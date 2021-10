¿Vamos a perder a más talentos como ella?

- Publicidad-

Se llama María Delgado, y es una estudiante de 15 años de Huesca. Nació en el 2006, pero ya estudia primero de bachillerato, bueno, Bachillerato Internacional. Personalmente, me escribió por Instagram durante el confinamiento, y desde entonces, no ha dejado de sorprenderme muy positivamente. Desde entonces, hablamos de matemáticas, nos reímos viendo como algunos odian algo tan bonito como las matemáticas y ahora me cuenta lo que ha aprendido en Qubit by Qubit, sobre ordenadores cuánticos, y primos y programas para hallarlos. Soy muy fan de ella, y me atrevo a decir que yo también soy fan suyo. Sea como sea, su talento es asombroso. Aprendemos mucho hablando.

En Instagram, divulga contenidos educativos, sobre todo científicos y matemáticos y habla con diferentes páginas internacionales para contar su historia. Y para divulgar, claro. Cada vez que hablo con ella, aprendo algo nuevo.

A mí lo que más pena me da es que se diga el poco valor que se le ha dado a científicas como Ada Lovelace, Emmy Noether, mujeres matemáticas de hace dos, un siglo, que por ser mujeres pasaron desapercibidas… y ahora se pierdan a adolescentes como María. María aprende, respira, se ríe, como cualquiera, pero su talento es asombroso. Nació con ello, y ya está, pero nadie habla de ella. Tampoco digo que lo hagan porque «sea mujer», que quizá tenga que ver, lo digo porque su historia merece ser contada. María es una divulgadora de matemáticas más, y su historia es una anécdota muy interesante.

Recientemente, publicó una columna en la publicación Entorno Abierto de Sociedad Aragonesa de Profesores de Matemáticas titulada «Las matemáticas cambiaron mi vida». Un artículo espléndido (que recomiendo firmemente leer para conocer más de cerca su historia), y como las matemáticas pueden ser un reto e historia de superación.

Su historia es motivante, muchísimo, y aún le queda muchísimo por hacer. Este artículo es de 2021, ¿quién sabe si para 2023 ha conseguido implantar las computadoras cuánticas en el mercado, o ha descubierto algo fascinante? Sea como sea, políticos, políticas, gente, no perdamos a María, otra talento (y mucho) que, a este paso, arrepentiremos por no haberla valorado antes.