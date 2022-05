Una jueza absolvió de amenazas al terrorista machista de Tarancón un mes antes del crimen porque la acusación de la víctima no era “persistente” como exige el Supremo

La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Cuenca, la magistrada-juez Elena Berlanga Hernández, absolvió el pasado 14 de marzo de 2022 de un delito de amenazas a J.E.M., el terrorista machista de 38 años que este lunes 2 de mayo asesinó a cuchilladas a su pareja, Ouardia, de 43 años, ambos de nacionalidad marroquí, en presencia de sus tres hijos menores de 5, 4 y 2 años. En la sentencia absolutoria de hace poco más de un mes, a la que ha tenido acceso Diario16, la jueza especifica que “no existe persistencia en la incriminación, puesto que en instrucción, la denunciante ratificó su denuncia y las amenazas sufridas mientras que en el plenario afirma que estaba muy nerviosa, que no recuerda nada, que recuerda que ella lo quería retirar todo, que no se entendía con la Guardia Civil y que no dijo en el Juzgado que el acusado le hubiera amenazado”.

Fuentes judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha explican a Diario16 que “la sentencia analiza la prueba de cargo existente para condenar al acusado, y constata que la única prueba existente, que sería la declaración de la víctima, adolece del parámetro exigido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de ser una declaración persistente”. En este sentido, no sólo los vecinos de la víctima y de su asesino habían sido testigos habituales de los malos tratos del agresor sobre su pareja. Ouardia había denunciado a su pareja en 2019 por haber recibido amenazas de muerte. El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior calificó “de especial relevancia y extremo riesgo” el caso, puesto que existían antecedentes violentos de su pareja tras agredirla cuando estaba embarazada de cinco meses de su último hijo.

Familiares y amigos inician una colecta para repatriar los restos de la mujer asesinada en Tarancón a cuchilladas delante de sus hijos de 5, 4 y 2 años

La sentencia absolutoria firmada por la jueza Elena Berlanga incide en que no se había aportado en el juicio oral, celebrado el 10 de marzo de este año, ninguna otra corroboración objetiva que respaldara la denuncia que en su día hizo Ouardia ante la Guardia Civil. Por todo ello, y ante la negación de los hechos por parte del acusado, se acabó concluyendo que la prueba era insuficiente para dictar una sentencia condenatoria. “En consecuencia, se estima, aplicando el principio indubio pro reo, a la vista de la negativa de los hechos por el acusado y la declaración de la propia denunciante, y que la prueba practicada en el procedimiento no es suficiente para dictar una sentencia condenatoria, debe absolverse a J.E.M. de los hechos enjuiciados”, señala la jueza en el auto absolutorio.

Tras dictar la sentencia absolutoria el pasado marzo, la titular del Juzgado de lo Penal 2 de Cuenca dejó también sin efecto las medidas cautelares adoptadas en este procedimiento en un auto de septiembre de 2019, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarancón, donde se imponía una orden de alejamiento sobre su víctima. En el juicio del que ha sido recientemente absuelto tras retractarse la mujer asesinada de su denuncia, J.E.M. se enfrentaba a una petición de pena de un año de prisión con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de dos y seis meses, prohibición de aproximarse a Ouardia, a su domicilio y a su lugar de trabajo en un radio de 300 metros, así como comunicar con ella por cualquier medio durante dos años y seis meses, además de las costas.

Ouardia fue asesinada a cuchilladas en presencia de sus hijos de 5, 4 y 2 años de edad en el número 10 de la Ronda de San Julián, en Tarancón.

Colecta para la repatriación

Por otra parte, los restos mortales de Ouardia tendrán que esperar la solidaridad ciudadana para poder se enterrados en su país natal, Marruecos, de donde procede también el terrorista machista que acabó con su vida. Familiares y amigos de la víctima han iniciado una colecta pública a través de una cuenta bancaria para recaudar el dinero necesario para conseguir repatriar a su país natal los restos mortales de Ouardia, que residía en la ciudad conquense desde 2009.

Con el crimen de Ouardia en la localidad conquense son ya 13 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España, 1.139 desde el año 2003 en que comenzaron a contabilizarse estos crímenes machistas. Asimismo, el número de menores huérfanos/as por violencia de género asciende a 13 en 2022 y a 349 desde 2013.