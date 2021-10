Una marea de mujeres desborda Madrid para exigir el cumplimiento de la agenda feminista

Una marea de miles mujeres de todo el país desborda Madrid para exigir el cumplimiento de la agenda feminista, bajo el lema “La fuerza de las mujeres es el futuro de todas”.

Las organizadoras convocantes han exigido el cumplimiento de la agenda feminista contra la violencia machista, los vientres de alquiler, la explotación sexual, las leyes de autodeterminación de género y las desigualdades de renta y cuidados.

Políticas posmodernas

En su manifiesto, las feministas se muestran críticas con el Gobierno de coalición, del que afirman que “agrede con sus políticas neoliberales y posmodernas los derechos de las mujeres, poniendo en riesgo todo lo conseguido hasta ahora por el movimiento feminista”.



La manifestación ha recorrido el centro de Madrid, saliendo de la plaza de Neptuno y concluyendo en la Puerta del Sol, donde han leído el manifiesto.

Manifestación feminista en Madrid, foto Agustín Millán

La fuerza de las mujeres. el futuro de todas

Estamos en un momento histórico decisivo debido a las nuevas agresiones con las que el Gobierno del Estado y, en concreto, el Ministerio de Igualdad, “planean anular los derechos de las mujeres”, denuncian en el manifiesto.

También muestran su perplejidad por “la impunidad de la violencia machista, la mercantilización, explotación y cosificación de las mujeres, las leyes de “identidad de género”. Pero también es una dura condena a la “intromisión de las religiones en la vida social, la feminización de la pobreza y de los cuidados y la falta de reconocimiento de las mujeres”, que siguen siendo expresiones de su opresión. “Nos oprimen por el hecho de nacer mujeres”, una situación de desigualdad que debe acabar no solo en la España del siglo XXI, sino también en el resto del mundo, donde las mujeres son reprimidas y violentadas, por el mero hecho de querer ser ellas mismas y querer tener un futuro.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

El Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Las convocantes consideran que ante el avance de la lucha feminista, están “sufriendo una reacción del patriarcado, emprendida por el Gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación y las instancias jurídicas”, que tiene que acabar

Protección real contra el terrorismo machista

Por ser mujeres, “como sujeto político del feminismo” reclaman en el manifiesto que se las proteja, de manera efectiva “frente a la violencia contra las mujeres en todas sus formas y manifestaciones”. Además exigen que se cumplan todos los convenios internacionales “que tengan como objeto frenar el terrorismo machista”.

Manifestación feminista en Madrid, foto Agustín Millán

Las mujeres no son objetos

Las convocantes exigen que se acabe con el mercadeo de las mujeres “porque no somos objetos”. Para acabar de forma real con esos hábitos que oprimen a las mujeres, exigen “una legislación integral para la abolición de la prostitución, que ha de considerarse legalmente como violación pagada”, señalan en el manifiesto.

Acabar con la esclavitud de las mujeres

También quieren que se “establezcan acuerdos internacionales para perseguir y acabar con las redes esclavistas de tráfico de personas con fines de explotación sexual, del que nuestro país es ruta de entrada, consumidor y destino para el turismo sexual”.

Reclaman el fin de la pornografía, porque consideran que “es la escuela de la violación y debe ser prohibida”.

No a los vientres de alquiler

Dicen NO a los vientres de alquiler. No van a permanecer impasibles “ante la inacción del Gobierno para la prohibición de la explotación reproductiva de las mujeres y la compra de bebés”, señalan en el manifiesto leído en Sol.

Exigen la derogación del art. 10.3 de la ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida para que nadie pueda reclamar la filiación de paternidad de una criatura nacida de explotación reproductiva y la anulación de la instrucción 2010 que permite el fraude de ley en el extranjero.

Estereotipos patriarcales y androcéntricos

Las convocantes rechazan “los sesgos y estereotipos patriarcales y androcéntricos” – desde una perspectiva androcéntrica, los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedan invisibilizadas o excluidas- y reclaman que estos dejen de “afectar a la ciencia, a la investigación y al tratamiento sanitario de las mujeres”.

Exigen que se acabe con “las desigualdades en salud de las mujeres, con la violencia médica y obstétrica, y con la legislación laboral discriminatoria que afecta actualmente la salud de las mujeres trabajadoras”.

Aborto legal YA

Reclaman que se separe “la baja médica para la recuperación postparto del permiso de maternidad”. Y también que se garantice el derecho a ejercer la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en todo el territorio estatal.

La razón critica del feminismo

Este país tiene la obligación de escuchar a la razón crítica del feminismo y parar y derogar toda legislación que ampare el género como identidad, borrando a las mujeres como sujeto político. Por eso reclaman que se deje de legislar “sobre auto identificaciones subjetivas”. Porque hacerlo “convierte en irrelevantes las políticas públicas para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres”.

Las religiones

Las costumbres culturales y las religiones nunca deben estar por encima de los derechos humanos. Para las convocantes, “todo tipo de espacio público sea laico”. Y exigen que “sean delito aquellas prácticas que, fundamentándose en la costumbre o religión, suponen un menoscabo para la libertad e integridad física y moral de niñas y mujeres”.

Europa

Europa debe ser una zona de acogida segura para mujeres y niñas migrantes. En el manifiesto reclaman al Parlamento Europeo y al Gobierno de España “una legislación migratoria que no atente contra los derechos humanos”.

Alianza criminal entre patriarcado y capital

Se debe poner fin a la alianza criminal entre patriarcado y capital que feminiza los empleos más precarios, “nos discrimina salarialmente y nos impide el desarrollo de la carrera profesional; que, además, ocasiona que suframos una mayor tasa de desempleo y pobreza que nos condena, por ser mujeres, a ser más vulnerables a los desahucios, a la explotación y a la mercantilización neoliberal de nuestras vidas”, denuncian en el texto leído en Sol.

Exigen igualdad real “en empleos, salarios y pensiones dignas”; y que la ley y la justicia “persigan la opresión laboral y salarial por razón de sexo, sin excepciones, como la que sufren por decreto las trabajadoras domésticas”.

Memoria histórica – democrática

Este país está en deuda con la memoria histórica de las mujeres; su talento y su historia deben estar presentes en el expediente y currículum escolar y académico. Por eso reclaman al Gobierno políticas que “aseguren el conocimiento y reconocimiento de las aportaciones que las mujeres y el Movimiento Feminista han hecho a lo largo de la historia”.

Igualdad en la lengua

Para las convocantes, “no es tolerable en democracia la neolengua que borra a las mujeres: si nos borran como mujeres, nos borran como ciudadanas”.

Y piden que se dejen de utilizar términos como: “progenitor gestante”, “persona menstruante”, “vaginoportantes”, “cis-mujeres”, “mujeres no trans”, “maternidad subrogada”, “trabajadoras sexuales”, etc.

El futuro cercano, o sea mañana domingo

Y acaban advirtiendo que “no permitiremos que se sigan vulnerando nuestros derechos”. No aceptan que se señale “como delito de odio el pensamiento crítico feminista cuando denuncia fobias inexistentes”.



“Oiréis nuestras voces en todos los espacios sociales y de participación política”, afirman, y sugieren que “no volveremos a votar a ningún partido que no luche por estos principios”.

Lucharan en la calle hasta que consigan su objetivos, porque, “la fuerza de las mujeres es el futuro de todas”.