Vyrtual Xperience: el futuro de las ferias de muestra

- Publicidad-

En España, una de las noticias que anunció la llegada de algo peligroso e importante fue la cancelación del Mobile World Congress que debía celebrarse en Barcelona el pasado 2020. Algunos incrédulos le echaban la culpa a la situación de agitación social y política que se vivía en Cataluña, pero la realidad era mucho más terrorífica. Llegó la pandemia que ha hecho cambiar la manera de relacionarse entre los seres humanos de todo el mundo. Y en el ámbito de las relaciones quizá las más indispensables sean, nos guste o no, las que permiten hacer negocios. La empresa Dylunio fue una de las que se quedó sin poder trabajar en el

Mobile, donde tenían que realizar varios stands. Pero lejos de venirse abajo, se adaptaron y utilizando las posibilidades del mundo virtual crearon sus stands en una realidad paralela a la que se puede entrar desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. El proyecto ha sido bautizado con el lógico nombre de: Vyrtual Xperience.

Avatares de los directivos

Entre las posibilidades que ofrece este revolucionario proyecto está el “hacer un recorrido por el stand, conocer los productos, mantener reuniones o incluso, introducir avatares de los directivos que puedan dar la bienvenida a los clientes o establecer todo tipo de transacciones comerciales”, señalan desde Dylunio. Esta empresa fundada en Barcelona el año 2003 ya estaba especializada en construir espacios a medida en todo el mundo antes de dar el salto a lo virtual. “Tenemos un eslogan: We stand by you, que significa estamos por ti, te acompañamos, te hacemos un diseño a medida y te lo construimos en cualquier parte del mundo”, explica a Diario16 el CEO de Vyrtual Xperience, Eliseu Sancho”

Visión panorámica

La inmersión en los espacios creados por la empresa catalana son similares a la Street View de Google, ya que el visitante emprende un viaje virtual que permite la visión de panorámicas de los stands y un recorrido interactivo. “Se puede ver con gafas de realidad virtual, pero también se puede ver en un ordenador o en cualquier dispositivo móvil sin necesidad de ellas”, especifica Eliseu Sancho. A Dylunio le avala el haber trabajado para marcas como Total o Volkswagen y haber realizado más de 1.000 proyectos en 139 ciudades y en un total de 43 países.

Digitalizar una fábrica

El salto al ilimitado mundo virtual que ha protagonizado la empresa Dylunio le permite tener proyectos de una gran envergadura: “Uno de nuestros futuros trabajos es digitalizar una fábrica”, continúa Eliseu Sancho. Quien tiene claro que la irrupción del mundo digital en la vida diaria es solo el comienzo y que la realidad virtual es un fenómeno que ha llegado para quedarse: “el futuro va a ser híbrido”. Así que no está todo perdido para los que prefieren el contacto físico: “Todo el mundo está esperando ir a la feria y volver a darse la mano”, señala el CEO de Vyrtual Xperience.