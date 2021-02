En su afán por ser más de extrema derecha que el portavoz de VOX, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís ha realizado un acto de demagogia al acusar a las mujeres de Más Madrid y del PSOE, de no hacer feminismo, sino política, mientras se debatía en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, la declaración institucional con motivo del 8 de marzo, ‘Día Internacional de la Mujer Trabajadora’.

Villacís y el sufrimiento de miles de mujeres de víctimas de la violencia machista

Villacís ha cruzado otra de las líneas rojas de la política, al reprochar a la mujeres: “Enhorabuena, hermanas; estamos empezando a banalizar la violencia (machista) como si no pasara nada”.

Palabras que han indignado a la secretaria de Igualdad de UGT Madrid, y a todas las mujeres que han luchado, luchan y lucharan por acabar con la lacra del terrorismo machista en nuestro país.

Villacís banaliza al feminismo

En la misma línea del absurdo, Villacís ha señalado hacia la bancada del PSOE y Más Madrid: “ustedes no hacen feminismo, hacen política”. Otras de las frases para las hemerotecas y el recuerdo. ¿Qué es el feminismo sino la lucha política por la igualdad real? ¿Qué significa el 8 de marzo, sino es la lucha política de las mujeres por romper la brecha salarial, la desigualdad de género?

La sororidad según Villacís

Pero aún ha ido más allá en su afán de juntarse por los extremos con el PP y VOX, al pedir a la izquierda más ‘sororidad’ para las feministas que no son de izquierdas. ¿Se refiere a las mujeres que, como ella, consideran que la lucha feminista no es política?

La conciliacion según Villacís

“No he parido por mí, tres hijas, no he conciliado por mí. Soy mujer, feminista, de centro y liberal. Entiendo que les escueza”, ha soltado a las mujeres y los hombres de la bancadas de izquierda durante su intervención sobre la propuesta del Gobierno municipal sobre el Día de la Mujer, el 8M, según ha recogido Europa Press.