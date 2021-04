Vox está atravesando todos los límites de la democracia. Negacionistas de la violencia machista y del cambio climático; supremacistas que sueñan con deportar a los inmigrantes; nostálgicos del régimen anterior… Ayer atravesó una nueva peligrosa frontera: la del negacionismo de la brecha salarial entre mujeres y hombres. Es un hecho contrastado empíricamente que las trabajadoras cobran menos salario en igualdad de condiciones y puestos laborales, algo que niega Vox. Así, para la portavoz de Igualdad del partido ultra en las Cortes Valencianas, Ángeles Garrido, que las mujeres cobren menos es una decisión personal. “La mujer, si cobra menos, es sencillamente porque así lo decide ella, porque opta por trabajar, por ejemplo, media jornada”.

La dirigente voxista culpa a las mujeres de la brecha salarial y dice que «a igual trabajo que un hombre, igualdad de salario». Y añade: “No les cabe en la cabeza que las mujeres quieran voluntariamente trabajar solo medio día para estar así más con sus hijos o simplemente para atender a su casa y su familia”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha respondido con rotundidad a esta afirmación: “Es un claro ejemplo de negacionismo”. La líder morada en el Ejecutivo ha señalado que, en España, la parcialidad “tiene nombre de mujer. Tan solo el 10% ha decidido voluntariamente tener un contrato a tiempo parcial. El valor de los datos y el rigor cuestiona la afirmación”, ha insistido.

Este es el último episodio de una larga lista de ataques a las políticas a favor de la igualdad. Ayer mismo, en la Comisión de este ámbito en el Congreso de los Diputados también se produjo un encontronazo. La diputada por Vox, Carla Toscano, se ha negado a referirse a la presidenta de dicha comisión como presidenta, y la ha tratado de presidente pese a que la socialista Pilar Cancela le ha pedido que usase la forma femenina. “Entiendo que usted prefiera por sus gustos personales que se le llame presidenta… pero a mí tampoco me gusta que me llamen fascista y me tengo que aguantar. Así que usted se va a tener que aguantar también«, le ha espetado Toscano, apelando a su “libertad de expresión”.

La brecha salarial de género en España se situó en 2019 en el 11,9%, más de dos puntos por debajo de la media europea (14,1 %), aunque lejos de países como Luxemburgo o Italia, con diferencias salariales entre hombres y mujeres del 1,3% y del 4,7%, respectivamente. La diferencia de salarios entre hombres y mujeres españoles se amplía con la edad y alcanzó el 34,3% en los mayores de 65 años, la más alta de la Unión Europea (UE). Así lo recogen las cifras presentadas por la Oficina Estadística Europea (Eurostat) coincidiendo con el Día de la Mujer, un organismo que centraliza los datos y elabora informes al respecto.

Los ingresos brutos por hora de las mujeres respecto a los de los hombres variaron significativamente entre los Estados miembros de la UE, con las mayores diferencias en Estonia (21,7%), Letonia (21,2%), Austria (19,9%) y Alemania (19,2%). En contra, la diferencia salarial es menor en países como Luxemburgo (1,3%), Rumania (3,3%), Italia (4,7%) y Bélgica (5,8%). Seguramente, ninguno de estos datos le vale a Vox, que construye su propia delirante realidad paralela.