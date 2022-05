Valtonyc gana: la fiscalía belga no recurrirá la sentencia que vuelve a confirmar que no entregarán al rapero a España

- Publicidad-

La sentencia ya es firme. La fiscalía belga anunció ayer por la tarde que renuncia a recurrir la decisión del Tribunal de Apelación que ayer mismo se dió a conocer, que se reafirmaba en la que ya dictó previamente.

El rapero mallorquín no será entregado a España por la justicia belga y puede moverse con absoluta libertad por todos los Estados de la Unión Europea, salvo en España.

Josep Miquel Arenas gana definitivamente la batalla que emprendió cuando decidió salir de España a buscar justicia. La ha encontrado.

«La fiscalía ha decidido no recurrir», ha comunicado oficialmente el ministerio público, lo que supone el cierre definitivo de un asunto que deja en evidencia a la justicia española, por la que el joven rapero habría pasado tres años y medio en prisión por la letra de sus canciones y sus manifestaciones públicas en el contexto de actuaciones musicales.

Cuatro años de espera han sido los que este joven ha tenido que pasar en el exilio, sin poder regresar a España. Unos años en los que incluso ha sufrido la muerte de su madre, sin poder acompañarle en sus últimos días.

«Llegué a Bélgica con 24 años. Ahora tengo 28; he pasado por primera instancia, por el Tribunal de Casación, por el TJUE, y nunca me he sentido solo. Tengo una gran suerte de tener este equipo de abogados y de haber conocido a la gente que he conocido aquí en Bélgica, los amigos, la familia que he hecho. Hoy era un dái duro porque no sabía lo que podía pasar. Decidí venir a Bélgica por una cuestión de derechos fundamentales y al final ha sido un acierto. He defendido la libertad de expresión tanto como he podido, y tengo ganas de empezar a vivir… Ahora es el momento de reivindicar que toda la gente que ha sufrido esto en España deje de sufrir, que Pablo Hasel salga de la cárcel y quiero seguir haciendo militancia política para empezar a vivir. Gracias a vosotros por haberme dado voz, porque el gran miedo para un exiliado es que le olviden, y gracias a vosotros no ha pasado». Así habló Josep Miquel Arenas ayer por la tarde, visiblemente emocionado, al conocer que la fiscalía no recurriría y la sentencia devenía firme.

Tal y como informábamos ayer en Diario16.com el mismo tribunal que ayer cerró definitivamente el asunto, ya se había pronunciado en diciembre de 2021, en la misma línea: rechazaba la entrega de Valtonyc a la justicia española, que le llevaría a prisión por delitos como enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. En Bélgica no encajan con sus leyes, y de hecho, a lo largo del proceso, el «caso Valtonyc» ha hecho posible que la propia legislación belga se modifique, entendiendo que las injurias con la corona no tienen cabida ni encaje con la Carta Europea de Derechos Fundamentales en lo que a la libertad de expresión se refiere.

La fiscalía belga presentó entonces un recurso y el Tribunal de Casación ordenó repetir el juicio.

Ayer, finalmente, el asunto quedó definitivamente zanjado: Valtonyc es un ciudadano europeo libre, salvo en España.