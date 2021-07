Unidas Podemos pide el cese de Cospedal como vicepresidenta del Real Instituto Elcano tras su imputación por la Kitchen

- Publicidad-

El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, ha presentado una pregunta en el Congreso a iniciativa del diputado y secretario general de Galicia en Común, Antón Gómez Reino, relativa a la destitución de María Dolores de Cospedal como vicepresidenta del Real Instituto Elcano tras haber sido imputada de delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias en la Operación Kitchen.

Imputación

El pasado 2 de junio, el juez Manuel García-Castellón imputó a la exministra de Defensa, ex presidenta de Castilla la Mancha y ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al antiguo tesorero de la formación Luis Bárcenas.



A pesar de ello, Cospedal continúa siendo vicepresidenta del Real Instituto Elcano, un órgano de estudios internacionales que aborda la energía, la política, el cambio climático, economía, terrorismo internacional. La imagen del Estado o las migraciones entre otros ámbitos, un centro de pensamiento que equilibra intereses públicos y privados.



El documento ya registrado en el Congreso insta al Gobierno a iniciar las acciones oportunas para la suspensión provisional o definitiva de Cospedal. Gómez Reino ha considerado que “una fundación de estas características no puede estar presidida por una persona imputada en el mayor escándalo de corrupción de un partido político en nuestro país”.

Corrupción del PP

“La corrupción del PP forma parte de su manera de gobernar, no es algo del pasado. Las instituciones no pueden estar copadas de ex altos cargos del PP corruptos como si nada. Aunque a ellos les resulte normal”, ha señalado el diputado. “Cospedal debería asumir responsabilidades, colaborar con la Justicia y dejar de valerse de instituciones que están al servicio de la ciudadanía. Debe dejar de malograr la imagen internacional del Estado Español, es lo mínimo que podemos exigir”, ha concluido.