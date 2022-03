Una marea de miles de personas se manifiestan en todo el país en defensa de la Atención Primaria

- Publicidad-

En la Comunidad de Madrid, la situación ya era extrema, antes de la pandemia, y en estos dos años se ha deteriorado hasta límites impensables. La falta de inversión, la fuga de profesionales hartos de condiciones laborales muy por debajo de los estándares psicosociales y económicos requeridos, la precariedad de las infraestructuras, y el abandono y desprecio, cada vez mayor, por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, forman parte de la lista de motivos que atenazan la primera línea de atención sanitaria en Madrid.

En Madrid la manifestación ha salido desde el Ministerio de Sanidad hasta la Puerta del Sol. Entre los 110 convocantes de esta manifestación se encuentran la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) o Medicus Mundi, entre otros.

Las secretarias generales de UGT Madrid y comisiones obreras Madrid, foto Agustín Millán

1.000 profesionales serán despedidos

La próxima semana 1.000 profesionales serán despedidos de los centros de salud, en una coyuntura en la que se estima que se necesitarían 4.000 efectivos más -distribuidos en todas las categorías- para afrontar la demanda asistencial de forma óptima y recuperar los tiempos de cita para la ciudadanía, al menos con los intervalos de antes de la pandemia. Conseguir una cita presencial con tu médico de familia oscila entre los 10 y los 15 días de espera, cinco veces más que antes de la pandemia.

Cierre de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria

Otra de los ataques que ha consolidado la Consejería de Sanidad contra la Atención Primaria en la región ha sido el cierre de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria, los SUAP. Hace dos años que el Gobierno de Ayuso ordenó su cierre y continúan clausurados. Con esta medida, han hurtado a cerca de un millón de madrileños/as -según los datos registrados por el Portal de Salud en el último año de servicio (2019)- la posibilidad de hacer uso de los mismos cuando no está disponible la atención en sus centros de salud.

Riesgos Psicosociales

CCOO Sanidad Madrid reclama para la Atención Primaria que “no se despida a los 1.000 efectivos de refuerzo que se contrataron durante la pandemia, el incremento de recursos humanos (4.000 profesionales más), la regulación de las prolongaciones de jornada, la revisión de la retribución/compensación por el esfuerzo realizado durante la pandemia, centros de difícil cobertura, condiciones de trabajo tanto económicas como de duración de contratos, estudio de medidas de conciliación a través del Plan de Igualdad, y la gestión participativa en el sistema de elección de puestos de responsabilidad en los centros.

Además, la planificación preventiva en riesgos psicosociales, que hasta ahora no han sido atendidas. La Comunidad de Madrid, última responsable de esta situación no ha accedido a establecer unas ratios permanentes y límite de pacientes, tampoco ha dispuesto tiempos de atención, no garantiza periodo de descanso y no deja claro cómo se va a llevar a cabo la atención no demorable a domicilio, por poner algunos ejemplos.

En estas movilizaciones se plantean tres cuestiones prioritarias:

Garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, próximos a toda la población y sin listas de espera. Dando prioridad a las consultas presenciales por motivos clínicos. Las consultas telefónicas y telemáticas deberán tener un papel no discriminatorio para personas mayores o con dificultades para manejar las nuevas tecnologías.

Recuperar lo recortado en los últimos años, incrementando el presupuesto, hasta el 25% del total, aumentando un 10% el porcentaje dedicado a la Atención Primaria. En este sentido, habría que tener en cuenta la gran variabilidad entre Comunidades, de manera que no se prime a aquellas que han decidido destinar menos dinero, ni se penalice a quienes destinan más.

Esfuerzo presupuestario

Se precisa que el esfuerzo presupuestario sea distinto en cada Comunidad y se reparta entre el Gobierno central y las Comunidades. Para ello, la necesaria inversión suplementaria, que estimamos en 10.000 millones € debería repartirse entre las Comunidades y el Gobierno al 50%, en las primeras de manera proporcionalmente inversa al dinero que actualmente dedican y el Gobierno teniendo en cuenta la población de cada una de las Comunidades.

Más profesionales en Atención Primaria

Incrementar el actual número de profesionales de Atención Primaria, unos 8.000 profesionales de la Medicina y 15.000 profesionales de Enfermería, que nos acercarían a las medias de los países de nuestro entorno y que serían necesarios para garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, que den prioridad a las consultas presenciales y próximos a toda la población y sin listas de espera.

Exigen un incremento de al menos 10.000 profesionales administrativos para las unidades de atención al paciente de los centros de salud y de la necesaria incorporación de otros profesionales a los equipos (Fisioterapia, Matronas, Trabajo Social, Salud Mental, Logopedia, Atención Temprana, Podología, Farmacología Clínica…), ahora no disponibles o sólo accesibles por derivación externa, y con inauditas demoras.

Para UGT, es necesario que estas medidas “se adopten de manera urgente para garantizar una Atención Primaria de calidad, universal y accesible para toda la población”.

La Cumbre Social Estatal también ha apoyado la iniciativa “Salvemos la Atención Primaria”

La Cumbre Social Estatal ha manifestado su apoyo a la iniciativa “Salvemos la Atención Primaria”, que ha convocado manifestaciones, en todas las comunidades autónomas para denunciar el deterioro de la sanidad pública y para reclamar más recursos económicos y humanos para un servicio público que califican de “fundamental”.

Debilidades del sistema sanitario

La crisis sanitaria puso en evidencia las debilidades del sistema sanitario a causa de los recortes y privatizaciones realizadas, una situación que se ha visto agravada por los efectos del virus. El tiempo de espera para solicitar cita, las largas listas de espera, la eliminación de los servicios de urgencia o las insuficientes plantillas con las que está dotada la Atención Primaria son algunas de las principales denuncias que motivan esta movilización.

La Cumbre Social Estatal se ha sumado a la Iniciativa “Salvemos la Atención Primaria”, en la que se integran hasta un centenar de organizaciones, entre ellas la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, los sindicatos CCOO y UGT, o la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas entre otras.