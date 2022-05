Y tú ¿de quién eres?

- Publicidad-

“El Participante se compromete en general a manifestar públicamente la fundamental participación de Aceleradora Y y el Ayuntamiento de Z como promotor del Programa en sus intervenciones ante medios de comunicación”.

“Las startups (que tienen que acreditar su nueva y reciente creación) además tendrán (no obligado pero se agradecerá) que publicar en sus redes la ayuda recibida, con lo que además de tu granito de arena para ayudarnos entre todos, tendrás siempre algo de promoción ;-)”

El primer párrafo es una de las obligaciones que debe comprometerse una startup si quiere optar a un programa de aceleración pública por parte de la aceleradora Y del ayuntamiento Z. El segundo es de una aceleradora privada, a cuyo uno de sus socios al cuestionarlo por qué la startup tenía que hacer publicidad activa de la ayuda recibida, me contexto que por “complicidad”.

¿Complicidad? ¿Entre quienes? ¿Si vas de parte de X te aseguras el negocio? ¿Complicidad como la de los comisionistas de las mascarillas? ¿Pa la saca?

Me cuesta comprender como aceleradoras cuyo objetivo es ayudar a startups, resalten la obligatoriedad de hacerles publicidad de lo buenos samaritanos que son. ¿Te imaginas que el banco que te da la hipóteca te obligue que en cada reunión de amigos les hagas publicidad o en tu foto de perfil del Whatsapp aparezca su logo?

Lo peor del asunto, es que la primera gasta fondos públicos, y la segunda será raro que no opte a fondos europeos para hinchar más la burbuja del emprendimiento, de la cual es juez y parte. Tranquilos el día que pinche, tan solo se convertirán un millón de autónomos en desempleados, sin manchar ni a los gestores públicos ni a los samaritanos lobistas.

Al parecer el amiguismo está tan arraigado que ya se ha cambiado el significado de ayudar, al vendernos hasta la saciedad lo de dar para recibir, cuando como bien sabes, cuando ayudas a otra persona no lo haces por lo que obtengas en un futuro, si no por el placer que experimentas en el momento, porque puedes hacerlo. O si no, si en la calle alguien te pregunta por una dirección, primero ¿le preguntas de parte de quién viene o lo que te va a dar por la información?