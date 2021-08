Una joven denuncia que no le dejaron subir al autobús en Valencia por llevar escote

- Publicidad-

Cristina Durán, ha denunciado en la red social haberse sentido «discriminada» al habérsele negado la entrada a un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia por llevar escote, según ella.

Cristina Durán ha denunciado en Twitter que le prohibieron el acceso a un autobús por vestir un top lencero. Foto: Twitter @CristinaD20

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido discriminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses sí que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?, ha escrito en la red social.

Después de haber podido subir a otros dos autobuses sin mayores problemas, el perfil de la EMT de Valencia se ha puesto en contacto con la presunta discriminada, para “investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias”.

Hola Cristina, gracias por comentarnos. Por favor, si nos indicas más datos por DM podemos investigar mejor qué ha ocurrido para tomar las medidas necesarias. Gracias y sentimos la mala experiencia. — EMT València (@emtvalencia) August 8, 2021

Hay que aclarar que lo que llevaba Cristina cuando trató de acceder al transporte público de EMT Valencia no era un bikini, sino el típico ‘bralette’ lencero que, desde hace algunas temporadas, se lleva a modo de top. Vaya, una prenda que es tendencia y que muchas mujeres se han puesto mil veces con unos vaqueros o una falda ‘midi’. Sin embargo, el conductor y algunos usuarios de Twitter parecen sentirse incomodados al ver a una mujer con este ‘outfit’. En el año 2021.

