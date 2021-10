Ya en libertad tras su detención para comparecer ante el TSJC: Josep Costa se acoge a su derecho a no declarar

- Publicidad-

A las 12.00 horas de esta mañana ha sido detenido el ex vicepresidente del Parlament, Josep Costa, para ser llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

No compareció a la citación anterior

El pasado 15 de septiembre Costa tenía una citación ante este tribunal, pero no se presentó. El motivo de su citación judicial se encuentra en haber permitido dos debates parlamentarios en los que se abordarían resoluciones políticas en las que se pondría en valor el derecho de autodeterminación de Cataluña y la reprobación de la monarquía en el mes de noviembre de 2019. La mesa tomó la decisión en contra del informe emitido por los servicios jurídicos del Parlament. Se le investiga por haber desobedecido al Tribunal Constitucional.

En ese momento la juez preguntó a las partes si solicitaban algún tipo de medida cautelar ante la falta de presencia de Costa. Nadie solicitó ninguna en ese momento. Al día siguiente desde Vox solicitaron su detención por una «intencionada incomparecencia».

La magistrada Maria Eugenia Alegret ha dado la orden de detención a los Mossos D’Esquadra para asegurar la comparecencia ante el Tribunal de Costa.

Reacciones ante la detención de Costa

Las reacciones se han producido inmediatamente. La primera ha sido la presidenta del Parlament, Laura Borrás, que en rueda de prensa se ha solidarizado con el ex vicepresidente y ha señalado que «Costa ha sido un ejemplar defensor de los derechos de los diputados y de su inviolabilidad».

Desde la CUP, Eulàlia Reguant ha señalado que estos hechos suponen «Una investigación que busca negar el derecho a hablar y discutir en el Parlamento sobre la monarquía y el derecho de autodeterminación, acaba con la detención de un antiguo miembro de la mesa. Todo el apoyo a Josep Costa».

El president Quim Torra también ha publicado en sus redes sociales un mensaje de apoyo a Costa: «La justicia española haciendo de justicia española. Adelante Josep Costa».

Desde la Asamblea Nacional Catalana se ha convocado un acto de apoyo ante el TSJC para las 14.30.

JxCat, a través de su Secretario General, Jordi Sánchez, también se ha sumado al apoyo y ha considerado que «no es casual» lo que ha sucedido. «La detención de Josep Costa en el cuarto aniversario del 27-O no es casual. Una provocación más y una muestra de su nula voluntad de diálogo. Es una detención ilegal porque no se puede detener a alguien para que declare por un posible delito que no conlleva petición de prisión. ¡Vergüenza!»

Desde el Consejo por la República también se ha emitido una nota de apoyo a Costa: «Máximo apoyo y solidaridad con el vicepresidente Josep Costa: su detención hace evidente que el Estado sigue intensificando la persecución política contra los independentistas. La mejor herramienta para combatirlo es la República catalana».

Omnium también se ha pronunciado, en voz de Jordi Cuixart: «Queremos denunciar la curiosa forma que tiene el Estado de demostrar la voluntad de diálogo».

Comparecencia a las 14.30

Josep Costa ha comparecido ante la jueza a las 14.30 y a las 14.46 ya estaba saliendo por la puerta del TSJC. Se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha salido en libertad y no ha hecho declaraciones para los medios de comunicación hasta el momento.

Detención ilegal

Según ha explicado el abogado de Costa, Gonzalo Boye, la detención de Josep Costa esta mañana habría sido ilegal. Y en este sentido ha emitido un escrito al tribunal para informar de varias cuestiones de interés al respecto.

Josep Costa no ha podido contar con la presencia de sus abogados: Gonzalo Boye se encontraba en esos momentos en Alemania e Isabel Elbal tampoco podía atenderle. No obstante, ha solicitado que se celebrase la vista para poder poner a Costa en libertad de manera inmediata.

«No existiendo una base legal para esta detención, que constituye una vulneración flagrante del derecho fundamental a la libertad, de la inviolabilidad parlamentaria, del derecho a no declarar y en definitiva al derecho a un proceso equitativo, y que muestra la falta de imparcialidad y respeto por la ley de esta Magistrada-Instructora, requiero que se proceda de inmediato y sin esperar a la hora señalada de las 14.30 a dejar en libertad al Señor Costa i Roselló» ha señalado el abogado.