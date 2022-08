Una reflexión consciente

- Publicidad-

Vaya por delante que mi signo astrólogico es Acuario y que mi número de vida es el 4, el de la reflexión consciente y la mente neutral. Los acuarianos nos adelantamos a los tiempos, somos revolucionarios y visionarios, y anhelamos la libertad, la justicia y el conocimiento. Tal vez mi reflexión personal te parezca un delirio y una utopía, pero estoy acostumbrada y, después del encuentro de ayer con Nadiya Popel, me apetece mucho compartir estas líneas. Gracias por leerme en tiempos de saturación informativa.



Hace años que me digo que la escuela en la que me gustaría trabajar aún no ha nacido. Me visualizo en una escuela libre y creativa, con adultos conscientes y motivados, en la que se acompaña a los niños para sacar lo mejor de cada uno, sin notas ni exámenes, una escuela libre que enseñe a pensar, a discernir, a confiar en uno mismo, a cultivar la autoestima y los valores elevados de respeto, empatía, amor, compasión y perdón.



Es verdad que nos mienten en temas de salud. Lo hemos visto todos de manera muy descarada desde que estalló la plandemia. Pero la mentira y el engaño es mucho mayor y abarca todos los ámbitos de nuestra existencia en este plano. Y el pilar que mejor usan para el adormecimiento general es la educación.



El sistema educativo actual es una maquinaria de adoctrinamiento para crear esclavos perfectos al servicio del sistema. Roba a nuestros niños el tiempo, la energía y la consciencia. ¡Y estos últimos años también el oxígeno! Cuando llegó el bozal a las aulas, me fui. Adiós, muy buenas. Hasta aquí hemos llegado.



Algunos ya sabemos que la teoría de evolución de las especies de Darwin es un fraude, igual que la teoría de la evolución de las lenguas, buena parte de la historia y sobre todo la cosmovisión del planeta tierra, por citar solo unos ejemplos que generan un gran impacto en la psique del que despierta ante tanta manipulación y mentira. Como dice Mario Saban, «el ser humano no puede soportar tanta verdad».



Las programaciones educativas son manuales obsoletos, llenos de mentiras y engaños en todas las asignaturas. Lo que se aprende no sirve para casi nada y el gran trabajo consiste después en desaprender todo lo aprendido.



Me visualizo en una escuela sin muros de hormigón ni sirenas entre clase y clase que alteran el sistema nervioso y recuerdan a un centro penitenciario, una escuela en contacto con la tierra y la naturaleza, donde los niños aprendan huerta, plantas medicinales, yoga, meditación, pranayamas, astrología, viajes astrales, numerología, educación emocional, defensa personal, circo, primeros auxilios, teatro, finanzas, pintura, medicina germánica, danza, música, sonido y vibración… Una escuela donde se pueda explicar, entre otras cosas, que la tierra no es una esfera y que no venimos del latín.



Creer es crear. La imaginación es el límite. Y el movimiento por el cambio que lídera Nadiya Popel ha nacido para este propósito, para poner patas arriba el sistema sanitario actual y ofrecer alternativas, pero también para reinventar la educación y todos los pilares en los que hemos creído y crecido hasta ahora.



MAI es una gran red que conecta seres que creen que otro mundo es posible. Seres que pasan a la acción y hacen que la magia suceda. Por si no te has dado cuenta, Nadiya Popel está bendecida, lleva a «Dios» en el bolsillo y hace posible lo imposible. Solo un ejemplo: en cuestión de días y en pleno mes de agosto hemos creado de la nada el primer boletín informativo MAI en su versión digital y ahora también en papel.

Aquí encontrarás la versión descargable en PDF del número 1: https://movimiento-asistencia-integral.com/boletin-mai/



Si quieres formar parte de la creación de la escuela alternativa MAI y poner las bases para una nueva educación soberana, libre y consciente, ponte en contacto con MAI Educación. El cambio depende solo de nosotros.



Todo está por hacer y todo es posible.