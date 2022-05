Una impostora argentina de Alicia Collado estafa a una víctima

- Publicidad-

En los últimos años, estamos asistiendo a una auténtica revolución de los servicios esotéricos y de videncia. Cada vez son más las personas que acuden a éstos para tratar de aliviar cualquier preocupación que tengan en su día a día, incluso intentando encontrar la solución a algún problema de mayor índole.

Y claro, de la mano del aumento de la demanda, viene un aumento de la oferta. El problema es que ésta no siempre es del todo correcta. En el caso del sector esotérico, existen muchos estafadores que campan a sus anchas tratando de aprovecharse de personas en una situación más vulnerable. Según Alicia Collado, la estafa es precisamente la lacra contra la que se debe luchar incansablemente.

Precisamente ellos han sido víctimas de suplantación de identidad y falsificación de su página web. Todo por parte de estafadores que pretendían usar el buen nombre de este grupo de expertos para enriquecerse a costa del dolor ajeno. Una práctica que no solo afecta en España, también en países de Latinoamérica, donde este equipo experto también tiene una gran presencia.

Alicia Collado: “No tenemos nada que ver con las estafas que hay en la videncia”

Tanto han usado el nombre de Alicia Collado, según últimas noticias, para intentar estafar a cientos de personas que incluso les ha llegado a afectar. Sin embargo, desde este equipo de videntes son claros: ellos no intentan engañar a sus clientes, todo lo contrario. De hecho, atienden a muchas personas que han sido estafadas y les ayudan a poner fin a esa situación.

“El equipo de Alicia Collado no tiene nada que ver con las estafas en el mundo de la videncia. De hecho, consideramos que esta es una lacra con la que se tiene que terminar lo más pronto posible, ya que salpica a quienes sí trabajamos de forma correcta. Nuestra misión es intentar ayudar a quienes nos necesitan, nunca tratar de aprovecharnos de su dolor. Nos parece una práctica deleznable”, asegura este grupo de expertos.

De hecho, además de ofrecer sus rituales y servicios esotéricos a sus clientes, también desarrollan una importante labor contra la estafa, tanto en España como en Latinoamérica. Han sido muchos los casos de estafadores e impostores que han destapado estos profesionales, trabajando por un sector de la videncia libre de farsantes y personas con malas intenciones hacia los demás.

En Alicia Collado dicen que se debe acabar con la crítica negativa hacia la videncia, y quieren demostrar que hay buenos profesionales

Y es que esta lacra es, precisamente, una de las que peor fama dan a la videncia y a los profesionales. Una de las críticas más repetidas acerca del sector esotérico es que se trata de un truco, una forma de engañar a los incautos que terminan cayendo en las redes de un vidente que solo quiere sacarles el dinero. Y no hay nada más alejado de la realidad.

Dentro de la videncia existen profesionales que de verdad quieren ayudar a las personas que lo necesiten y así se lo soliciten. Está claro que este tipo de servicios no es para todo el mundo. La videncia necesita de altas dosis de fe en ella, por lo que solo los verdaderos creyentes acudirán a estos servicios. Y ahí encontrarán a verdaderos profesionales dispuestos a intentarlo todo para tratar de solucionar sus problemas.

Demostrar la existencia de estos profesionales en el sector es otra de las misiones de Alicia Collado. El equipo de expertos esotéricos pretende derribar todas las críticas y falsas creencias que existen en torno a esta profesión demostrando que las buenas prácticas existen, y los buenos profesionales, también. De hecho, uno de sus objetivos a más corto plazo es la elaboración de un código deontológico que cumplan todos los videntes y expertos en temas esotéricos.

Una víctima ha sido estafada por una falsa Alicia Collado

Pero estas buenas intenciones llevan su tiempo, y mientras tanto siguen dándose casos de estafa, lamentablemente. Y, además, usando el buen nombre de este equipo de videntes para atraer víctimas a sus engaños. Ha sido el caso de una chica española, que prefiere permanecer en el anonimato, que cayó en las redes de una impostora de Argentina que se hizo pasar por Alicia Collado.

“Yo estaba pasando por un mal momento con mi pareja y nuestra relación terminó por romperse. Quería que volviese a mi lado como fuera, ya que yo lo estaba pasando muy mal. Fue entonces cuando oí hablar de los amarres de amor y Alicia Collado. En Internet tenían muy buena opinión de este equipo, así que confié y me puse en contacto con ellos”, asegura la víctima de la estafa.

