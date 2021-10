Unidas Podemos pregunta en el Congreso por la decisión de RTVE de no asistir al acto del Frente Polisario en Tinduf

- Publicidad-

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común ha registrado una iniciativa parlamentaria sobre la decisión de la Corporación de RTVE de no asistir al acto informativo organizado por el Frente Polisario en Tinduf.



El documento, firmado por los diputados Antón Gómez Reino, Sofía Fernández Castañón y Lucía Muñoz Dalda, pregunta en el Congreso sobre la decisión última de la Corporación de RTVE sobre la asistencia al acto informativo organizado en fechas próximas en Tinduf, así como las razones que motivan la decisión.

Intervencionismo

“Nos preocupa seriamente este intervencionismo en el derecho a la información por parte de RTVE, tanto por la ciudadanía como por la difícil situación en la que deja a las y los profesionales. Nuestro apoyo a la responsable de internacional de radio y al responsable de internacional de televisión: ningún periodista debería verse en la obligación a dimitir de su cargo por el hecho de defender el desempeñar bien su trabajo”, sostuvo la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sofía Castañón.



“Esta decisión no contribuye a garantizar el derecho de información de la ciudadanía, como debe ser por parte de una cadena pública. La libertad de información es un pilar en una democracia”, alegó Gómez Reino. Después de la denuncia pública por parte del Consejo de información y las dimisiones, la dirección de RTVE ha emitido un comunicado alegando que prepara un equipo para asistir al evento, pero que no acepta viajes organizados por fuentes interesadas, una información desmentida por el Frente Polisario.



Asimismo, la formación pregunta a la Presidencia de la Corporación sobre su posición respecto a la decisión tomada en primera instancia y sobre si ha participado en la misma. “El veto al viaje a los campamentos de Tinduf no está justificado. Es inaceptable que la televisión pública responda a intereses políticos. La gente de nuestro país tiene derecho a conocer la situación del pueblo saharaui», añadió la diputada Lucía Muñoz.

