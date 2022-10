¿Va Rosalía a clases de poesía?

- Publicidad-

Aunque me imagino que no, vete a saber. Desconozco si los artistas más populares en la actualidad han tomado alguna vez clases de poesía.

Rosalía, C. Tangana, Quevedo, Max doble X, Wos… Seguramente no les sea ajeno el concepto de poesía y con más asiduidad de la que muchos piensan se acercan a un libro de poemas. Sin embargo, las figuras públicas que usan las palabras artísticamente (qué es, si no, la poesía), ¿tienen formación en poesía?

En cualquier arte, en cualquier disciplina, la formación es imprescindible. Te regala la capacidad de conocer la tradición artística del oficio y también las herramientas para romperla, para transformarla.

En la música, por ejemplo, el rumbo artístico ya está marcado por las figuras mencionadas: C. Tangana y el concierto cinematográfico, Quevedo y el himno melódico, Wos y la versatilidad urbana, Rosalía y el arte 360º. Estos artistas, que también utilizan la palabra para transmitir su arte, son la punta de lanza de la industria. Han abierto puertas, siguen mostrado nuevos caminos constantemente.

Pero, ¿hasta dónde hubieran llegado si hubieran dedicado las mismas horas de formación musical a su formación en la palabra? ¿Qué letras escribiría Quevedo si hubiera estudiado poesía? ¿Y C. Tangana?

El bando de los que construyen

En todas las ciudades existen lugares muy especiales en los que todavía hay hueco para la palabra poética, para crear redes y para experimentar e investigar sobre la poesía y la creatividad. En Madrid, La Piscifactoría, el Laboratorio de Creación dirigido por Gonzalo Escarpa, se suma la experiencia de este veterano poeta y gestor cultural con la pasión y la entrega de dos grandes referentes de la poesía joven actual para fomentar la experimentación, la investigación y la formación en la palabra y el pensamiento.

Miguel Sánchez Santamaría, I Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica y ex residente de la Fundación Antonio Gala, se encarga de los comienzos, del curso de iniciación a la creación poética. Tan sencillo como empezar por el principio. La poesía comienza con cualquier interés alrededor de la palabra, los martes de 19 a 21 h en la calle de Duque de Liria, 9, la nueva sede de esta escuela que nació en 2006.

Gonzalo Escarpa, licenciado en Filología Hispánica y Premio Nacional Cultura Viva 2019, otorgado por el CSIC, se encarga del taller avanzado, que lleva impartiendo desde hace más de 20 años en diferentes países y espacios culturales. Una suerte de «Quéeeeeeeeedate» para aquellos alumnos que ya han dado sus primeros pasos en años anteriores.

Raquel Vázquez se encarga de la labor más silenciosa del poeta: la lectura. La ganadora del Premio Loewe a la Creación Joven y Premio El Ojo Crítico de RNE de poesía en 2020 organiza un club de lectura de poesía joven. Se trata de un espacio para conocer la poesía que mejor se escribe en la más inmediata actualidad. Los Rosalía, Quevedo y C.

Tangana de la poesía también existen, aunque hagan menos ruido.

Aquí puedes consultar el listado completo de actividades literarias de este espacio único: https://buff.ly/3SfUMiI Pero no solo de poesía vive el ser humano. En La Piscifactoría todavía queda…

Mucho más

La formación artística no acaba ahí. También se ramifica en los cursos de guion de largometrajes y miniseries, con Elisa Puerto Aubel y el taller de guion de novela gráfica, con María Castrejón, también poeta.

Además de los cursos regulares, La Piscifactoría cuenta con seminarios intensivos, como el del cantante y poeta colombiano Carlos Palacio «Pala» sobre formas clásicas o el encuentro con el poeta argentino Hugo Mujica, una de las sorpresas estelares de esta temporada.

Desde hace algún tiempo, La Piscifactoría también realiza retiros de escritura con dos profesores en lugares increíbles. En octubre, será una finca milenaria en una pequeña localidad de Guadalajara. En diciembre, ni más ni menos, Cocachimba, Amazonas, Perú.

La palabra, hasta dónde

No sabemos hasta dónde llegarán la poesía y la palabra en los próximos años y si los poetas desplazarán a los cantantes del Olimpo, o si incluso dejará de existir el Olimpo ahora que el mundo entero está temblando. Lo que sí sabemos es que la palabra, igual que cualquier otro arte, se entrena, se prueba, se experimenta, se disloca, se aprende.

Démosle la oportunidad de no cortarle las alas a los poetas y cantores del futuro.

Rosalía, Quevedo, C. Tangana, Wos: ¿os animáis?

Seguro que en La Piscifactoría os hacen un descuento.