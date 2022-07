Unidas Podemos y en Común Podem felicitan el giro del presidente, pero no olvidan las tareas pendientes

- Publicidad-

Jaume Asens, presidente de En Común Podem en el Congreso ha tomado la palabra tras las intervenciones de Cuca Gamarra, del Partido Popular y Santiago Abascal, de Vox.

Un discurso suave, leal al Gobierno, que se ha ceñido estrictamente a los puntos establecidos en el orden del día. Sus primeras palabras han ido destinadas para darle las gracias al presidente Sánchez «por su valentía». Porque en la última comparecencia, Asens pidió recuperar la iniciativa política y según el presidente de En Común Podem, ésta se ha hecho presente hoy.

«Ha habido un cambio de guion, un golpe de timón progresista que le veníamos reclamando hace tiempo» ha afirmado con contundencia.

Asens ha querido hacer un ejercicio de «distopía», invitando a los oyentes a que imaginasen «qué habría pasado si» la moción de censura a Mariano Rajoy no hubiera salido adelante.

Si el PP hubiera ganado en aquella moción de censura, a pesar de haber sido condenado por corrupción, «habría ganado las elecciones, pero tendría que pactar con Vox, lo que daría lugar al primer gobierno reaccionario de la historia de la democracia». Asens señalaba a continuación que la primera medida de ese gobierno habría sido, sin duda, eliminar e ilegalizar a buena parte de los partidos políticos hoy sentados en el hemiciclo: «muchos de los que están aquí no estarían porque se les habría ilegalizado«.

Al llegar al «capítulo dos» de esta historia imaginaria y distópica de Asens, vendría la pandemia. Según Asens, habría sido dirigida por criterios «negacionistas», y se habría empezado por llamar al virus del SARS-COV2, «el virus chino». «No se habría aprobado un estado de alarma y en lugar de científicos se consultaría a negacionistas». «El vicepresidente, en lugar de ingreso mínimo, impulsaría una suerte de ayudas o becas para los ricos (lo que hace Ayuso en Madrid), se generaría un aumento del paro, un agujero social. Y ¿Cómo sería ese agujero? Solamente haría falta asomarse a ver lo que hizo el Partido Popular en la anterior crisis o lo que hace ahora en sus comunidades: despido de sanitarios en Andalucía, Madrid, o en Galicia, donde Feijóo ha despedido a docentes y ha cerrado colegios.»

En el capítulo tres, Asens se ha referido a la situación territorial del Estado. «Rechazarían el indulto a los independentistas, cerrarían Tv3, seguiría el 155, las banderas en los balcones y otra vez la policía patriótica. El ministro del Interior fabricaría pruebas contra los adversarios políticos. Esos adversarios de los que hablaba Villarejo con Cospedal mientras esta se hacía fotos con el señor Feijoo. Al señor Feijoo, se le cayó la careta de moderado cuando pactó con Vox en CyL. Pero ahora se le empieza a caer la careta de demócrata.»

El PP «nuevo se parece mucho al viejo». En este momento, Asens ha querido trasladar unas palabras de apoyo a Pablo Iglesias ante los ataques recibidos y la manipulación mediática para influir en la opinión pública ante unas elecciones.

Capítulo cuatro, la guerra en Ucrania: «Llega la invasión de Putin. Lo que haría Vox sería fácil de imaginar: no habría reducciones en la factura de la gasolina, de la luz… y las empresas se forrarían.»

Capítulo cinco, el ministerio de igualdad: «El ministerio de igualdad estaría cerrado y se sustituiría por el ministerio de la familia. Se habría revocado el derecho al aborto. Ángel Hernández estaría en la cárcel por ayudar a morir a su mujer. El colectivo trans invisibilizado. Los matrimonios homosexuales perseguidos.»

Capítulo seis: ley de memoria nacional. «Se aprobaría la ley de memoria nacional. Franco volvería con honores al Valle de los Caídos, los ministros irían a misas en honor del gobierno del dictador, como hizo Casado. La fundación de Franco recibiría ayudas.»

Una distopía que, según Asens, sería para la derecha española «un sueño» donde sobran 26 millones de españoles. Sin embargo, Asens ha puesto de manifiesto los logros conseguidos desde un gobierno que «ha construido utopías».

Y en contraposición a los capítulos de la distopía, ha estructurado su segunda mitad de la intervención en destacar los capítulos de las utopías logradas, capítulo a capítulo. El capítulo uno sobre el refuerzo del escudo social. El capítulo dos, sobre la vuelta a la política y al diálogo entre los territorios de España. En él ha propuesto la eliminación del delito de sedición del ordenamiento jurídico español, algo que después Sánchez ha respaldado señalando que las democracias europeas sirven a España de inspiración. El capítulo tres, de los derechos laborales, con reconocimiento y agradecimiento por la labor realizada a la ministra Yolanda Díaz.

