Villarejo condenado a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad

La Audiencia Nacional ha dictado sentencia en las tres primeras piezas del caso Tandem, y el comisario José Manuel Villarejo ha sido condenado a 19 años de cárcel por revelación de secretos de empresa en la pieza Iron y de particulares en la pieza Land, así como por falsedad en documento mercantil. Sin embargo, el tribunal le ha absuelto de cohecho en ambas piezas y de extorsión en grado de conspiración en la pieza Pintor.

El caso Tandem ha investigado la contratación de la empresa de Villarejo, Cenyt, para llevar a cabo diversos encargos. En la pieza Iron, se juzgó la contratación de Villarejo por parte del bufete de abogados Herrero&Asociados para obtener información de un despacho competidor que sospechaban había robado su base de datos. En la pieza Land, se centraron en la contratación de Cenyt para investigar el entorno del dueño de PROCISA por mandato de una de sus hijas en el contexto de una disputa familiar por la herencia. Y en la pieza Pintor, se indagó sobre el mandato de dos hermanos a Villarejo para recabar información de un antiguo socio y su abogado en un litigio fiscal.

En total, se han juzgado 26 personas, incluyendo a Villarejo y su socio Rafael Redondo. Este último ha sido condenado a 13 años de cárcel por los mismos delitos que el comisario. Otras nueve personas recibieron penas de entre tres meses y 2 años de prisión, mientras que 16 fueron absueltas, incluyendo la esposa de Villarejo, Gema Alcalá, y su hijo.

La sentencia de 351 páginas concluye que no se puede condenar a Villarejo por cohecho, ya que los actos realizados por él no se llevaron a cabo en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas. Además, se destaca que los particulares que contrataron los servicios de Villarejo no buscaban perjudicar a la Administración en beneficio propio, sino alcanzar intereses particulares y espúreos.

En la pieza Iron, Villarejo fue condenado a 4 años de prisión por revelación de secretos de empresa y a 3 años por falsedad continuada en documento mercantil. También se condenó a cuatro directivos del despacho Herrero&Asociados a penas de entre seis meses y dos años de cárcel por los mismos delitos.

En la pieza Land, Villarejo recibió tres años de cárcel por falsificación de documento mercantil y otros nueve años como autor de tres delitos de revelación de secretos particulares. Tres personas que contrataron a Villarejo en esta pieza fueron condenadas a penas de entre 9 meses y 10 meses y medio por revelación de secretos.

Por último, en la pieza Pintor, el tribunal señaló la carencia de pruebas y absolvió a todos los acusados de extorsión en grado de conspiración.

El voto particular de la magistrada Carmen Paloma González discrepa de la sentencia y considera que Villarejo y algunos acusados deberían haber sido condenados por cohecho pasivo, ya que se valieron de su condición de funcionario público para llevar a cabo las actividades ilícitas.

Aunque Villarejo fue absuelto de cohecho, la sentencia señala que los actos cometidos podrían haber encajado en otros tipos penales relacionados con delitos defraudatorios.