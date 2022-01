Ventajas de comprar piezas de automóvil en un desguace

- Publicidad-

Es posible que te sorprendas al descubrir el papel tan importante que juegan los desguaces en varios aspectos de la industria automotriz. Desde reducir las emisiones de carbono hasta brindar una opción asequible para comprar piezas especiales, los desguaces aportan grandes beneficios al sector del automóvil y definitivamente pueden ayudarte a ahorrar dinero al comprar piezas de recambio automóvil para mantener tu coche a punto.

Desguace Naldo, la empresa de desguaces más especializada de España

Una de las empresas de desguaces más reconocida en el sector es Desguace Naldo, con tienda física en la ciudad de Valencia, pero con atención a nivel nacional en su página web. Se trata de un negocio que ha atendido a más de 14.000 clientes a lo largo de sus 20 años de destacada trayectoria.

Está especialidad en la venta de accesorios, piezas de recuperación y recambios para coches de todo tipo. Tiene un gran catálogo compuesto de más de 100.000 piezas para más de 50 marcas y diferentes modelos.

Al igual que en la tienda física, el comercio online de Desguace Naldo ofrece un asesoramiento personalizado, además de llevar a cabo un servicio seguro y rápido. Para pedir un repuesto pequeño, tan solo hay que entrar en su web, seleccionar en el buscador el modelo y marca del coche, y la pieza que se necesita, y al momento se abrirá una ventana con diferentes opciones, precios y características.

Desguaces Naldo también brindan un servicio de tasación en el caso de que quieras vender un vehículo que ya no funcione o esté muy viejo. También tramitan la baja de vehículos en la Dirección General de Tráfico (DGT) para que no tengas que perder tiempo en este trámite.

Ventajas de comprar piezas de recambio en un desguace

Si conduces un vehículo mucho más de los 80.000 kilómetros, es probable que gastes miles de euros en reparar y mantener el automóvil para preservar su vida útil. Pero, ¿hay alguna manera de reducir estos costes? Si compras las piezas en un desguace, la respuesta es sí. Para las personas a las que no les importa usar piezas de segunda mano para reparar su coche, estas son las principales ventajas de comprar repuestos en un desguace.

Ahorro en costes

Cuando comprar los repuestos de tu coche en un desguace, pagas un precio más bajo que el que pagarías si los compraras en un concesionario de automóviles o en un mecánico. Las piezas pueden llegar a costar hasta el 50 % del precio original y los ahorros pueden ser considerables. Si quieres reducir los costes para mantener tu coche en buen estado, comprar en un desguace es una buena alternativa.

Además de los grandes ahorros de los que puedes beneficiarte al comprar piezas usadas, a veces, adquirir repuestos es un desguace es la única opción para conseguir piezas únicas de vehículos que ya no se fabrican.

Adquisición rápida

Cuando solicita piezas a través de un concesionario de automóviles o un mecánico, normalmente tiene que esperar unos días para que lleguen los componentes. Cuando compras piezas para reparar tu coche en un desguace, puedes adquirir los componentes que necesitas el mismo día. Las empresas del sector, como Desguaces Naldo, pueden ayudarte a que tu coche vuelva a la carretera en el menor tiempo posible.

Garantías parciales

El hecho de que se use una pieza de coche de segunda mano no significa que no pueda tener garantía. Desguaces Naldo ofrece a sus clientes, garantía en las piezas usadas siempre que el montaje se haya realizado en un taller autorizado tal y como especifica la ley vigente.

Si durante el tiempo de garantía aparecen errores o fallos, el cliente debe avisar y entregar el repuesto a la empresa, para que evalúe convenientemente la pieza y proceda a su cambio o devolución del importe del mismo si corresponde.

Repuestos en buen estado

Muchos vehículos que se encuentran en en los desguaces tienen peor apariencia por el desgaste, pero a pesar de su aspecto, la mayoría de estos automóviles contienen partes que funcionan como si fueran nuevas. Irónicamente, los vehículos viejos pueden ser una gran fuente de piezas en la que confiar, ya que muchos de sus componentes originales habrán sido reemplazados antes de que sus propietarios vendan o donen los coches a un desguace.

Reducción de la contaminación

Los desguaces no solo son excelentes para ahorrar dinero y encontrar piezas únicas, sino que, al reutilizar repuestos usados de vehículos recuperados, reduce la necesidad de producir piezas nuevas y ayuda a reducir la huella de carbono que genera la industria automotriz. Después de quitar todas las piezas utilizables de un vehículo recuperado, el resto de la carrocería se tritura hasta un tamaño más manejable y los metales se venden y reciclan. Sin embargo, el metal no es lo único que se reutiliza; Alrededor del 80 % de los neumáticos que se desechan cada año se reciclan y el caucho se vuelve a utilizar.