Durante la pandemia, muchos sectores económicos se vieron golpeados por el parón económico. Sin embargo, el mundo digital supo abrirse paso y sobrevivir en medio de toda esta situación. Uno de los sectores que se mantuvo fuerte fue la industria del Online Casino, que se vio beneficiada de algún modo durante los meses de encierro. Ahora bien, son muchas las empresas que esperan con ansias la jornada de vacunación en España para recuperarse de la crisis.

La clave del éxito de los juegos de casino online radica en que muchos usuarios buscaban entretenimiento durante el confinamiento, expandiendo así la popularidad de esta actividad que ya prepara nuevas tendencias para el 2021.

Sin embargo, es importante recalcar que empresas como Betsson Casino establecieron lineamientos de juego seguro para que los usuarios no desarrollen adicción ni apuesten cantidades excesivas de dinero. Durante la pandemia del covid-19, estas medidas se reforzaron para evitar que la ansiedad generada por el confinamiento desencadenara prácticas no saludables respecto a las apuestas online.

Ahora bien, parece que muy pronto quedará atrás la idea del confinamiento y las restricciones con la llegada de la nueva vacuna. ¿Qué expectativas tienen los ciudadanos y las empresas? Sigue leyendo y conoce el panorama de España ante la llegada de una posible vuelta a la normalidad.

España vuelca sus esperanzas en Pfizer

La jornada de vacunación en España comenzó el domingo 27 de diciembre y está diseñada para aplicarse en 50 puntos designados en todo el país, siendo las personas mayores en residencias las primeras en recibirla. De este modo, la cantidad de vacunas enviada a cada comunidad autónoma no se estipulará con base en su población sino en la concentración de personas mayores.

Pedro Sánchez ha admitido que el país comienza a ver “la luz al final del túnel”, agradeciendo al personal sanitario y a la ciencia por este paso a una nueva etapa. Además, no se puede afirmar que solo las familias están esperando esta vacuna con ansias para volver a las actividades con la normalidad y cercanía de antes. Las empresas son las primeras interesadas en que la economía pueda arrancar de nuevo y recuperar así las pérdidas del 2020.

España, un país que vive del turismo recibió duros golpes a nivel económico durante la pandemia. Con este sector detenido, miles de empresas solicitaron el ERTE para hacer frente a sus gastos fijos y cubrir los salarios de sus empleados. Hoy en día, a 9 meses del confinamiento, aún existen numerosas empresas que no han podido abrir sus puertas de nuevo y están volcando sus esperanzas en esta vacuna para inaugurar de nuevo sus negocios o empezar desde cero.

¿España volverá a la normalidad en 2021?

Hay quienes afirman que se podrá recuperar la temporada del verano 2021. Quizás es muy pronto para celebrar, dado que existe una nueva cepa del virus en Reino Unido. Sin embargo, todos los esfuerzos están sobre la mesa para lograr que la vacuna pueda combatirlo. De hecho, el Ministerio de Sanidad afirma que, para agosto del 2021, se habrá inmunizado al 60% de la población.

Esta estimación puede sufrir cambios, ya que otros laboratorios y farmacéuticas seguirán haciendo ensayos para mejorar sus vacunas. No obstante, Sanidad espera que no haya interrupciones en el proceso y que el flujo de vacunación sea constante a lo largo de estos meses. Además, el personal sanitario quiere hacer un seguimiento de las reacciones adversas asociadas a la vacunación, que hasta los momentos consisten en fiebre y dolor en el área donde se recibió el pinchazo.

De momento, no se ha observado una reacción adversa preocupante o que sea diferente a las generadas por otro tipo de vacunas, por lo que se espera que todo marche bien con la jornada de vacunación. No se descartan posibles reacciones que no se hayan detectado hasta ahora, pero solo se conocerán a medida que avance todo el proceso.