Lladó.

Recordar que Josep Puigbert aun no es candidato y aun no se ha postulado, pero es mi opción des del corazón y si se decide a dar el paso tendrá todo mi apoyo.

Porqué yo no me muevo por intereses personales, siempre lo hago des del corazón y con toda la sinceridad del mundo, mi prioridad principal es que la ciudad de Figueres evolucione y puede hacerlo con Josep Puigbert como alcalde o formando parte del gobierno, yo si he evolucionado en mis opiniones políticas, pero sobretodo lo que veo es que Figueres necesita ser gobernada y quien puede generar la ilusión que falta no es otro que Josep Puigbert.

A un año de la municipales mi partido Junts per Catalunya no tiene candidato en Figueres, pero no debe llevar a alguien que fue a nuestra contra y que encima ha dicho en conversaciones a personas, me iría bien ir debajo el paragua de Junts per Catalunya para que me pague la fiesta, debe llevar alguien que crea en el partido y en el proyecto y con mi sinceridad tremenda dijo que la persona que para mi debe encabezar este proyecto debe ser Josep Puigbert y si tambien lo dijo des de dentro de mi corazón, ya que la sinceridad tremenda que tengo, me sale del corazón.