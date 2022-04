Vacunas: claves para el rechazo

- Publicidad-

A estas alturas, millones de seres humanos han sido inoculados con las denominadas “vacunas COVID” y las campañas arrecian bajando cada vez más el límite de edad. Por otra parte hay un grupo disperso, incontrolado, no cuantificado, de personas contrarias a las vacunas, y entre ellas un cierto porcentaje se declara contraria a todas las vacunas.

Si los pro-vacunas llevan razón, tenemos un grupo de inconscientes, insolidarios, desinformados, ignorantes, pseudocientíficos, terraplanistas, magufos… poniendo en peligro la salud pública. Por el contrario, si los anti-vacunas llevamos razón, estamos muy probablemente ante un delito de lesa humanidad e incluso ante un genocidio, por no hablar de un error monumental que viene perpetuándose hace más de un siglo y que ha convertido el ejercicio de la medicina en una auténtica pandemia de iatrogenia.

Son palabras gruesas, lo reconozco. De hecho, las he elegido cuidadosamente apoyándome en mis casi treinta años de investigación social especializada en el campo de la salud, la medicina, las enfermedades y los sistemas sanitarios. Y aún añadiré otra cosa: ¿Hay alguien mínimamente razonable que no considere urgente y absolutamente imprescindible un debate que ponga las cosas en su sitio? ¿Hay alguien que no quiera saber si la razón y la verdad están de un lado o del otro? ¿Acaso el común de la gente debe seguir eligiendo entre dos miedos a la hora de cuidar la salud de sus hijos y la suya propia: el miedo al contagio y el miedo a la intoxicación?

En mi caso, superé esos miedos por tres razones:

Primera, en lugar de creer a ciegas en la propaganda sobre los logros de las vacunas, he investigado por mi cuenta.

Segunda, en lugar de confiar en las autoridades sanitarias, he buscado voces críticas independientes y honestas.

Tercera, en lugar de obedecer, he seguido mi propio criterio.

El resultado fue formarme una idea precisa, correcta y verdadera de lo que eran las vacunas: por qué no son ni nunca han sido eficaces, por qué son y siempre han sido peligrosas y dañinas, y sobre todo, por qué a pesar de ello, continúan inoculándose masivamente y cuentan con la confianza de una mayoría.

A partir de esa idea pude tomar mis decisiones de forma racional, fundamentada y sin miedo, y lo que es más importante: esos tres caminos —investigar por mi cuenta, buscar voces críticas y seguir mi propio criterio— me han llevado a cuestionar enteramente el modelo médico imperante y plantearme otra concepción de la salud que he procurado compartir con mas personas a través de mis libros, artículos e intervenciones públicas, lo que me llevó hace tres años a participar en la fundación de un grupo muy especial junto con otras personas inquietas, desobedientes y también empeñadas en la búsqueda de la verdad, un grupo al que siendo claros y directos denominamos STOP VACUNAS (1).

De la ingente documentación que estamos recopilando y organizando en ese grupo, y de la formación y experiencia de muchas décadas de sus fundadores (2) —que cariñosamente nos denominamos, “los ocho samuráis”— en medicina, periodismo, abogacía, investigación social, trabajo editorial y activismo, se desprenden una serie de conclusiones, que estamos trabajando para compartir con la mayor cantidad de personas y que resumo a continuación indicando bibliografía y recursos para profundizar:

Primero: Las vacunas se basan en una teoría de la enfermedad falsa (3): la Teoría Microbiana o Teoría de la Infección que provocó una supeditación de la medicina a los intereses de la industria farmacéutica, y que sirvió de excusa para declarar la guerra a los microbios, una guerra que ha resultado ser autodestructiva.

Segundo: Las vacunas no encajan con el funcionamiento de la vida tal y como la han concebido las medicinas tradicionales de todo el mundo y como nos lo muestran descubrimientos recientes y no tan recientes —pero olvidados, despreciados o directamente atacados— en Biología y en otras ciencias (4).

Tercero: Las vacunas, por tanto, no tienen sentido biológico, lo cual significa que:

—las vacunas no pueden tener ningún efecto positivo: esto explica que las vacunas no hayan acabado con las epidemias o disminuido su incidencia. Los documentos históricos, datos, estadísticas e informes no manipulados disponibles demuestran que la evolución de las enfermedades consideradas “infecciosas” ha dependido de la evolución de las condiciones de vida (5).

—las vacunas solo pueden tener efectos negativos. Más aún: todas las vacunas tienen necesariamente consecuencias negativas para la salud y la vida, que pueden ser más o menos graves e incluso mortales, presentarse a corto, medio o largo plazo, y ser reconocidas legalmente o no, aunque todas ellas estén documentadas con rigor. En especial, es muy urgente investigar y precisar el papel de las vacunas en general en diversas enfermedades y problemas de salud y en particular en la irrupción y proliferación de las llamadas “enfermedades raras” (6).

Cuarto: Las vacunas, como todos los fármacos, están sometidas a la dinámica del poder económico, político y académico. Esto significa que la información oficial que llega a la mayoría de la población a través de los medios de masas es sesgada o falsa, que los procesos de aprobación están condicionados, que las decisiones políticas están influenciadas y que los programas de vacunación, tanto en el mundo llamado “desarrollado” como en los países mal llamados “pobres”, están controlados por grandes poderes que actúan a través de fundaciones falsamente “filantrópicas”, de organismos internacionales financiados y de la institución clave de la medicina industrial moderna: los laboratorios farmacéuticos y, en particular en este caso, los fabricantes de vacunas (7).

En definitiva, el objetivo para quienes estamos a favor de la salud y la vida no puede ser luchar por una “vacunación libre, o por vacunas “seguras” o “eficaces” (ya que toda vacuna es intrínsecamente insegura, imprevisible, ineficaz y peligrosa), sino actuar para erradicar totalmente las vacunas aportando información radical (de raíz) que ayude al mismo tiempo a cambiar los conceptos de enfermedad y de salud, y, en consecuencia, el actual modelo médico y los actuales sistemas sanitarios.