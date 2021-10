Vox utiliza la ciencia para intentar dejar sin dinero a las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres

- Publicidad-

Hace una década, el escritor sueco Stieg Larsson se hizo famoso, aun después de muerto, con su libro Los hombres que no amaban a las mujeres. Se vendieron millones de ejemplares, tanto de este volumen como de las otras dos entregas de la saga Millenium que contenían aspectos claramente de defensa de los derechos de las mujeres como, por ejemplo, la problemática de la prostitución.

El título de la primera novela de Larsson sería muy apropiado para lo que hace Vox, con el agravante de que esas políticas contrarias a la defensa de los derechos de las mujeres y a la lucha contra la violencia de género, también son defendidas por dirigentes de género femenino.

El partido de ultraderecha tiene entre sus muchas cruzadas, aniquilar el activismo y el asociacionismo feminista a través del estrangulamiento económico. Su posicionamiento es claro: si no tienen dinero, no podrán desarrollar sus reivindicaciones. Además, incluyen en el mismo saco a los defensores de la teoría queer que, en realidad, no es feminismo. Pero para Vox todo es lo mismo.

El último intento ha sido más lamentable que nunca, puesto que han utilizado a la ciencia como argumento para aplicar sus planes machistas. En concreto, en el Congreso de los Diputados, el parlamentario ultra Francisco José Contreras expuso en la Comisión de Ciencia y Universidades que la enorme diferencia en la inversión en investigación existente entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi reside en el ‘insolidario’ cupo vasco, y por tanto el gobierno vasco se puede permitir esos gastos.

Posteriormente, y después de una segunda comparecencia, Contreras denunció que el pacto por la ciencia se encuentra “infrafinanciado” y reclamó que los recursos que se destinan a lo que los ultras denominan chiringuitos de género vayan a dicho pacto.

Por otro lado, la diputada de VOX, Mireia Borrás ha explicado que el número de empresas innovadoras españolas disminuyó casi un 30%, algo que se debe tener en cuenta, debido a que la mayoría de esas empresas son pymes, que es tipo que más abunda en España.

Finalmente, Borrás denunció el sectarismo de las cuotas a la hora de conceder financiación para los proyectos investigadores.