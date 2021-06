Vera, perdonado por terrorismo de estado, niega ahora los indultos a los presos catalanes

- Publicidad-

Quien fuera condenado como secretario de Estado de Seguridad en la época del Felipe González de los GAL, Rafael Vera, niega los indultos a los presos catalanes.

A través de declaraciones al ABC, el que fuera número dos del ministerio del Interior, defiende que la «lealtad constitucional falla en el procés y no caben medidas de gracia».

Indultado en tres meses

Vera y Barrionuevo fueron indultados en tan solo tres meses, en la época de la Presidencia de José María Aznar.

Estas declaraciones de Vera han levantado todo un tsunami en redes sociales, donde se destaca que «parece que es mucho más grave poner unas urnas, que estar implicados en los GAL«:

El ex secretario de Estado insiste en que «pocas dudas tengo. A mí me parece que no es oportuno en las condiciones en que se está produciendo». Así, Vera niega los indultos a los presos catalanes.

Aplaudir a el GAL

Rafael Vera une así su voz a otros históricos socialistas que aplaudieron sin tapujos el terrorismo de estado de los GAL y no perdonan la declaración de independencia de los presos del procés, que llevan ya tres años en prisión.

Los nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados por el Tribunal Supremo a largas penas de entre 9 y 13 años de cárcel. A partir de julio podrían salir de prisión si, como está previsto, el consejo de ministros aprueba el indulto.