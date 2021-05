- Publicidad-

El comisario jubilado, José Manuel Villarejo confirma el contacto directo de Rajoy con la Operación Kitchen. Esta afirmación contradice las declaraciones que Villarejo hizo a EL PAÍS en una entrevista: “El único con el que no hablo yo personalmente, pero sí a través de intermediarios es con el señor Rajoy”.

Operación Kitchen

El excomisario está siendo procesado por sus actividades ilegales como policía y ha pasado tres años y medio en prisión preventiva. El sumario del caso está lleno de grabaciones sobre la operación presuntamente tramada desde el Ministerio del Interior en 2013 para espiar a la familia de Bárcenas en busca de documentos comprometedores para el PP.

La comisión de investigación del Congreso sobre la Operación Kitchen, sobre la presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha interrogado este jueves al comisario jubilado, en la que es la recta final de las comparecencias que tiene programadas hasta finales de junio.

Lo que contó Villarejo al juez

El comisario jubilado José Manuel Villarejo compareció este jueves en el Congreso para explicar su participación en la Operación Kitchen. Un dispositivo parapolicial montado en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior para sustraer al extesorero Luis Bárcenas información comprometedora sobre las finanzas del PP.

Villarejo está imputado por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la pieza en la que se investigan estos hechos. En sus declaraciones ante el magistrado, el policía confirmó su participación en el operativo. Según declaró, a él le encargaron sus superiores “averiguar si existía un lugar” donde Bárcenas escondía documentación.

Villarejo confirma el contacto directo de Rajoy con la Operación Kitchen

Él se encargó de convencer a Sergio Ríos, el entonces chófer del extesoreros, para que colaborase. A cambio, le prometió un sueldo mensual con cargo a los fondos reservados. “Mi obligación era averiguar si existía un lugar, una documentación… Si continuaban dando información a periodistas y si esta persona se movía con tal o cual persona”, dijo.

Las notas informativas de Villarejo sobre el ‘caso Kitchen’

El comisario jubilado José Manuel Villarejo elaboró notas sobre su actuación en la Operación Kitchen y las registró en la Dirección General de la Policía otorgándoles así la condición de documento oficial.

“En su día hice unas notas informativas internas donde dije que me preocupaba que hubiera desaparecido documentación del señor Bárcenas», le dijo al juez García-Castellón. Sobre ellas quería hablar este jueves en el Congreso, pero al catalogar la Ley de Secretos Oficiales este tipo de documentos como información reservada. Pidió que la sesión de la comisión fuera a puerta cerrada para no caer en una violación de secretos. El rechazo de la comisión a esta petición deja en el aire si, finalmente, Villarejo facilitará datos sobre su contenido a los diputados.

La comparecencia de Villarejo comenzó con la reproducción del audio revelado este jueves por EL PAÍS, donde el comisario asegura “que el Gobierno de Mariano Rajoy y el PP están detrás de la Operación Kitchen”. La investigación ha señalado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que se encuentra imputado; y a María Dolores de Cospedal, a quien la Fiscalía ha pedido imputar, pero a quien el juez aún no ha llamado a declarar como investigada.

Dudo que Rajoy lo desconociera

El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia preguntó a Villarejo sobre si “es posible que Rajoy no conociera nada de la Operación Kitchen”: “Yo dudo que lo desconociera el señor Rajoy”, responde concluyente el comisario jubilado.

Trama de espionaje

Acerca de cómo fue fichado para la trama de espionaje, Villarejo ha explicado que recibió una llamada del exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que le citó en una reunión en la Dirección Adjunta Operativa (DAO). A continuación, el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el ex DAO, Eugenio Pino, le pidieron que captara como confidente de la trama al exchofer de Bárcenas, Sergio Ríos, al que Villarejo retribuía con fondos reservados que recibía de la cúpula policial.

Tras escuchar un último audio de la entrevista concedida a El País, Sicilia ha terminado con una serie de conclusiones: “Señor Villarejo, usted monta y dirige la Kitchen. Lo saben los máximos dirigentes del Ministerio: el secretario de Estado y el ministro. Lo sabe la secretaria general del PP, Cospedal. Gobierno por un lado y partido por otro. Y al frente de ambos, gobierno y partido, una persona, Mariano Rajoy”. Después de estas palabras, el corolario:

– Felipe Sicilia: “¿Es posible que Rajoy no supiera nada de esto, señor Villarejo? ¿Usted qué cree?”