El capítulo cuatro, recogido en la España de los Derechos. Un reconocimiento a la ministra Irene Montero y a los avances en materia de igualdad, ubicando a España en la vanguardia internacional con la reciente puesta en marcha de la aprobación de la ley trans.

En el capítulo cinco, sobre memoria democrática, un reconocimiento a nuestra historia, a nuestros padres y abuelos y sus luchas por nuestra libertad. Un capítulo para dar el toque de atención a la presidenta del Congreso, por haber consentido un minuto de silencio a las víctimas de ETA cuando no se ha consentido un minuto de silencio en otras ocasiones a las víctimas de la violencia machista, por ejemplo. Asens ha subrayado que celebra que se haya admitido el minuto de silencio de las víctimas de ETA, pero que habría sido también adecuado hacerlo por las víctimas de la valla de Melilla y en otros casos, que contempla el reglamento del Congreso.

Y ha sido aquí cuando Asens ha pasado a relatar la lista de cuestiones con las que no puede estar de acuerdo, desde su formación, con el Gobierno.

«La gente no necesita tanques, no necesita un decreto de la guerra, la gente necesita decretos sociales porque tras la inflación están los beneficios de las eléctricas y de los poderes económicos. Aumentar el gasto militar no va a mejorar la situación de la gente.

Lo que creemos que mejoraría la vida de la gente sería regular el precio del alquiler a nivel estatal, en todas las ciudades, aprobar ya la ley de vivienda.» Y un varapalo al presidente por los muertos en Melilla, exigiendo una investigación y una actitud distinta ante la inmigración africana.

Un discurso que ha terminado con una pregunta contundente: ¿Cómo quiere ser usted recordado, Señor Presidente?

Pablo Echenique durante la sesión del Debate de Estado de la Nación. Autor: Agustín Millán

Pablo Echenique ha hecho uso de la palabra a continuación, en un discurso marcado en su mayoría por las alabanzas y gratitud al Ejecutivo del que, a veces, pareciera no formar parte por su manera de hablar en tercera persona sobre un gobierno al que pertenece.

Al comenzar su intervención ha subrayado que hace siete años que no se produce un «Debate de Estado de la Nación». Poniendo en valor que en esta ocasión es la primera vez que la formación de Unidas Podemos puede participar. Además, ha arrancado poniendo en cuestión el propio nombre del Debate, al entender que España es un conjunto de naciones y no una sola, tal y como reconoce la propia Constitución.

A continuación, el reconocimiento del «giro» en el discurso y posicionamiento de Sánchez, señalando que durante los últimos meses «el electorado progresista» se había sentido desorientado ante las posturas y discursos del Ejecutivo, algo que hoy parece haberse encauzado de nuevo.

«Ha acertado porque las medidas que ha anunciado, no solamente van a proteger a la mayoría social de nuestro país, mirando de frente a los privilegios de los poderosos, sino que también sirve para recuperar la iniciativa política.

Estamos preocupados como usted por el avance reaccionario y queremos que se revalide el gobierno, lo que ha ocurrido hoy aquí creemos que da esperanza en ello.»

En la lista de señalamientos, Echenique ha comenzado haciendo un análisis del «estado del mundo», para explicar desde su punto de vista la guerra en Ucrania y las consecuencias que para nosotros está teniendo en España. «El Gobierno está haciendo mucho, pero hay límites materiales porque la crisis viene de fuera. La única medida realmente eficaz, si se me permite, para evitar el abismo económico es la paz. Es una absoluta obviedad, y cuanto antes llegue la paz, mejor.» «Teniendo en cuenta que España no está en guerra, sino sufriendo las consecuencias económicas, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por la paz, y destinar todos los recursos públicos a proteger la población y no al gasto en armamento.»

Desde Unidas Podemos, además de criticar el gasto en armas para Ucrania y el apoyo a posturas belicistas, plantean al presidente la necesidad de fortalecer la sanidad y la educación pública así como los servicios sociales. Acelerar la ley de familias con una ayuda de 100 euros por cada niño, con un permiso de cuidados laboral, cuando se que cuidar a un familiar. Aumentar la inversión en conciliación.

El desbloqueo de la ley mordaza, de la reforma del CGPJ y la aprobación inmediata de la ley de vivienda para poder poner tope a los precios del alquiler en toda España son las dos medidas que Echenique ha querido subrayar al finalizar su intervención, no sin antes denunciar lo acontecido con Antonio García Ferreras, «para que conste en acta parlamentaria».