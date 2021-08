“Y si molesta lo siento”: El video que en 1,34 minutos comunica un sentir general

- Publicidad-

Con más de 20 años de experiencia, tras trabajar con presidentes, alcaldes, senadores y diputados de al menos 12 países, publicar tres libros y obtener 16 premios internacionales, el experto en comunicación Política Xavier Domínguez Méndez arrasa en Twitter con un video de tan sólo 1,34 minutos.

Los datos son abrumadores : más de 13.600 Me Gusta,872 citas 5233 Rts 389.000 mil interacciones 355.000 visualizaciones y 33, 5 millones de cuentas implicadas de más de 100 países convierten al profesional, residente actualmente en Estados Unidos, en la figura del momento.

En exclusiva, ha accedido a mantener una entrevista muy interesante y enriquecedora con Diario 16: Diversidad, el auge de los populismos, el revisionismo histórico y el rol del consultor político en el siglo XXI son algunos de los asuntos abordados.

-¿Por qué cree que ha tenido tanta impacto mundial el video en Twitter ?

El tema fundamental es que cuento la experiencia de vida: mis hijos son españoles, mis hijos son mexicanos, mis hijos son americanos y por lo tanto es una historia real que le da credibilidad. En mi casa tenemos todos esos pasaportes. Lo segundo es el lenguaje. Tenemos tabú a decir malas palabras cuando todo el mundo las dice. Las cosas por su nombre. La gente habla así. Hablar y Comunicar no es lo mismo y lo que hace el video es Comunicar un sentir general.

¿Qué me molesta a mí de esa clase política?

Que quieran tapar el sol con un dedo y que agarran un tema polémico para dejar de hablar de seguridad, de empleo, de salud, de economía, de futuro. Yo no voy a vivir en la España medieval, ni quiero. A lo mejor los dirigentes de Vox lo desean, es su opción y la respeto, pero yo quiero que me digan qué vamos a hacer en los próximos 10 o 15 años.

-En el video habla de populismos de uno y otro lado y tenemos un problema a la hora de asociarlo a una ideología en concreto…

El populismo no es una ideología, es un estado de ánimo compuesto por los encabronados y abandonados por la élite política que encuentran a alguien que les repite lo que quieren decir. Explicado en lenguaje llano, escuchan de ese político lo que ellos dicen y hablan en su casa.

-¿Populismo es demagogia?

Hay una parte de demagogia, es evidente, pero es regalar los oídos a la gente que está enfadada. El populismo es un movimiento de encabronado encabezado por alguien que los encabrona cada vez más. Al final son bomberos pirómanos. Tienes una serie de gente que está enfadada con el sistema, que tiene dificultades económicas, de salud o de educación para sus hijos, viene un tipo y echa gasolina en ese fuego….Ni es ser político, ni es ser responsable. No sé si es un demagogo, pero sí un bombero pirómano, porque luego ellos se ofrecen apagar el fuego que ellos mismos han encendido.

Cuando uno intenta combatir que el populismo es una ideología, se equivoca. El populismo no se combate en las urnas, se combate en la cabeza del elector al decirle “Esto que te están diciendo es lo que tú quieres oír pero no lo van a arreglar”.

Cuando yo oigo a Vox en España o aquí a Trump digo “No pueden llegar a su casa y pensar que lo que dicen es cierto”. Si lo dicen y se lo creen, tiene un problema mental

-¿Cuál es el objetivo del revisionismo histórico propuesto por Vox, López Obrador en México, de Maduro en Venezuela o de Castillo en Perú?

El populismo no pretende avanzar, sino permanecer y la mejor manera de no cambiar nada en el presente es volver al pasado que nadie puede cambiar. Hablar de perdón de 500 años atrás, ¿En serio? ¿Cuándo no ha quedado nada de todo aquello?.

Otro asunto es el Holocausto Judío o la Guerra Civil Española….Esa gente vive y tiene derecho a que se le pida perdón en vida. No entiendo que comparen el nazismo con esas guerras de hace 500 años, con gente que vive y que, estamos a tiempo de pedirles perdón. Cuando una clase política se dedica a hablar de estos asuntos es porque no tiene remedio para las vacunas, para la seguridad, para el empleo.

-En el video hacias mención al miedo a hablar del futuro… ¿Por qué en España se ridiculizó el plan España 2050 promovido por el gobierno actual?

Quien ridiculiza el tema, en el caso español, es la derecha que precisamente le gusta hablar del pasado, les da miedo el futuro. Porque si tienen que hablar del presente, no se sienten cómodos con asuntos como el matrimonio homosexual, la agenda ambiental, la educación pública, el papel de la mujer.

