Ventajas de la reparación de tuberías sin obras para instituciones públicas

Nada genera más molestias, incluso antes de pensar una solución, que una tubería rota, sea de gas, de agua potable o de aguas residuales. Su reparación, tradicionalmente, requiere un gran proceso que entre otras tantas cosas, genera molestias y se caracteriza por ser aparatoso e ineficiente. Para todas esas necesidades, la reparación de tuberías sin obras es una solución tajante.

Molestias por doquier

Para nadie es un secreto que la necesidad de que se solucionen los problemas de filtraciones, rehabilitaciones o directamente roturas de tuberías es evidente. Pero tampoco se puede ocultar que los procesos de reparación o rehabilitación tradicionales generan un sinnúmero de molestias, que se ven acrecentadas cuando en lugar de tratarse de una empresa o de un hogar, se trata de una obra de carácter municipal, o también de un edificio de varios propietarios, donde las acciones afectarán a todos por igual y durante muchos días.

Así, la contaminación acústica, los escombros, la necesidad de utilizar maquinaria pesada, de obstaculizar o bloquear durante días -incluso meses- las vías donde se está realizando la reparación, entre otras tantas molestias y hasta riesgos -como los que pueden sufrir los empleados de la empresa encargada durante la realización de los trabajos- son algunas de las tantas cosas a las que se deben enfrentar los ciudadanos, y una de las razones de que para las instituciones públicas sea evidente la necesidad de buscar soluciones diferentes, innovadoras, más adecuadas para la realidad que se vive, y es ahí donde la rehabilitación sin obras ni zanjas entra en la conversación.

¿Qué es la reparación de tuberías sin obras?

Si bien su nombre no deja lugar a ninguna duda sobre lo que se realiza, la rehabilitación de tuberias sin obras es una técnica que utiliza una manga continua CIPP para reparar las tuberías de una manera limpia, exacta y con extrema pulcritud, siendo una de las innovaciones más interesantes en el ramo y que viene usándose con éxito desde hace más de 4 décadas en toda Europa, con empresas como Insituform como abanderadas de esta tecnología.

En esencia, la rehabilitación de tuberías sin obras ni zanjas es exactamente eso, ya que no se requiere de utilizar maquinaria pesada para destruir tramos de la vía pública ni lugares estratégicos dentro de las edificaciones u obras municipales, sino que se utiliza lo último en tecnología para que los daños sean mínimos o inexistentes, ya que la manga CIPP se inserta de manera precisa dentro de la tubería que se intentará reparar, para luego realizar un curado que selle las fisuras, que se adapte a las medidas de la tubería, y permita que el funcionamiento óptimo se devuelva en cuestión de días, reduciendo mucho las molestias en todo sentido, y siendo una de las razones de que su uso en instituciones públicas o gubernamentales sea hoy prácticamente una obligación, en procura de la satisfacción de los ciudadanos.

Ventajas de la tecnología de mangas CIPP

Manga o encamisado, como también se le conoce al procedimiento, responde al nombre de Cured in Place Pipe (CIPP), que vendría a ser traducido como un procedimiento de entubado con tubo curado in situ, que es exactamente el trabajo que realizan empresas como Insituform y cuyos casos de éxito se cuentan por más de 35 años y más de 30.000 kilómetros de tuberías correctamente rehabilitadas.

La manga CIPP ofrece muchas ventajas con respecto, por supuesto, a las reparaciones o rehabilitaciones tradicionales, trátese de tuberías de agua potable, residuales, pluviales, de uso industrial o de riego -o sector agrícola industrial-.

Adiós a las molestias

Si algo permite el curado in situ es que no deba romperse la vía pública para reparar o rehabilitar un tramo de tubería que se filtra o que se ha roto. No se generan ruidos, no se acumulan escombros, y no se molesta de ninguna manera a ningún ciudadano, dando lugar a un trabajo pulcro y muy bien visto por todos.

Con las reparaciones sin obras ni zanjas, entonces, se le dice adiós a las molestias.

Respeto por el medio ambiente

La ineficiencia es una de las principales características de las reparaciones tradicionales de este tipo. Y no por una cuestión que necesite responsabilidades de gerencia, sino por una cuestión de método, porque no se puede ser eficiente cuando los procesos no han sido diseñados pensando en eso.

Además de lo tardío que puede llegar a ser la búsqueda de soluciones, son procesos donde se pierde mucha agua, donde se pueden colapsar calles enteras de aguas residuales, donde se acumulan los escombros en espacios verdes cercanos, siendo además un sistema que no es muy considerado como respetuoso por el medio ambiente.

Entre tanto, mediante rehabilitaciones sin obras no se generan contaminación acústica, ni de emisiones por maquinaria pesada, ni tampoco se contaminan áreas urbanas ni mucho menos áreas hídricas por donde pase la tubería, como ríos o lagos.

Rapidez y eficiencia

Las obras se pueden llevar a cabo en cuestión de horas -reparaciones menores con curado por rayos ultravioleta- hasta días, como máximo, siendo mucho más rápido que las semanas o meses que puede tomar la reparación tradicional de una tubería.

La eficiencia, además, es elevada. La técnica de manga CIPP puede devolver una vida útil a la tubería de alrededor de 50 años.

Refuerzo de imagen

Una de las razones de que en la actualidad muchas instituciones públicas miren con buenos ojos a las reparaciones sin obras en todo lo relacionado con las tuberías tiene que ver con la imagen que se proyecta de cara a los ciudadanos.

Así, el respeto medioambiental, el apoyo a la innovación y el respeto también por los ciudadanos se ponen de manifiesto de una forma tajante, repercutiendo en la opinión favorable que estos puedan tener por la gestión de distintos actores con competencia en el sector de los servicios públicos.

Desde luego, es evidente la participación de empresas con amplia experiencia y compromiso por lo relacionado con las reparaciones sin obras, puesto que sin ellas los resultados nunca serán satisfactorios.