– Villarejo: “Yo lo dudo que lo desconociera”

Turno del PP

El portavoz del PP aprovecha su turno para intentar desacreditar la investigación Gürtel. “Fue una operación política perfectamente orquestada”, asegura el diputado del PP, que soslaya la media docena de sentencias que han condenado a la trama liderada por Francisco Correa.

Las resoluciones judiciales acumulan 67 condenados, 25 de ellos excargos del PP, además de familiares y asesores. El Partido Popular se encuentra condenado en firme por el Tribunal Supremo por beneficiarse de la red de corrupción.

Apunta a Rajoy

Villarejo señala al expresidente Rajoy: “La Operación Kitchen la consideré como una operación de inteligencia, no solo para encontrar documentos que podían comprometer al PP, sino que Bárcenas podía tener documentación que comprometiera a altas instituciones del Estado”.

El comisario ha afirmado que “el propio Rajoy tenía interés porque afectaba a su partido y al Estado. En base a eso el propio Rajoy contactaba conmigo. Le puedo decir que había un teléfono de contacto. En ocasiones me preguntaba cosas, además del circuito oficial […] Yo tuve contacto directamente con Rajoy en esta operación”.

ERC y la credibilidad de Villarejo

El diputado Gabriel Rufián pregunta al comisario jubilado: “¿O usted es un mentiroso o usted es James Bond o todo es mentira?”. El excomisario no desperdicia la ocasión y se crece: “Si soy un mentiroso, ¿por qué todo es secreto? Si soy un Torrente de la vida, ¿por qué todo está encriptado y no consiguen desencriptarlo? He trabajado para 10 ministros del Interior”, quebranta Villarejo.

Supuesto intento de asesinato

A preguntas de Rufián, el comisario jubilado asegura que trataron de matarlo en prisión. “Me intentaron eliminar”, repite, antes de decir que le dieron una sustancia: “¿Sabe lo que me dijo el médico forense?”: ‘Eso ha sido un medicamento que te ha sentado mal’.

La Operación Cataluña

ERC y Junts insisten a Villarejo si conoce y participó en la Operación Cataluña, la campaña de intoxicación informativa supuestamente gestada en el Ministerio del Interior por la llamada brigada política para, mediante supuestos informes policiales con graves acusaciones de corrupción, desacreditar a los principales dirigentes del independentismo catalán.

¿Le pagaron por ello? “Lamentablemente no. Al contrario. Adelanté dinero. En la Operación Cataluña, mi función fue de trabajos de inteligencia. Era un ataque a la unidad nacional. Es curioso un país en donde insultan a uno llamándole patriota”.

Turno de Ciudadanos

Edmundo Bal intenta sacar algún dato más a Villarejo de sus supuestos contactos con el expresidente Rajoy: “¿De qué hablaba usted con Rajoy?”. Pero el comisario jubilado evita la cuestión y responde de forma genérica: “A mí jamás me hablaron de robar nada. A mí me dijeron: ‘Verifica y comprueba si existe una documentación de la que algunos medios se están haciendo eco y dónde está”.

Los imputados

Tras dos años y medio de investigación, las pesquisas dejan ya 13 imputados: Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior; Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; diez policías —cuatro inspectores jefe; cuatro comisarios condecorados; el jefe del cuerpo con el Gobierno de Mariano Rajoy, Eugenio Pino; el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, que ingresó en la policía después de participar en Kitchen —.

El falso cura que asaltó la casa del extesorero y secuestró a su familia fue desimputado tras no poder tomarle declaración por los problemas mentales que padece.

El chófer

El diputado Jon Iñarritu (EH Bildu) pregunta por Sergio Ríos, el conductor del extesorero popular Luis Bárcenas, a quien la trama captó como confidente. El chófer acabó ingresando en la Policía Nacional y los investigadores sospechan que se facilitó su entrada en el Cuerpo por su colaboración en Kitchen. “¿Cómo se consigue introducir en la Policía a Sergio Ríos?”, ha preguntado Iñarritu.

“No tengo capacidad yo, ni forma parte… Cuando eso ocurre, yo ya he dejado de tener contacto con este señor”, ha esquivado Villarejo.

La comisión Kitchen continuará la próxima semana. Tiene fijadas sesiones para el 1 de junio y el 2 de junio. Los partidos volverán entonces a la carga.

Echenique (Podemos) cargaba este jueves contra Villarejo: «Ha trabajado usted arduamente durante años para acabar con mi formación política y como ve seguimos aquí, de hecho, estamos ahora mismo en el Gobierno de España».

