Valtteri Bottas: ¿LA RISA DEL DIABLO?

¿QUIÉN TEME AL MERCEDES FEROZ, tan feroz, tan feroz…?

La la la

La la ló

Pues parece que Valtteri Bottas no teme al MERCEDES FEROZ en el primer Gran Premio de la temporada 2022, ya no le teme, ya no.

Ninguneado, utilizado sin piedad y finalmente despedido, EL PILOTO FINLANDÉS SE HA HECHO VER en la clasificación del Gran Premio de Bahrein.

SE HA HECHO VER.

SE HA HECHO NOTAR: Bottas, Valtteri Bottas. Quiere venganza, quiere ser el diablo, poder reírse como el diablo.

En la primera manga de la clasificación, de la QUALY, la Q1, quedó nada más y nada menos que por delante de DIOS HAMILTON.

Y en la tercera, en la Q3, en la tercera manga, la definitiva, la que define el orden en el que van a salir los pilotos en la parrilla al día siguiente para la carrera, clasificó justo detrás de Hamilton, pero…

pero quedó delante de George Russell. ¡QUÉ RISA LA DEL DIABLO, QUÉ SATISFACCIÓN!

Queda mucha temporada, queda toda la temporada, pero no perdamos de vista a Valtteri Bottas. Sería tan feliz -TAN FELIZ COMO EL DIABLO- quedando por encima de su jefe y dictador con un coche que además tiene un motor completamente diferente: el motor Ferrari, que este año HUELE A GANADOR, a muy ganador.

Tigre Tigre