“Me atendió una mujer que, por el acento, me pareció de Argentina. Comenzó a preguntarme muchas intimidades, y yo se las respondí pensando que era parte del proceso. Ahora sé que algunas sí lo eran, pero la mayoría era para sacarme información con la que chantajearme y seguir sacándome más dinero”, se lamenta esta chica.

¿Cómo no se dio cuenta la víctima?

Llegados a este punto, muchos estarán pensando que ellos no habrían caído y se hubiesen dado cuenta antes. Sin embargo, tenemos que decir que los métodos usados por los estafadores son cada vez más sutiles. En el caso de Alicia Collado, llegan incluso a copiarles la forma que tienen de tratar a los clientes y comunicarse con ellos. Por este motivo es muy difícil darse cuenta de que se está cayendo en un engaño.

“Al principio, yo no me di cuenta de nada. Me pidió una gran cantidad de dinero por la primera consulta, en la que analizó mi caso. Después, cada vez me pedía más por cada ritual, alegando que tenía que comprar material para llevarlo a cabo. Hasta que un día me planté y ahí empezó mi pesadilla”, recuerda la víctima.

“Comenzó a chantajearme diciéndome que desvelaría todo lo que yo le había contado acerca de mi ex pareja y nuestra relación si no le pagaba lo que le debía. Además, también amenazó con hacernos daño, algo a lo que yo no podía arriesgarme. No podía creerme que esta fuese la Alicia Collado que tantas buenas opiniones tenía, así que seguí investigando. Cuando me di cuenta de mi error al dar con su verdadera web, me hundí por completo. Había caído en una estafa”, explica.

¿Y si te dijéramos que la verdadera Alicia Collado realiza cientos de rituales al año con éxito?

Fue entonces cuando decidió contactar con este equipo de videntes y exponerle su caso. “Lo primero que me sorprendió es que podía contactar con ellos por WhatsApp. Después, que no me pidieran ni un euro por analizar mi caso. En cuanto vieron que había sido estafada, nos pusimos a trabajar para solucionarlo. Me ayudaron a librarme de la estafadora y a recuperar a mi pareja, así que les estoy muy agradecida”, comenta la víctima de esta impostora argentina.

Como este caso llegan muchos al cabo del año a manos de Alicia Collado. Este equipo de expertos en materia esotérica ayuda a cientos de personas a deshacerse de los estafadores que están intentando extorsionarlos. Además, también ofrecen sus servicios a todo aquel que llega hasta ellos, a través de sus canales de comunicación oficiales, intentando poner solución a alguno de sus problemas.

Así, a lo largo del año, este equipo de profesionales lleva a cabo cientos de rituales. Y son muchísimos de ellos en los que se logran alcanzar los resultados esperados. Solo hay que investigar un poco en foros y blogs especializados en el tema para darse cuenta de que los servicios que ofrecen son de calidad y hay muchísimos clientes satisfechos que pueden demostrarlo con sus comentarios y opiniones.

En Alicia Collado presumen de ofrecer servicios astrológicos dentro de la ley

Además, algo de lo que también puede presumir este equipo y que no está al alcance de todos es de ofrecer todos sus servicios dentro de la ley. De esta forma, todos los rituales que se llevan a cabo en Alicia Collado se hacen en base a la legalidad vigente. Además, informan de todo ello a sus clientes antes de comenzar con cualquier tipo de hechizo.

Esto les permite ser totalmente transparentes y sinceros en su relación con sus clientes. Solo quien tiene la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien puede permitirse el lujo de ser tan claro y honesto con quienes confían en él. Este grupo de profesionales nunca ocultará nada a ninguno de sus clientes y resolverá sus dudas de la manera más clara posible. Así es como construyen una relación de confianza mutua entre ambas partes, fundamental para que los rituales que llevan a cabo puedan tratar de conseguir los resultados deseados.

¿Quieres evitar una estafa y contactar con la verdadera web de Alicia Collado?

Por todo esto, hay que estar muy atento si nos decidimos a solicitar un servicio de esta índole. Habrá muchos que quieran engañarnos y aprovecharse de nosotros, pero por suerte el sector aún cuenta con profesionales de verdad como Alicia Collado. Si quieres evitar ser engañado, debes saber que solo tienen una web oficial .Solo a través de ella podrás contactar con este equipo, uno de los pocos que aún siguen demostrando que existen los grandes profesionales en este sector.