Vacunan en un colegio valenciano a un niño con problemas cardiacos contra la prescripción expresa de su pediatra y sin consentimiento de los padres

En Aldaia, provincia de Valencia, se ha producido un caso de vacunación frente al Covid-19 en un niño cuyos padres no habían dado el consentimiento. Además, el pequeño contaba con con una prescripción de su pediatra donde se señalaba expresamente que no se le administrase el fármaco.

Los padres han acudido al abogado Curro Nicolau, quien ha alertado de que se están dando varios casos similares que por el momento aún no han salido a la luz. Además recuerda que la sociedad española de inmunología recomendó expresamente que las vacunaciones se hicieran en centros sanitarios y no en los centros escolares, y la Generalitat Valenciana hizo caso omiso de estas recomendaciones.

Segundo caso conocido hoy

También en Valencia, se ha denunciado a un centro escolar de la localidad de Paterna, donde los padres de un menor habían presentado por escrito su negativa a que el pequeño fuera inoculado. Sin embargo, fue vacunado el pasado lunes.

Los progenitores han presentado la denuncia ante el juzgado, donde han interpuesto medidas legales contra el centro educativo y contra la Conselleria de Sanidad «por haber vacunado a su hijo, menor de diez años, con la vacuna Covid sin su consentimiento». En el escrito presentado señalan que no autorizaron a que su hijo fuera inoculado, y que de hecho el niño presentó el documento donde constaba expresamente que no autorizaban su inoculación. Además, enviaron dos correos al centro, uno con fecha 15 de diciembre y otro con fecha 13 de enero donde también expresaban que no querían que su hijo fuera vacunado en el colegio.