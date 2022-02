Unos padres paralizan la operación urgente de corazón de su hijo para evitarle transfusiones de sangre de vacunados contra el covid

- Publicidad-

Unos padres paralizan la operación de corazón de su hijo de dos años tras negarse a que le transfundan sangre de vacunados contra el covid, según informa Il Corriere della Sera en una noticia recogida por El Mundo. El niño tiene apenas dos años y sufre una enfermedad del corazón, por lo que debe ser operado de urgencia. Los padres son una pareja antivacunas de Módena (Italia) que no firman el consentimiento a no ser que la sangre provenga de no vacunados contra el covid.

“Dada la situación, el policlínico Sant’Orsola de Bolonia, encargado de tratar al pequeño, ha recurrido a un juez tutelar del Tribunal de Módena para que le dé luz verde para operarle, pese a la oposición de sus progenitores. El juez se pronunciará en las próximas horas al respecto, pero mientras tanto la Fiscalía de Menores de Bolonia, dirigida por Silvia Marzocchi, ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de Menores para establecer una limitación de la responsabilidad parental”, asegura la información de Il Corriere della Sera.

Los padres creen que a través de una transfusión de sangre se puede transmitir la vacuna que le hayan puesto al donante al receptor, una creencia apoyada por los sectores más extremos de los antivacunas. Según la agencia Ansa, esta teoría podría derivar de noticias falsas y bulos que han proliferado últimamente y que advierten de que las vacunas se estarían obteniendo a partir de embriones humanos. “Los padres están tan convencidos de esta tesis que empezaron a buscar donantes de sangre entre sus amigos y conocidos no vacunados y a través de varios chats de Telegram consiguieron unos 40 posibles candidatos”, añade el reportaje del diario italiano.

Sin embargo, a finales de enero el hospital presentó un recurso ante el juez de tutela del Tribunal de Módena porque los médicos que atienden al niño creen «que la cirugía prevista es inaplazable dada la extrema situación crítica en la que se encuentra el niño y, por tanto, es necesario obtener el consentimiento necesario para proceder a la hospitalización y cirugía del menor», según se puede leer en el escrito de su abogado. Ayer el juez tomó declaración a la familia, que está representada por el abogado Ugo Bertaglia, miembro de Forza Nuova en Módena y pronto se sabrá su deliberación.

El presidente de la Federación Nacional de Órdenes Médicas, Filippo Anelli, ha hecho un llamamiento a los padres, pidiéndoles que confíen en los médicos que están tratando a su hijo. “Los protocolos que regulan las donaciones no permiten elegir al donante y están elaborados así para que los procesos sean seguros. Además, no hay peligro de recibir sangre de donantes vacunados contra el covid”, sentencia.