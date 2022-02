Ya están haciendo los amarres de amor con Pomba Gira en Alicia Collado

- Publicidad-

Desde el inicio de la humanidad, el amor ha sido una de las grandes emociones que lo ha dominado todo. Por amor hemos sufrido, hemos llorado, incluso se han iniciado guerras. Parece que, si no lo tenemos, hemos fracasado en la vida. Y desde siempre hemos buscado una ‘ayuda extra’ en la videncia y el esoterismo para intentar atraerlo.

Puede que nos resulte difícil de creer, pero cada vez son más quienes recurren a diferentes rituales esotéricos para tratar de encontrar una solución a sus problemas, sobre todo los amorosos. En esta línea, hay equipos de expertos esotéricos que se han especializado en los conocidos como amarres de amor.

A través de estos conjuros y sortilegios, se intenta que una pareja vuelva a estar igual de unida que al principio de su relación, que pudiese volver a surgir la magia y la chispa entre ellos, o incluso tratar de alejar a terceras personas que siembran la discordia entre ambos.

Pero, por muy poderoso que sea este ritual, no siempre funciona por sí mismo y hay que ayudarlo a través de otros rituales que sirven de potenciadores. Este es el caso del Ritual de la Pomba Gira, que los expertos de Alicia Collado están ofreciendo ya a sus clientes. ¿Quieres conocer más sobre este ritual? Sigue leyendo, porque sobre Alicia Collado hay opiniones estupendas, sobre este hechizo y unos cuantos más.

La Pomba: Un amarre con una Santa con una larga historia

El nombre real de la Santa Pomba Gira es Maria Phadilla. Se trata de un espíritu afro-brasileño, que personifica la sexualidad femenina, la belleza y el deseo. También es muy conocida por su conexión con las mujeres transgénero. Se trata de una santa considerada insaciable, por lo que hay que saber tratarla para que esté contenta y así pudiera tratar de ayudarnos. No es exactamente igual que los Santeros Cubanos, aunque su poder es similar o incluso superior

Al igual que otros muchos santos de la cultura brasileña o cubana, la Pomba Gira también tiene su origen en la antigua religión Yoruba que los esclavos llevaron desde África a Latinoamérica. Desde entonces, su poder ha ido creciendo y cada vez son más los devotos de esta santa.

Sin embargo, a pesar de ser una santa que cuenta con muchos devotos, hay que tratar de acudir a ella lo menos posible. Aunque es una santa generosa, no hay que abusar de ella. Por este motivo, los profesionales esotéricos no ofrecen a menudo este amarre de amor a sus clientes.

Desde su origen, la Pomba Gira ha unido decenas de miles de parejas

La Santa Pomba Gira María Phadilla es considerada la santa de la seducción, de la pasión, de la sexualidad femenina, la belleza y el deseo. La santa del amor incondicional, de la fidelidad y la dominación. Por este motivo, no es de extrañar que hayan sido muchos a lo largo de la historia quienes hayan acudido a ella tratando de poner solución a sus problemas amorosos.

Desde que comenzó a practicarse el Ritual de la Pomba Gira en Alicia Collado, han sido muchas las parejas que han vuelto a estar unidas. Este alto porcentaje de efectividad, con relaciones que podrían ser mucho más sólidas y estables que antes, es lo que provoca que, a día de hoy, cada vez sean más quienes solicitan este tipo de rituales a los profesionales de Alicia Collado.

¿Están en Alicia Collado capacitados para realizar este amarre?

No todo el mundo sabe trabajar un buen amarre de amor efectivo con la Pomba Gira. Son muy pocos en España quienes de verdad saben elevar sus peticiones a la santa para intentar que ella pueda ayudarnos. Sin embargo, en Alicia Collado, tienen opiniones extraordinarias sobre este hechizo, y sí están en disposición de los conocimientos y las técnicas necesarias para poder llevar a cabo este poderoso amarre de amor.

Se trata de un conjuro que trabaja con la magia roja. Esta es una magia muy poderosa, que se usa cuando se intenta aumentar la atracción y el deseo entre dos personas entre las que ya hay cierto vínculo. Al igual que ocurre con la magia blanca, no tienes nada que temer: la magia roja es inofensiva y no tiene ningún efecto negativo, ni sobre la persona que solicita el ritual ni sobre la que lo recibe.

La Pomba Gira es un ritual muy efectivo, que se utiliza para potenciar amarres de amor en curso. Con este hechizo, podría conseguirse que la persona amada solo tuviera ojos para nosotros, sintiendo mucha atracción hacia la persona que solicita el ritual, e incluso podría conseguir reavivar la llama de la pasión en una pareja.

Los hechizos de Alicia Collado con la Pomba Gira, tienen efectos sorprendentes

La Santa Pomba Gira de Alicia Collado es muy generosa y poderosa. Por ello, cuando intercede por una pareja, los resultados podrían llegar a ser muy buenos. De hecho, son las opiniones de los clientes de Alicia Collado que han llevado a cabo este amarre las que dicen que sus efectos fueron increíbles.

