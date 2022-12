Ya no sabe que decir

El supuesto «candidato», después de meter la pata constantemente en mítines, cada vez que habla la prensa y la televisión dicen que ha tenido un «lapsus menti», forma sofisticada de blanquear sus errores y su falta de cultura.

Hoy, 11/12/22, en la televisión, el «moderado», ha manifestado que el Presidente del Gobierno de Coalición no está capacitado para gobernar y se atreve a pedir Elecciones Generales anticipadas.

Ya no sabe qué decir y qué hacer para que las encuestas le suban el % de votos, ya que, como todos sabemos está cayendo en intención de voto y Pedro Sánchez subiendo. Incluido su partido, se dan cuenta , que este señor no está preparado para gobernar(dice demasiadas tonterías y mete la pata constantemente).

¿Qué es lo que ha hecho la oposición, aparte de ser desleales y atacar sin miramientos a Pedro Sánchez y al Gobierno de Coalición? Quieren llegar a costa de lo que sea. Con descalificaciones preparadas, lo único que hacen es descalificarse ellos mismos y dejar que el susodicho se descalifique y no sea capaz de proponer nada importante.

Eso sí, mantener al CGPJ durante más de cuatro años que tenía que haberse renovado, pero claro, no les conviene. Y mentir en este aspecto. Además en el Congreso de los Diputados y en el Senado ha tratado de crear un ambiente de insultos hacia diputadas, que no cortó a tiempo Meritxell Batet y la crispación fue in crescendo; el Congreso más parecía un gallinero o la claque (Claque, clá o clac (del francés «claque», ‘bofetada’),​ es el nombre que de modo convencional recibe el grupo de individuos pagados para aplaudir en los espectáculos, bien como cuerpo organizado contratado en las salas de teatro y ópera, o figuradamente los que aplauden o animan a alguien de forma incondicional. A cambio pueden presenciar gratis un teatro donde están para aplaudir). Esto lo ha conseguido la oposición. Por lo demás, no ha aportado ninguna propuesta viable, sólo crispación y mal estar.

Este «sr» ha manifestado que Pedro Sánchez no tiene legitimidad para gobernar. Se nota, se palpa su impotencia, para llegar a La Moncloa. Hay que recordarle que su moderación es falsa y que está en fase de retrógrado, pues quiere volver a los tiempos de Fraga y el franquismo ya que ha manifestado que si llega a Gobernar España todas las leyes que aprobó el Consejo de Ministros y proyectos de ley en fase de aprobación posteriormente, aprobadas por el Parlamento, las derogará

Está claro lo que pretende, retroceder años hacia el abismo y llevar a España a la época de los Reyes Católicos.

¿Derogará también la Ley Mordaza de su amigo y correligionario Rajoy? Hago una apuesta, a que no la deroga!!! Si alguien apuesta hablamos de dinero.

El Gobierno de coalición agotará la Legislatura y volverá a ganar las elecciones, se lo merecen, se lo han ganado.

Sin tratar de ser exhaustivo, citamos leyes y mejoras sociales que han legislado.

Desde el SMI hasta la ley de Ione Belarra, son todas ellas leyes que favorecen a la sociedad y a las mujeres, animales; modificación de la Reforma Laboral favoreciendo a los trabajadores en sus condiciones laborales y sueldo. La ley del «si es sí» es una ley en favor de las mujeres; ha subido las pensiones del 8,5% y 15% a las bajas; ha conseguido que la electricidad en España sea la más barata de la UE; baja la inflación y sube el empleo, están estudiando los mecanismos para bajar los precios de los alimentos; ha puesto freno en impuestos a los bancos y a las eléctricas; han aprobado la Ley de Memoria Democrática ampliando la Ley de Memoria Histórica, consiguiendo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, hoy Valle de Cuelgamuros, al igual que Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla, de igual modo otros son y serán exhumados por asesinos y genocidas.

Sería muy largo de explicar todo lo que ha hecho en favor del pueblo soberano el Gobierno de Coalición, por todo ello, ganará las Elecciones Generales.

Al verse impotente en los dos debates en el Senado ante Pedro Sánchez, los cuales perdió y demostró que no es un estadista y al ir perdiendo fuerza el «efecto candidato», tiene que recurrir a la crispación de la política y al insulto puro y duro del estilo más rancio del PP de los tiempos pasados y a dar consignas a sus secuaces para que todos digan la misma frase o insulto sibilino contra en Presidente del Gobierno de Coalición, e inclusive a intentar pactar con varios «barones» socialistas (no llegan ni a socialdemócratas) el ataque a todo el Gobierno de Coalición.

Y a su vez, las televisiones amarillas de Mediaset y Atresmedia se hacen eco de ello para manipular a la Soberanía Popular y hacer propaganda en favor «del medio lleno» y en contra de todos los partidos progresistas que apoyan al Gobierno de coalición.

Sánchez responde: «Estaría bien que antes de pedir elecciones anticipadas reconozcan el resultado de las anteriores».

Esto es de traca, preguntado por Alsina al «candidato» cuál era su plan, la respuesta es de risa el líder del PP asegura que tiene “dos planes”, pero lo que ha llamado la atención en Twitter es que, cuando lo explica, en realidad los dos planes son el mismo, se ve que no tiene «plan».

Este individuo no tiene capacidades para gobernar. Por favor, que no siga diciendo banalidades y que se calle, España no es Galicia.