Verstappen contra el mundo

- Publicidad-

Hemos oído, y ha pasado de todo, alrededor del actual campeón del mundo de Fórmula 1, el joven y arrogante, fantástico piloto, Max Verstappen.

Hasta la mamaíta del piloto holandés se ha metido en la batalla y ha echado sapos y culebras, muestra de una falta de buen gusto lamentable, diciendo que Checo Pérez es un chico muy malo y no se merece nada porque cuando estaba celebrando su triunfo en Mónaco se permitió arrimarse demasiado a una señora que no era su legítima. Al respecto admito que lo leíamos y no nos lo creíamos, ¿qué tendrá que ver el culo con las témporas? ¿Y necesitaba Supermax que le defendiese su mamá?

Pero en cualquier caso la imagen de Max Verstappen respecto al mundo, y también respecto a sus compañeros de parrilla, los otros 19 pilotos, ha quedado muy afectada tras su muestra de falta de compañerismo y calidad personal respecto a Sergio Pérez, a quien sí o sí debe el campeonato del año pasado.

Pero Max Verstappen se siente más fuerte que King Kong escalando el Empire State, y no teme a los avioncitos que le disparan, o al menos esa es la sensación que da a casi todos los observadores. Y por eso pensamos que el piloto naranja va a hacer lo posible y lo imposible para ganar en Abu Dhabi y demostrar que es el mejor piloto de la parrilla, que tiene el mejor coche pero que ha doblado en puntos a su compañero, y que le importa un bledo lo que pueda pensar el mundo de él.

Desde el punto de vista de un novelista -y si estuviéramos hablando de una ficción y no de una realidad- lo que harían los otros 19 pilotos en Abu Dhabi, lo que quizá hagan de verdad en la carrera el domingo, es aliarse contra Verstappen para que no gane esa carrera. Y -seguimos hablando desde un punto de vista cercano a que emplearía Stephen King- bastaría con una alianza mental, con un Wishfull thinking, como dicen los americanos, para que el piloto holandés lo tuviese muy difícil para subirse al cajón más alto del podio.

¿Y si Max Verstappen no consigue ganar en Abu Dhabi?

Pues desde aquí -desde Las Almas y la F1- tendríamos muy poco claro que vaya a lograr renovar su título de campeón de Fórmula 1 el año que viene.

Va a estar apasionante, por un montón de motivos, la carrera de este domingo, el final de la temporada 2022, que temíamos iba a ser sosísima.

¿Con quién vas tú, con Checo o con Leclerc ¿con Ferrari o con Mercedes? ¿Con Alpine o con McLaren? ¿con Ocon o con Fernando Alonso?

A disfrutar al máximo que luego nos espera un tiempo de sequía de carreras que se nos va a hacer muy largo.

Tigre Tigre