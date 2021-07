Vacunación obligatoria: ¿Qué dice la ley al respecto?

- Publicidad-

En Francia, Emanuel Macron acaba de anunciar que las vacunas son obligatorias para el personal sanitario.

Precisamente por la gran expansión de infecciones que está ocasionando la variante Delta del COVID-19, en Francia han acordado esta medida ante la cantidad de personal sanitario que no había optado por vacunarse hasta ahora. Desde el 15 de septiembre habrá controles y sanciones para aquellas personas que incumplan con esta obligación que ha sido anunciada este pasado fin de semana.

La vaccination sera rendue obligatoire d’ici le 15 septembre pour tous les soignants et les personnels d’hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements pour personnes handicapées et pour ceux travaillant au contact des personnes âgées ou fragiles, y compris à domicile. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 12, 2021

La decisión anunciada por Emanuel Macron ha sacado a las calles a miles de personas para protestar por ello. Consideran que se está actuando de manera dictatorial y que no se están respetando los derechos de la ciudadanía para poder asumir de manera voluntaria una decisión sobre un tratamiento médico.

Las protestas no tenían un sesgo «negacionista», sino que entre sus participantes, la mayoría trabajadores del ámbito sanitario, apelaban a la «prudencia» que les hace tomar un tiempo ante el desconocimiento de los posibles efectos que puedan tener estos tratamientos en la población. Según ha recogido France24, una de las participantes, ayudante de enfermería de 39 años, explicó: «Tenemos dudas sobre las vacunas contra el coronavirus, no es que pensemos que la Tierra es plana, pero no conocemos los efectos a largo plazo de estas vacunas fabricadas rápidamente y que (Emmanuel) Macron quiere imponernos». Y en los mensajes que se podían ver en las manifestaciones dejaban claro que no se trata de un movimiento «antivacunas». «No somos en absoluto unos anti-vacunas. Solo queremos que cada persona tenga la libertad de decidir si se hace vacunar o no. Los test PCR pueden aguantar y hay que mantenerlos gratuitos», recoge France 24.

Francia no es la única

Francia no ha sido el único lugar donde se ha tomado esta decisión de implantar como obligatorias las vacunas. También para ámbitos sanitarios se ha decidido en Italia, Reino Unido o en Grecia, por ejemplo.

En Indonesia fueron los primeros en establecer la vacunación como obligatoria, con amenazas de multas o de cortes de servicios públicos a quienes se nieguen a ponerse la inyección.

A comienzos de julio en Tayikistan se anunció también la vacunación obligatoria para todos los mayores de 18 años. Turkmenistán hizo lo mismo el pasado 7 de julio. En El Vaticano lo han implantado desde febrero, estableciendo sanciones a empleados que se nieguen a inyectarse sin tener una justificación médica, sin embargo en la Santa Sede han tenido que estudiar y analizar el asunto en términos jurídicos después del revuelo ocasionado al anunciar estas medidas.

En Australia la vacunación es obligatoria para los trabajadores de atención a personas mayores de alto riesgo y para los trabajadores de hoteles destinados a cuarentenas. También se ha exigido inmunizar a los jugadores olímpicos que vayan a jugar a los Juegos de Tokio.

Arabia Saudita anunció en mayo que todos los trabajadores del sector público y privado que deseen asistir presencialmente a trabajar, deberán vacunarse. Pero la medida no ha especificado sanciones ni fechas límite por el momento. Desde el 1 de agosto solamente quienes tengan las vacunas puestas podrán acceder a edificios gubernamentales, a centros educativos o al transporte público.

Kazajisstán anunció a finales de junio la obligación de estar vacunado para aquellas personas que trabajen con grupos de más de 20 individuos.

En Fiji la vacunación es obligatoria para todos los trabajadores. Los trabajadores públicos que no se hayan vacunado antes del 15 de agosto deberán pedir permiso para no ir a trabajar, y si el 1 de noviembre no se han puesto todas las vacunas, se les podrá despedir. En el ámbito privado se exige tener la primera dosis antes del 1 de agosto, con riesgos de multa para la empresa que no cumpla con ello.

En Estados Unidos se han abierto ya en algunos estados procedimientos de sanción a empresas por no tener vacunados a sus trabajadores, como en San Francisco.

Reino Unido exigirá la vacunación del personal que trabaje con mayores desde el próximo mes de octubre.

Polonia está estudiando ahora mismo la obligación de la vacunación para personas de alto riesgo a partir de agosto.

En Rusia, aunque el gobierno se opone a la vacunación obligatoria, se ha implementado desde el pasado mes de junio la orden de que no se pueda acceder a cafés, bares ni restaurantes a quienes no demuestren haber sido vacunados o presentar un test negativo al virus. Los trabajadores del sector servicios tienen de plazo hasta el 15 de agosto para vacunarse.

Grecia decretó la obligatoriedad de la vacunación para el presonal que trabaja en residencias de ancianos el pasado 12 de julio y a partir de septiembre será obligatorio para todo el personal sanitario. Solamente los vacunados podrán ir a bares, conciertos y espacios cerrados.

Italia estableció en abril la vacunación obligatoria para sanitarios y farmacéuticos, amenazando con cese de funciones o suspensiones de sueldo para quienes se negasen.

Angela Merkel ya ha dejado claro que en Alemania no se plantean la aplicación de vacunas de manera obligatoria. Consideran que la mejor manera de conseguir que la gente se ponga la vacuna es ofreciéndola de manera voluntaria. Aunque esto mismo lo decía Emanuel Macron hace unos meses y es evidente su giro de discurso.

