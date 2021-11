Víctimas del amianto a Pedro Sánchez: «Nuestros familiares muertos nunca volverán»

- Publicidad-

Las negociaciones en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cobran intensidad estos días. Por los pasillos del Congreso se suceden conversaciones, entre parlamentarios de unos y otros partidos, sobre el fondo de compensación para las victimas del amianto. El que componen Bildu, PSOE, PNV y UNIDAS PODEMOS ha mostrado su apoyo a las víctimas, como reconoce Juan Carlos Paul, presidente de la Asociación Víctimas del Amianto.

«En principio la información de que se vaya a aprobar nos ha llegado por ciertos grupo políticos. De momento estamos esperando a que definitivamente se aprueben los presupuestos y podamos decir que es así. Como ha habido muchos cambios, sobre todo a raíz de las concentraciones que hicimos en diversos puntos de España. Ha habido mucho movimiento entre los propios partidos políticos por ver quienes apoyaban y quienes no. Finalmente, se va a transaccionar la propuesta de Bildu y, tanto PSOE, como PNV y UNIDAS PODEMOS, trabajan para concretar una propuesta. Son datos que nos han llegado a través de algunos parlamentarios, pero estamos a la espera de que se confirme», explica.

Los grupos parlamentarios nos confirman una partida de 25 millones de € en los PGE para financiar el fondo de indemnización de víctimas del amianto. Sr. Presidente del Gobierno @sanchezcastejon, nuestros familiares muertos nunca volverán, la #pandemiamamianto sigue matando. pic.twitter.com/YbGCd6bIxU — España sin amianto (@Espaasinamiant1) November 17, 2021

Mensaje para Pedro Sánchez y el PSOE

Juan Carlos Paul continúa diciendo que «es un paso que va a facilitar que, una vez que tengamos la ley de indemnizaciones por el amianto, se pueda implementar, pero simplemente entendemos que es una declaración de intenciones. Hasta que no se desbloquee la tramitación de la ley, que el Partido Socialista está bloqueando en el periodo de presentación de enmiendas, retardándolo semana tras semana, pues no avanzaremos nada. Entendemos que es una buena señal porque, inmediatamente después de que se apruebe la ley, podrá estar en funcionamiento porque ya habrá asignación presupuestaría para ello, pero por sí sólo no es nada».