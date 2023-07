Viajar a Medellín: cómo, cuándo y por qué

- Publicidad-

Medellín es una ciudad de Colombia que con el tiempo se ha hecho más y más famosa, y es que su clima agradable, su rica cultura y su espíritu innovador, hacen de este, uno de los sitios más turístico para visitar de toda América Latina.

Si estás listo para embarcarte en una aventura mágica en una ciudad que superará tus expectativas, Medellín te espera con los brazos abiertos para ofrecerte una experiencia inolvidable.

Sin embargo, es importante conocer desde antes, las mejores formas de viajar a Medellín, cuando hacerlo, y si todavía dudas entre sí escoger o no este destino, señalaremos por qué es una gran opción.

¿Cómo viajar a Medellín?

Si estás ansioso por sumergirte en la belleza de Medellín, la forma más conveniente y rápida de llegar es en avión. El Aeropuerto Internacional José María Córdova es el principal punto de entrada y está ubicado a unos 50 minutos en coche del centro de la ciudad.

El aeropuerto está conectado con vuelos directos desde varias ciudades del mundo, siendo los vuelos Madrid Medellín cada vez más populares, y como este, otros más. Debido a los vuelos directos, es fácilmente accesible para los viajeros internacionales. Recuerda que reservar tus boletos de avión con anticipación te garantizará las mejores tarifas.

Si te encuentras en alguna de las ciudades colombianas cercanas, como Bogotá o Cartagena, incluso en países fronterizos como Venezuela y Ecuador, también tienes la opción de llegar a Medellín en autobús. Aunque esta puede ser una opción más económica, ten en cuenta que los trayectos en autobús pueden ser largos y cansados. Si el tiempo y el presupuesto lo permiten, definitivamente recomendamos optar por el vuelo.

Una vez en Medellín, puedes moverte por la ciudad utilizando el sistema de transporte público, que incluye el metro y los autobuses. El metro es una excelente opción para desplazarte de manera rápida y segura, mientras que los autobuses te llevarán a destinos más específicos dentro de la ciudad. Además, también puedes emplear servicios de taxis y aplicaciones de transporte compartido para mayor comodidad.

¿Cuándo viajar a Medellín?

Medellín tiene un clima agradable durante todo el año, pero si deseas aprovechar al máximo tu visita, te recomendamos considerar algunos meses en particular. Entre diciembre y febrero, Medellín experimenta su temporada seca, con días soleados y temperaturas cálidas.

Recordemos que Medellín se caracteriza por ser una ciudad con temperaturas más bajas, por ello, tales meses son un momento perfecto para explorar la ciudad, así como los hermosos paisajes naturales que rodean la misma, disfrutando de grandiosas actividades al aire libre.

Otro excelente momento para visitar Medellín es durante el mes de julio, porque es uno de los meses con menor riesgo de lluvias. No obstante, ten en cuenta que la ciudad es hermosa y emocionante durante todo el año, por lo que si tus fechas de viaje no coinciden con estos meses, no te preocupes, siempre habrá algo interesante que descubrir y disfrutar en Medellín.

No se puede dejar de mencionar que Medellín es conocido por su Festival de las Flores, que se celebra anualmente en agosto y atrae a visitantes de todo el mundo. Este festival colorido y lleno de vida es una oportunidad única para conocer la cultura local y maravillarte con la belleza de las flores de Medellín.

¿Por qué viajar a Medellín?

No cabe duda que Medellín es una ciudad con una magia encantadora, la cual puedes vivir al visitar sus sitios más emblemáticos, que son al mismo razones para animarse a visitar la misma, siendo los mejores, las siguientes:

Plaza Botero. El apellido ‘Botero’ seguramente te sonará de algo, porque Fernando Botero, nacido en Medellín, es un icono importante dentro del mundo del arte. La Plaza Botero es un parque con 23 esculturas en donde se puede pasear mientras se disfruta de su arte tan característico.

Museo de Antioquia. Ir a un museo siempre es un buen plan, más a este que es el más destacado de la ciudad, y esto es nada más y nada menos porque tiene unas 5000 piezas de arte de todo tipo. Si te gusta Botero, además de la plaza mencionada, este es otro sitio al que ir para seguir consumiendo de su arte, aunque se encuentran igualmente otros muchos autores.

Parque de Berrío. En un inicio, lo que se conoce ahora como el Parque Berrío, era antes que conducía a la iglesia Templo de La Candelaria, construida en el año 1649. Con el tiempo, se fue construyendo en el área, y se creó este famoso sitio que es perfecto para salir a caminar un rato.

Parque Explora. Siguiendo con el tema de los parques, este es muy recomendado para quienes viajan en familia, sobre todo con niños, porque tiene de todo para pasarlo bien, como exposiciones, un planetario, incluso un teatro en 3D que es interesante, por lo tanto, vale totalmente la pena.

Jardín Botánico. Si quedas con ganas de más en cuanto a lugares verdes, el Jardín Botánico de Medellín es un sitio al que ir sí o sí, porque es hermoso, y es perfecto para encontrar calma y tranquilidad en medio de la ciudad, al mismo tiempo que vas caminando en el sitio.

Comuna 13. Un plan diferente a los habituales, es ir a visitar la Comuna 13, lo que, en el pasado, era impensado, ya que era de los barrios más peligrosos de la ciudad. Por fortuna, esto ha cambiado, tanto que ahora existen visitas guiadas a las que apuntarse para conocer un poco más de su historia, y ver de primeras el hermoso Street Art que se encuentra en cada esquina.

Tour de Pablo Escobar. Este es una de esas actividades para hacer en Medellín que puede generar controversia, sobre todo al saber quién fue Pablo Escobar. A lo largo de este tour, es posible conocer escenarios en donde hizo vida y realizó sus actividades, además de saber sobre su historia, entre otras cuestiones. No se puede dejar de mencionar como una opción, pero hacerlo o no dependerá de cada quien.