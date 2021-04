Venden una mentira y todos irresponsablemente la compran. Me refiero a la venta de un producto psicológico, el de la inteligencia emocional. Según sus postulados, tienen inteligencia emocional quienes son muy activos y además controlan sus emociones. Bien, lo primero que ahí hay es una evidente confusión, pues los que controlan sus emociones son “personas con una capacidad para eso”, nada más, ya sean activas o no sean activas, ya sean extrovertidas o ya sean introvertidas. No obstante, hay que señalar muy bien que, para que haya un control emocional, debe haber forzosamente mucha “vida interior” muy ordenada o introversión y esto, a su vez, impide tanta actividad emocional exterior o extroversión o estar al ritmo la música que marcan los demás.



Pero, para vender mejor tal producto psicológico, añaden ellos (los que tienen vía libre con esta desinformación) que “son lo que se adaptan bien”; sí, ¡perfecto!, ¡así es de pillejo el asunto!, van a conveniencia atribuyéndoles “todo lo bueno” porque todos vean que el lema o el efecto de ese producto es muy bueno (nada más que bueno) y aun irrenunciable para la sociedad: “son los que hacen el amor mejor”… pues, ¡como controlan y dosifican las emociones!, también lo harán en ese contexto. Sin embargo, el fondo del error es más grave en cuanto a que van clasificando a total insensatez, diseñando en conceptualidad una y otra vez lo psicológico sin más, en prejuicios.

Claro que sí, los que tienen una virtud (ser cariñosos o amorosos) no es jamás porque tengan inteligencia emocional, no, sino porque poseen esa concreta capacidad que no restringe o no impide o condiciona cualquier otra capacidad inteligente. La inteligencia, en claridad, es algo ya propio de todos los seres humanos y toda, absolutamente toda, es emocional en cierto grado “personalizado”, no clasificatorio; puesto que, si la inteligencia se clasifica (sin fundamento) en magnitudes de emocionalidad, eso sin sensatez da cabida a que las razas (como portadoras de inteligencia o que conllevan inteligencia) también pueden ser clasificadas (con esa misma licencia) por definición de ser unas más o menos emocionales.



El asunto este es muy serio y lo aclararé aún mejor: No se puede decir que un grupo de personas (bajo unos lemas de ser mejores por atribución) sea inteligente, no, nunca, sino que solamente una u otra persona (particularmente por sus capacidades) es inteligente; al igual, no se puede decir que un grupo de personas sea emocional o imaginativo, no, sino que solamente una u otra persona (particularmente por sus capacidades y por sus experiencias) es emocional o imaginativa. ¡No se pueden inventar unos criterios connaturales a la inteligencia!



Aún más claro: No se puede tampoco asentar una inteligencia positiva COMO PREESTABLECIENDO PRIVILEGIO (ya venida de antemano) para un grupo de personas y justificarlo en algo injustificable o irracional; por ejemplo, en eso de asentar que “los que tienen inteligencia positiva son los que son extrovertidos”. ¡No!, ¡no y no!, porque millones de personas que han sido introvertidas ya han sido muy positivas (o constructivas si así se entiende), en tal introversión o introspección que han dado a su vida-obra creativa. Pues no se puede crear o construir o seguir el bien sin una gran dosis de introversión; ¡claro!, y tampoco sin una gran dosis de rebeldía (o rechazo a una adaptación forzosa-alineada o no libre en conciencia en pasividad).

Siempre es así, ¡así!, porque todos los recursos de la capacidad de la inteligencia son necesarios (hasta los infravalorados), ¡eso es!, no pueden nunca imponerse preesquemas (para que se sobreprotejan) o diseñados grupos teóricos, con los cuales se consigue solo un dirigismo (no libre) psicológico.

Y otro aspecto es reforzar ya capacidades “buenas” de una forma personalizada o de alguien en concreto, siempre a modo de apoyo emocional (o a un existente carácter emocional que todos tienen, sea el que sea).



Por último digo, los que defienden este «porque sí» tan terco y manipulador, van buscando la justificación interesada o adecuada a su arbitrariedad, por lo que (por solo pensar en sus beneficios) no aceptan la racionalidad (fuera de ellos) o la desprecian no demostrándola. ¡Claro!, buscan siempre uno u otro truco: «es que es una manera del decir emocional» (declaran) pero es la única manera válida porque la consideren inteligente, teniendo en cuenta que el «decir emocional» tiene que ser libre porque sea emoción propia o libre y no condicionada; «es que es la única manera válida para mediar en la sociedad» es también una absoluta mentira porque, para mediar, es imprescindible COMPRENDER, algo que es intelectivo más que emocional, pues la pura emocionalidad (desde que nació su concepto o significado) conlleva espontaneidad e imprudencia, y PERSPICACIA por manejar una situación, algo que es de carácter intelectual-imaginativo.

¡No!, no se puede engañar dando una falsa validez racional con todo esto; y no pueden ellos jamás, a ultranza, recurrir a un «todo vale» (ayudados por un poder) por seguir justificando una sinrazón con esto de la inteligencia emocional que, objetivamente, a contrarrazón y con miles de pruebas racionales en su contra, es un neto timo, una pura falsedad. Exacto, y ya el defenderla es siempre una indecencia-desinformación-maldad.



CONSIDERACIONES:

— La herencia genética puede condicionarse mediante las actitudes enseñadas, pero nunca puede eliminarse.

— La emocionalidad (propia, natural y que la configuran también los genes) puede condicionarse mediante las actitudes enseñadas, pero nunca puede anularse o eliminarse. Eso es, y un exceso de condicionarla puede crear conflictos de realización interior o de identidad.



— Con potenciar cualquier emocionalidad NO HAY UN EFECTO DE UNA MAYOR INTELIGENCIA, ¡nunca!, sino ÚNICAMENTE con la adquisición y evaluación crítica y autocrítica de conocimientos (es la única vía); o sea, de una aceptación de los buenos conocimientos al mismo tiempo que se rechazan (o no se siguen) ya todos los falsos conocimientos. El arbitrio de afectos o emociones (por muy bonita que parezca la intención) conduce absolutamente siempre a un adoctrinamiento, a la manipulación; pues ¿a quién hay que darle esos afectos? y ¿a qué o a quiénes no?, es decir, ¿qué regla universal hay ahí para que sea imparcial y no manipulable?



— El «sentir propio» (la SENSIBILIDAD propia) es, como base, lo único que diferencia a un ser humano de otro en su concepción libre del vivir o de la misma vida; y, evidentemente, la sensibilidad no es más que la emocionalidad: las emociones. Entonces, si eso se intenta coartar, se coarta su identidad esencial; por ejemplo, cuando a un ser humano se le muere su padre, es solo su emocionalidad la que debe libre realizarse, no la que digan los demás; cuando un ser humano se enamora, es solo su emocionalidad (sin impedimentos) la que debe antes realizarse, no la que le aconsejen aunque se la aconsejen bienintencionadamente, no la que gusta a una «estética» o a unos esquemas inventados (porque es un puro diseño e insensato la inteligencia emocional) de control psicológico.