«Ja lo he dicho y lo repito: la vacuna no será obligatoria. Debemos confiar en nuestros investigadores y médicos. Somos el país de la Luz y de Pasteur, la razón y la ciencia nos guían». Decía en el mes de diciembre el primer ministro francés.

En España por el momento la vacunación es voluntaria

Hasta el momento, el Gobierno de España ha mantenido la misma posición que tenía antes de la pandemia: hacer de la vacunación una decisión voluntaria. Consideran desde el Ministerio de Sanidad que no es conveniente imponer tratamientos de manera obligatoria, aunque, en su momento Salvador Illa, cuando era ministro de Sanidad, señala que, llegado el caso, «si fuera necesario y la epidemia lo exigiera, habría herramientas para obligar a la población a vacunarse».

La ley ahora mismo no prevé la vacunación obligatoria en España. Aunque si se analizan diferentes leyes vigentes, podría introducirse la obligatoriedad en caso de epidemias.

La Ley General de Salud Pública, 33/2011, de 4 de octubre, establece que la participación en las actuaciones de salud pública será voluntaria. Ahora bien, hay una excepción: la prevista en la ley de Medidas especiales en materia de salud pública, donde se revé que por razones sanitarias, de urgencia o necesidad pueda darse la circunstancia excepcional que sí justifique una vacunación obligatoria.

El artículo 2 de esta norma establece que: “Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”. Y el artículo 3 establece: “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”.

Aunque la ley no especifica el término «vacunación», desde el Comité Asesor de Vacunas, consideran que sí sería posible aplicar vacunas de manera obligatoria en estas circunstancias.

No existen referencias recientes que nos sirvan para saber exactamente cómo actuar. Pero se dió el caso en el año 2010 de un brote de sarampión en el colegio público de Albaicín, en Granada: en ese caso el juez obligó a vacunar a los niños del centro porque consideró que existía proporcionalidad de la medida «de manera que es idónea y necesaria a los fines constitucionalmente legítimos que se pretenden, sin implicar un sacrificio desmedido». Y de hecho, el juez previó que pudiera ser necesaria la ayuda de la Autoridad Sanitaria, incluso con el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, si fuera necesario.

Se han dado casos, en los que se ha negado la matriculación de niños que no tenían las vacunas obligatorias puestas.

Sería necesaria una Ley Orgánica para imponer vacunación obligatoria

El Comité de Bioética de España considera que sería necesario regular la vacunación obligatoria mediante Ley Orgánica, ya que la decisión incidiría en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente protegidos por afectar a la integridad corporal. Y al afectar a derechos constitucionales, la propia Constitución establece que para tomar decisiones al respecto por parte de las autoridades, será necesario dictar una ley Orgánica.

Si se llevase a cabo la obligatoriedad de la vacuna, debería abordarse la necesaria información, detallada y pormenorizada de los pros y contras de la vacuna, por escrito. De no hacerlo, podrían comenzar a producirse reclamaciones tanto por vía civil como penal, en caso de derivarse efectos secundarios del tratamiento.

El Tribunal Constitucional, junto con el Gobierno, frenó en seco la iniciativa gallega de la vacuna obligatoria

El pasado 20 de abril el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la medida anunciada por el gobierno gallego relativa a la vacunación obligatoria. Por el momento la sentencia no se ha dictado, pero sí se ha paralizado la norma, una decisión que se tomó de manera unánime por el tribunal, dejándola suspendida hasta que termine su deliberación.

La entonces ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, señaló que en base al dictamen del Consejo de Estado, la norma regional introducía limitaciones y restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos y los derechos fundamentales solamente se pueden restringir mediante ley orgánica, que solamente puede ser dictada por el legislador estatal. Además, añadió «respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, que recoge la ley, afecta a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado en materia sanitaria» y «no considera la Estrategia de Vacunación frente a la COVId-19 en España, la cual establece que la vacuna será voluntaria».

Resolución 2361/2021 del Consejo de Europa: se ha de asegurar la información a los ciudadanos sobre la vacunación NO OBLIGATORIA

El pasado mes de enero, el Consejo de Europa emitió una resolución donde dejaba claro que se debería asegurar a la ciudadanía el acceso a una información veraz, neutra y objetiva, donde quedase claro en todo momento que la vacunación no es obligatoria y que no se podía presionar ni discriminar a nadie que decidiera no vacunarse.

Dicha resolución recoge lo siguiente:

7.3.1 garantizar que se informa a los ciudadanos de que la vacunación NO es obligatoria y que no se presiona a nadie política, socialmente o de cualquier otra forma para que se vacune, si no lo desea hacerlo por sí mismo;

7.3.2 garantizar que no se discrimina a nadie por no estar vacunado, debido a posibles riesgos para la salud o porque no desea vacunarse;

7.3.3 tomar medidas tempranas y efectivas para contrarrestar la información errónea, la desinformación y las dudas con respecto a las vacunas Covid-19;

7.3.4 distribuir información transparente sobre la seguridad y los posibles efectos secundarios de las vacunas, trabajando y regulando las plataformas de redes sociales para prevenir la propagación de información errónea;

7.3.5 comunicar de forma transparente el contenido de los contratos con los productores de vacunas y ponerlos a disposición del público para el escrutinio parlamentario y público;