Después de una pandemia como la que hemos vivido, todos pensamos que saldríamos más empáticos, más humanizados, pero para mi sorpresa, las empresas públicas y privadas (los bancos), aún se han deshumanizado más.

Todo se ha adaptado para poder acceder por internet, pero y la generación de nuestros mayores, esa que nunca tuvo un ordenador y no sabe manejarse por internet ¿quien se acuerda de ella? Para acceder a que te atienda un médico, cita por internet, porque por teléfono en muchos casos es una tarea perdida. Para poder acceder a servicios sociales, cita por internet, para renovar el carnet de identidad, cita por internet, para pasar la revisión de tu coche, cita por internet.

Nos hemos deshumanizado, y nos hemos olvidado de la generación que lo dió todo por nosotros, la generación más luchadora de nuestra reciente historia y que ha contribuido, a nuestro bienestar actual, con su trabajo. Ellos no manejan el ordenador y mucho menos internet, muchos tienen además graves problemas de audición y les parece un galimatías enfrentarse con una operadora telefónica (que es un ordenador). ¿Alguien ha pensado en ellos y en sus dificultades?

Y si su entorno es el mundo rural, aún se agrava más la situación, teniendo que delegar en sus vecinos para poder solicitar una cita médica, ya que para colmo de males les han quitado los médicos de atención primaria y los agentes de banco que iban a los pueblos pequeños, de forma que tienen siempre que estar pidiendo favores a familiares y vecinos para que les acerquen al pueblo que tiene banco o dónde está el Centro de Salud más cercano y para acceder a cualquiera de las necesidades básicas que tenemos cualquier persona, siempre tienen que recurrir a “buenos samaritanos”, confiar en su solidaridad y empatía para que les solucionen sus problemas.

Cuando debería ser algo que estuviera solucionado, porque tienen los mismos derechos que todos los españoles, pero nadie se preocupa de que sea así. En algunos casos, sus Ayuntamientos se las han ingeniado para dar solución a estos problemas, pero no deberían estar a expensas de la buena voluntad del Ayuntamiento de turno. Si no de que desde el propio Estado, se gestionará esto, para que no estén aislados y dar solución a problemas tan simples para una Administración Pública y tan complicados para nuestros mayores, que no deberían tener que estar mendigando una ayuda, cuando debería ser un derecho que se han ganado a pulso.

A quién corresponda, por favor, tomen medidas urgentes para favorecer el bienestar de nuestros mayores.