¿Unen o separan los partidos españoles?

¿Qué se concluye si se siguen las sesiones del Parlamento español, las declaraciones de los líderes de partidos mayoritarios? También su posición ante lo que González calificó como el principal problema de España: “Catalunya”

Un buen diagnóstico requiere buenos referentes. Como consultor utilizo que sean rigurosos. Invito al lector a analizar según dos modelos.

​¿Qué propone el Modelo Harvad en situación de conflictos, negociación?

“Creatividad en busca del beneficio mutuo”.

El mundo, también la política, evoluciona, avanza, gracias a la aparición de “nuevas fórmulas”. Ahí está la historia. Líderes con inquietud, autoexigencia, imaginación, aportaron propuestas “novedosas”. Según el “modelo Harvard”, los líderes, negociadores, competentes, huyen de la “confrontación de posiciones” para centrarse en “BENEFICIOS COMUNES”. ¿Sucede en el Estado español? ¿Sucede con Catalunya?

¿Cuál es el beneficio común?

La mayoría, seguramente, coincidirá: optimizar calidad de vida, democracia, libertad, justicia social, progreso, de todos los que viven en el Estado español.

Para eso, “todos” los partidos, políticos, deberían elaborar un proyecto muy ambicioso, riguroso. Proceso: 1: fijar referentes. Por ejemplo: Estados considerados verdaderamente democráticos, prósperos. 2: Diagnóstico de la realidad en “todos” los estamentos, utilizar indicadores válidos, posición en los rankings internacionales más respetados. 3: Fijar metas para impedir el progresivo declive de España, según datos oficiales; acercarse a los Estados referentes en prosperidad, democracia auténtica con separación de poderes, justicia social avanzada, libertad, competitividad internacional, balanza comercial, índices de paro, pobreza, etc. ¿De “eso” se habla, discute, negocia, en el Parlamento? ¡No parece! Ahí están las sesiones.

¿Qué propuestas creativas ofrecen?

Se discuten temas importantes pero alejadas de la mayoría de la población. Predominan propuestas “paliativas”. Más de “gastar” que de “invertir”. Poco o nada: “generación de riqueza, trabajo”. Ninguna “estratégica” y claramente orientada a BENEFICIOS COMUNES, al FUTURO.

Cada gobierno, partido, propone “su” modelo” inmediatamente cuestionado por la o las “oposiciones”. Temas de “afectación” general son aprobados “partidariamente”. El siguiente gobierno lo anulará, modificará. La política española actúa “reparando, modificando” según quien gobierna. Conclusión como consultor:

España vive en una permanente confrontación de posiciones

No hay orientación al BENEFICIO COMÚN mayoritariamente deseado

No hay propuestas creativas, imaginativas. Sólo paliativas y partidistas.

¿Qué es imprescindible para materializar un proyecto?

HICKMAN y SILVA, expertos mundiales en Excelencia: el mejor proyecto fracasa si no hay:

Proyecto común: asumido por mayoría: Partidos, dirigentes, estamentos, votantes,

Autoexigencia: que cada uno aporte lo mejor, más funcional, al proyecto

Permanencia: perseverancia hasta la materialización del mismo.

¿Qué diagnosticarían Hickman y Silva sobre los grandes partidos españoles?

No hay proyecto “común” sin tres exigencias ineludibles: “base de partida, objetivo y modo de materializarlo” COMÚN. Los gobernantes españoles no diagnostican por igual la realidad, no comparten metas, no van por el mismo camino. ¡Tampoco los votantes! Los resultados, muy negativos, son lógicos.

¿Hay autoeoxigencia, máximo compromiso, esfuerzo, cara a la mejor España posible? ¿” Perseverancia” hacia el “BENEFICIO COMÚN” … o POSICIONES claramente “excluyentes”? ¡Que diagnostique el lector!

Los “datos objetivos” sobre la deriva negativa de España están ahí en economía, integración social, democracia, libertad, separación de poderes, honestidad pública, etc.

En la relación España/Catalunya ¿unen o separan…?

La sociedad catalana que ha “reaccionado” por y con “dignidad democrática quiere un Referéndum. O, directamente, la independencia. Expertos en demoscopia dirían que ese segmento sí tiene “proyecto común”; “perseverancia” cara materializarlo. Eso, a pesar de lo que Isaac Asimov calificó de “incompetencia” de los gobernantes cuando utilizan la “violencia” (judicial, policial, económica, política) como único recurso.

Ante Catalunya, España si tiene proyecto común: NO al referéndum de autodeterminación. No propone nada que invite a renunciar a él.

Catalunya confió en la Constitución. Hoy, está fuera de ella. Sin Estatuto según la Constitución por sentencia del Tribunal que existe para defenderla. Su Parlamento y por votos: mayoría absoluta independentista. El 16% de la población genera el 19% del PIB, el 25% de todas las exportaciones. Es la principal fuente de riqueza industrial, productiva; la mayor concentración industrial del Sur de Europa. “Motor económico” de la UE, etc. Pero está intervenida política, económica, judicial, culturalmente. Ohmae dice: “colonizada”.

Desde el Modelo Harvard:

¿Predomina la confrontación con Catalunya o la busca de un BENEFICIO COMÚN para España y Catalunya? ¿Hay alguna propuesta “creativa” ante un conflicto creado por el propio Estado… o se mantiene la vía excluyente, autoritaria, represiva, como demuestran los hechos objetivos?

Desde Hickman y Silva:

¿Se elabora y propone a Catalunya una propuesta a la que pueda incorporarse “libre, satisfactoriamente, como un PROYECTO COMÚN? ¿Hay autoexigencia, perseverancia en la política española para esa incorporación “voluntaria” y solución definitiva del conflicto?

¿Unen o… desunen los políticos españoles? Unidos, difícil pero posible. Divididos, enfrentados, ¡separan a los propios españoles! ¡separan a Catalunya!

¿Qué se gana con ello?

Cara a los BENEFICIOS de optimizar la calidad de vida de “todos” quienes viven en España, en Catalunya; la democracia, los servicios sociales, la libertad, la dignidad, ¿qué es lo coherente…? ¿Unir… o separar…?