Desde el punto de vista profesional, no me posiciono políticamente, es muy “jodido” ser de derechas cuando tienes a alguien enfrente que te está hablando de futuro.

-Desde el punto de vista de la comunicación política, podemos afirmar que la campaña del 4M de Díaz Ayuso fue buena a tenor de los apoyos obtenidos en las urnas…

Sin duda. En el caso de Madrid se suman varios factores. El primero, podrá caer bien o menos bien, pero el PP tenía detrás de Ayuso a un profesional, Miguel Ángel Rodríguez y por lo tanto, el negocio lo conoce; sabe hasta donde tiene que provocar. No es un tema de prometer, sino de valores y cuestiones emocionales. No se trataba de hechos ni de programa de gobierno.

Por otro lado, el PSOE intenta trasladar un modelo de campaña electoral exitoso en Cataluña hace 15 o 20 años, cuando el electorado, el ánimo y el sentido del humor en el Madrid de ahora no es el mismo de entonces. Fue un error de novato.

Por lo tanto, se juntó un profesional que entiende la comunicación política con otro que hace copia y pega.

-¿Hasta qué punto el debate político y la comunicación política ya no es monopolio de los medios de comunicación y pasan por las redes sociales?

Evidentemente pasan por ellas pero….antes con el monopolio de los medios, ¿No mentían? ¿No daban discursos interesados al igual que dan ahora las redes sociales?.

La diferencia es que las redes sociales generan participación. Pero claro, algunos hablan que en las redes sociales hay fake news. ¿No había en el 82? ¿En el 90? Y las daban los periódicos y se veían en el telediario, gobernara quien gobernara.

¿Qué diferencia hay? La rapidez, la inmediatez y que las redes dan voz a todo el mundo, con lo bueno y lo malo que eso tiene.

-¿Por qué los populismos juegan con el miedo… Con el miedo a la diversidad?

Porque la diversidad es el producto, es hija de la democracia y le temen a la democracia porque en su discurso tienen permanentemente ley y orden, y eso ha fracasado.

Hay que entender la diversidad. ¿Quién es más español? ¿Pedro Zerolo que enarbolaba los derechos LGTBI o Santiago Abascal y su foto con casco de metal del Cid Campeador?. Esa es la España que tenemos y hay que buscar la manera en que los dos quepan. El mestizaje es imposible pararlo.

-¿La comunicación política es patrimonio de los partidos?

En otros países, como México o EEUU, las empresas han decido tomar partido en la comunicación política, ya no es sólo patrimonio de las instituciones y de los partidos. El eje pasa porque la comunicación política es responsabilidad de todos. Las empresas tienen el derecho y la obligación, casi, de manifestar cuáles son sus intereses, pero no lo han hecho para no perder dinero, para quedar bien con todos. Pero los nuevos tiempos no van con eso. Aquí hay que mojarse. Las empresas se implican y toman iniciativa que obligan a todo el mundo a posicionarse. En España, por ejemplo, sobre el proceso de independencia de Cataluña, se callan. En este sentido, EE.UU., México, Canadá están a la vanguardia.

-Entonces, en España saldría un consultor político en nombre de una entidad bancaria a plantear asuntos políticos…

¿Qué es la comunicación política?, ¿La comunicación de los políticos o la comunicación de la cosa pública?. Yo creo que es esto último donde están los impuestos, la colaboración público privada, la política de infraestructuras… ¿Por qué presumimos que toda empresa privada es de derechas, conservadora y egoísta? Los empresarios deben perder el miedo a hablar.

No puede ser que la comunicación política sea sólo patrimonio de los políticos porque son los menos preparados. El problema de fondo, es que la política está muy mal pagada, entonces, llega a la política el que no tiene otra opción. El talento está en la empresa privada donde los salarios son altos. Si la política estuviera mejor pagada podrías exigir un grado de talento mayor.

-¿Por qué nos hemos acostumbrados a conocer en tertulias y medios en general los nombres de los expertos de comunicación? Pedro Arriola con Rajoy, Iván Redondo con Sánchez…

Es una profesión digna pero inflada con una tendencia a decir “He ganado elecciones” y a esconder cuando uno pierde .Es una profesión en la que hay que desmitificar la derrota, no hay que tenerle miedo. Ser consultor, y ser noticia denota que no se tiene muchos espolones o muchos años en la profesión o que tienes un ego gigantesco. Si quieres dedicarte a esto es mejor que te olvides y se colme con otras cosas. En mi caso son mis hijos y es la mejor opción de vida que he hecho.