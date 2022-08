Ya no se entiende nada en el Atleti

- Publicidad-

Por si no había exceso de bronca entre la afición rojiblanca tras la derrota frente al Villarreal, ahora añaden desde la directiva y el banquillo más leña al fuego. Es de esperar que los jugadores hayan estado lo suficientemente aislados de todo lo que viene pasando en el entorno rojiblanco para disputar, con la profesionalidad debida, el partido de hoy contra el Valencia. Aunque por lo que vienen contando los medios, tranquilidad dentro del grupo no parece que haya.

Entre los que querría colocar Miguel Ángel Gil, las bajadas de salario pedidas porque hay problemas financieros, los que se van por propia voluntad y los que pueden llegar, tiene que afectar por narices. Mal rollo alrededor del Atlético de Madrid, potenciado en parte por Gil y sus amanuenses, cuando comienzan unas semanas plagadas de partidos importantes en liga y Champions. En la historia del Atleti ha habido situaciones de autodestrucción pero o bien estaban provocadas por las giladas, o bien había avanzado el campeonato unas cuantas jornadas. Esto que pasa ahora no hay quien lo entienda.

Gil Marín, máximo culpable

Por culpa de Gil, porque no hay que esconder al verdadero culpable aunque lleve en ocasiones el rostro de Andrea Berta (siempre se esconde el cobarde de Valdeolivas en alguien), se ha provocado la pelea en la afición por la imposible llegada de Cipriano. Por culpa de Gil se han llenado de posibles fichajes las redes sociales cuando en realidad lo que se pretende es vaciar el vestuario. Por culpa de Gil y del entrenador se va un jugador y llega un lesionado. Así no hay forma de vender la participación del gilismo-cerecismo.

Se puede entender que Renan Lodi se quiera marchar pues, entiende el jugador, que se está jugando acudir al mundial de fútbol en Qatar. No tiene la valentía de pelear el puesto con sus compañeros (como bien ha dicho el entrenador en rueda de prensa) y busca algo más cómodo que no seguro. Pide irse cedido al Nottingham Forest (o a donde sea) y se le permite por cinco millones. Si Gil fuese un buen CEO debería haberle dicho que mejor que pelee el puesto o venga con una oferta de 50 millones, porque si no cree que pueda pelear el puesto en el Atleti, no es jugador para el Atleti. También queda desnudo el CEO y la prensa que filtró la oferta de esos millones durante la pretemporada.

¿Simeone no ve las carencias?

Lo que no se entiende es que en reemplazo de Lodi vaya a llegar Reguilón. Y no porque sea madridista hasta el tuétano, si es profesional podría valer, sino porque es muy malo. Tiene más prensa que juego. En Inglaterra le fue medio bien la primera temporada porque se lanzaba a correr como un poseso sin cabeza y eso gusta en aquellas tierras. Sin embargo, en cuanto llegó un entrenador serio, ha acabado en el banquillo o en la grada. Hay que tener presente que Antonio Conte es, en lo que se refiere a los conceptos futbolísticos de los jugadores, igual que el Cholo Simeone. Entonces ¿para qué fichar a un lateral, lesionado para más inri, que no es necesario pues el puesto está cubierto (por eso se marcha Lodi)?

Aquí es donde cabe pedir responsabilidades a Simeone. Si tiene cubierto el puesto de carrilero izquierdo (Reinildo, Saúl, Carrasco…) según su idea de plantilla ¿por qué no ha pedido que le traigan un lateral derecho o un central o alguien que sirva para los dos puestos? Cualquier aficionado con dos dedos de frente ve que ahí hay un problema de composición de plantilla, mucho más lo verán los siete técnicos que están a sueldo del Atleti. No sólo traga con Reguilón (chaval que no tiene ninguna culpa de nada) sino que intenta vender no se sabe qué historia. Una historia que es la que le sirve a Gil por algo que todavía no se conoce pero se conocerá algún día.

¿Piensan hacer la heitingada gorda?

Si Simeone le dice a Berta “quiero realmente esto” no viene Reguilón (un lateral que no tiene calidad para jugar en este Atleti, en el de los años de plomo igual sí). Si Simeone pide otro defensa, Gil traga con cualquier cosa a coste cero o por el estilo. Pero Simeone parece que no ha dicho que quiere lo que se ve que se necesita. Y en este punto sí puede ser criticado. Incluso podría haber tenido el detalle de no meter a más madridistas en la plantilla, pero es que el chaval es malo por madridista que sea y eso lo ve cualquiera que sea profesional de la materia.

Y para rematar la semana tragicómica del Atleti dice Simeone, en la rueda de prensa: “nos vamos a divertir en los próximos días” (hasta el cierre de mercado). ¿No ha tenido suficiente con tragar con Reguilón que además amenaza con más salidas y llegadas fabricadas por Berta de las que salen mal o no le gustan al entrenador? ¿Cuándo decidió Simeone que la plantilla debía dejar de tener jugadores cholistas? ¿Por qué defiende a muerte a Griezmann? ¿Qué coño está pasando en el Atleti que nos asombramos cada día? ¿Decadencia del cholismo y venta? Ya no se entiende nada, aunque lo intentan explicar. Y encima hay que aguantar la mierda de camiseta.