Una nueva andadura

Me tendrán que disculpar ustedes. Venía con una idea para este primer texto y los acontecimientos me obligan a volver a hablar de lo mismo que llevamos hablando durante mas de dos años y medio.

Y es que, como ya sabrán, esta semana se lió parda en las redes a cuenta de la pregunta que el Eurodiputado Holandés, Robert Roos le hizo a la ejecutiva de la compañía farmacéutica Pfizer, J. Small en la comisión especial que el Parlamento Europeo abrió, para arrojar luz sobre todo lo relacionado con la enfermedad de moda:

“¿Fue la Vacuna de Pfizer contra la covid testada para frenar la transmisión del virus antes de ser lanzada al mercado? “A la que Small contestó: “No”.

Es a partir de aquí cuando se lía la mundial, muy merecidamente en mi opinión, pues no hay que estrujarse mucho la cabeza para caer en la cuenta de que se ha experimentado con la gente a diestro y siniestro.

Yo no se si la mujer que comparecía en sede parlamentaria, era consciente de lo que decía. O se puso nerviosa, o una falsa sensación de seguridad con algo de arrogancia, invadió su cuerpo y no valoró las consecuencias de su respuesta.

Como ocurre en estos tiempos que vivimos, todo acaba en las redes y el video difundido por el propio Roos, se extendió como la pólvora, desatando la polémica.

Y es aquí cuando comienza el circo, al que algunos medios ya nos tienen mas que acostumbrados. No contentos con lo que habían escuchado, comenzaron a mofarse y a ridiculizar al Eurodiputado por el simple hecho de ser de un partido, o tener ideas euroescépticas, faltando al respeto a todas las personas que votaron por este señor. No creo que sea necesario nombrar a que medios me refiero, todos tenemos en nuestra mente, quienes son.

Es por esto que ya hace tiempo que en mi casa no se enciende la tele. Ver como personas adultas hacen gala de su ignorancia y de su falta de profesionalidad, no es un espectáculo que sea de mi agrado. No siendo esto lo peor. Además tratan de teñir todo con un halo, que ellos consideran humorístico, cuando en realidad es sarcasmo del mas rancio que no despierta la mas mínima risa.

Y alguno de ustedes se preguntará, ¿Como sabrá lo que pasa en la tele, si no enciende la tele? Como dije antes, todo acaba en las redes y aunque uno no quiera, al final se acaba enterando de todo.

Estar informado es importante y hoy con mas motivo pues la vida corre y no espera a nadie. Pero hay que hacerlo a través de medios serios con personas que traten la noticia con rigor, contrastando las fuentes y absteniéndose de publicar si existiera la mas mínima discrepancia.

Lo fácil es lo que hacen esos otros, riéndose de la gente, aprovechando su posición de poder para ridiculizar, vejar e incluso insultar. No dejando hablar a nadie y destripando al entrevistado cuando este ya no puede responder. En fin, nada nuevo bajo el sol. Por desgracia hay gente que se gana la vida de esta forma.

Por eso, mas allá de criticarles, cosa harto sencilla y concediéndoles quizás, una relevancia que no se merecen, lo mejor y lo que mas daño les hace es:

La tele apagada.