“Mi marido se estaba alejando de mí, ya casi ni me tocaba. Yo sospechaba que había otra mujer, así que le hice un amarre de amor con Alicia Collado. Me ofreció la posibilidad de potenciarlo con el gran amarre potenciador de la Pomba Gira y me explicó lo que podría llegar a hacer. No me lo pensé. Los resultados fueron casi inmediatos y en nuestra pareja volvió a arder la llama de la pasión con fuerza”, explica María en uno de los foros donde leer las opiniones sobre Alicia Collado.

Y es que las parejas que han sido unidas por la santa no vuelven a tener ojos para nadie más que no sea el otro. El poder de esta santa es muy grande, por eso hay que saber cómo hacerle las peticiones de la manera correcta.

Alicia Collado Opina: La Pomba es una Santa generosa, pero también exigente

Este es uno de los rituales más poderosos que actualmente se llevan a cabo en Alicia Collado, pero como ya hemos dicho, no lo suelen hacer a menudo. El motivo es simple: la Santa Pomba Gira Maria Phadilla es una santa generosa, sí, pero también muy exigente. Es insaciable en ocasiones.

La relación de los fieles con la Pomba Gira es una relación de intercambio mutuo: ellos piden y ofrecen algo a cambio de lo que ella les dé. De esta manera, hay que saber cómo pedirle y qué ofrecerle para contentarla y que pudiera tratar de ayudarnos con nuestra petición.

Y es por este mismo motivo, precisamente, por el que no se puede abusar de estos hechizos de amor . Los auténticos profesionales de este sector no ofrecen este servicio más que unos días al año, y a pocos clientes, ya que hay que tener cuidado para no cansar a la santa con nuestras peticiones. En este caso, ella podría considerarnos demasiado exigentes y nuestras peticiones serían desoídas.

La Pomba Gira devuelve por duplicado todo lo que recibe

No hay que abusar de ella, pero cuando nos ponemos en sus manos, se trata de una santa muy generosa. Normalmente, a la figura de la santa se le ofrecen cosas que a ella le puedan gustar, como bebidas o algún tipo de alimento. Además, hay que elevar una oración que solo los expertos en esta materia conocen.

Cuando la Pomba Gira decide interceder por nosotros y ayudarnos a intentar conseguir nuestro objetivo, nos devuelve multiplicado todo lo que nosotros le hemos ofrecido. De esta manera, este gran amarre de amor se ha convertido en uno de los más poderosos, por los efectos tan positivos y fuertes que podría llegar a tener en caso de funcionar.

Y precisamente por la fuerza con la que podrían llegar a verse los resultados, cada vez más personas intentan que la santa les ayude con sus problemas amorosos. Aunque hay que recordar que esta santa es muy temperamental.

Pomba Gira: Un amarre que requiere de sumo cuidado

Ya hemos explicado que los profesionales de este sector como es el caso del equipo de Alicia Collado recomiendan no abusar de los favores de la Santa Pomba Gira. Por este motivo, no suelen ofrecer este hechizo muy a menudo y, cuando lo hacen, seleccionan a un número reducido de clientes que consideran que pueden llegar a tener mejores resultados.

El motivo es muy simple: la santa podría considerar que somos demasiado exigentes y denegarnos sus favores. Pero, además, hay que saber cómo pedirlo para evitar que se ofenda. No basta solo con orar y entregar la ofrenda, hay que saber cómo hacerlo. De esta manera, contaremos con los favores de la Pomba Gira durante mucho tiempo más.

Como hemos explicado a lo largo de este artículo, el ritual de la Pomba Gira solo debe llevarse a cabo por profesionales. Al igual que en cualquier otro ritual en el que participen santos, este ritual es muy poderoso y solo los auténticos expertos podrán llevarlo a cabo de manera adecuada, además de controlar todo su poder.

Alicia Collado: El equipo multidisciplinar con más opiniones positivas de Europa con la Pomba Gira

En este sentido, en Alicia Collado son los mayores expertos en amarres Pomba Gira no solo de España, sino de Europa. Gracias a sus muchos años de experiencia y a su formación constante en materia esotérica, este equipo de profesionales ha mejorado el ritual hasta conseguir que sea uno de los más poderosos que ahora mismo pueden realizarse. No lo decimos nosotros, y es que Alicia Collado tiene opiniones muy buenas en todas partes del mundo.

Recuerda que la Santa Pomba Gira María Phadilla podría ayudarte a intentar recuperar de nuevo la atracción y el deseo en vuestra pareja, y tratar así de evitar que tuviera ojos para otra persona. Es por eso que, si sientes que estás en una situación difícil con tu pareja, quizás este ritual podría ser tu mejor opción.

Por ello, puedes contactar con el equipo de Alicia Collado a través de su página web oficial para que ellos te asesoren y guíen en este proceso. Si lo deseas, tienes la oportunidad de luchar por el amor de tu vida a solo un clic. ¿Te atreves?