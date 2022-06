Ya están recogiendo cable con “Chochomami”

- Publicidad-

Después del fracaso estrepitoso de la prensa nacionalmadridista con el fichaje de Kylian Mbappé, parece que se van a tomar con calma el resto de fichajes. La semana pasada tuvieron un conato de alegría “fichajil”, pero les ha debido advertir su única fuente (Florentino Pérez y sus tres chichos para todo) que no volviesen a liarle la del parisino. Sí porque la prensa nacionalmadridista sólo tiene una fuente y no se molestan en contrastar con el equipo de origen, el representante u otras personas implicadas. Su dios les habla y ya es válido.

Con el fichaje del centrocampista francés Aurélien Tchouameni (más conocido por “Chochomami”), del Mónaco, han querido protegerse después de afirmar que estaba casi hecho la semana pasada. A día de hoy ya no es tan claro el fichaje, entre otras cuestiones porque el malvado PSG parece ser que se ha entrometido y quiere aguarle otro fichaje al “pobre” Real Madrid.

José Félix Díaz, del diario Marca, afirmó que el equipo blanco jamás llegaría a las cifras que se han publicado en Francia. También Nacho Peña en Gol Tv ha afirmado que no piensan llegar a los 100 millones de euros, los que sí estaría dispuesto a pagar el PSG. Los teleñecos de la noche afirman que ni por asomo van a pagar 100 millones, pero que esperan que el jugador (muy animado por Camavinga y Ancelotti) acepte jugar en el Real Madrid porque es el club en el que cualquier jugador desea jugar –excepto el “hijo puta Mbappé”-. Hasta tres veces, como san Pedro, habría rechazado ya al PSG.

¿Tchouameni vale 100 kilos?



@NachitoTV: "El Real Madrid no va a pagar 100 millones por Tchouameni"



#Golazo

¿Qué hay de verdad en todo ello? En realidad, miedo y propaganda. Miedo por si les vuelven a pintar la cara con un fichaje. No quieren quedar como los tontos de la profesión (aunque después de cinco años con la matraca de Mbappé va a ser difícil) y contarán lo que les digan que cuenten para no subir el precio. Porque el precio es el que es. Varios medios franceses, que han preguntado al Mónaco, no les han dictado lo que decir, han afirmado que la oferta del Real Madrid es de 80 millones de euros más 20 en objetivos/bonus. 100 millones. A saber qué habrá ofrecido el PSG porque no se ha filtrado, en el momento de escribir este artículo. O igual no hay un ofrecimiento real sino un tanteo para ver si hay posibilidades (cabe recordar que la secretaría técnica parisina está de mudanza estos días).

El fichaje de Tchouameni sigue negociándose y el @realmadrid parece no estar dispuesto a hacer una locura teniendo en cuenta que por Camavinga se pagó 30 millones. Enviada una oferta. A la espera de que el @AS_Monaco_ES conteste. Lejos de las cifras dichas. — José Félix Díaz (@jfelixdiaz) May 31, 2022

Lo que sí hay es mucha propaganda. Primero porque no quiere Florentino Pérez que parezca que el Real Madrid ficha a golpe de talonario (pese a que tiene el dinero según cuentan los amanuenses nacionalmadridistas). En su campaña por la Superliga, en su enfrentamiento contra los supuestos equipos-Estado, FloPer ha presentado al Real Madrid como un club pobre que debe pasar hambre y demás mentiras. Hay que seguir la línea de propaganda. Vamos que vienen contando que será un poco más que Camavinga… un poco bastante ¿no?

Y, segundo, porque quiere hacer ver que le gana una partida al PSG, su verdadera bestia negra en estos momentos. Hay que decir que ponen mucho dinero, que no se va a entrar en una subasta y que el chico viene al equipo blanco por su amor a los colores. Debe ser que le van a pagar con Corticoles (se habla de 6 millones limpios de ficha), con arrumacos de Pérez antes de irse a la cama y el cariño de la afición. Toda una campaña de propaganda. Como la de Hazard, que sólo costó 90 millones y a día de hoy ya han abonado al Chelsea 150. Sí, es que los bonus no cuentan para los amanuenses nacionalmadridistas.