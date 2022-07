Una estafa internacional sobre una supuesta «niña con cáncer» ha robado más de medio millón de dólares

- Publicidad-

En la última década se ha producido un aumento del crowdfunding personal, con personas recaudando dinero online para diferentes tipos de causas, desde material escolar hasta facturas médicas o gastos funerarios. Los llamamientos se hacen a través de las redes sociales, implorando la ayuda de amigos, familiares y conocidos. Y, como tantas otras cosas en Internet, algunas de estas acciones son realmente estafas.

Recientemente, el equipo de Avast Threat Labs ha identificado una nueva estafa que circula por la plataforma de YouTube. En un desgarrador anuncio en formato vídeo, aparece una niña pequeña sentada con una bata de hospital. Esta lleva el pelo rapado y llora mientras habla a la cámara. Ella misma es quien informa al espectador de que tiene cáncer y que su familia no puede permitirse el tratamiento.

«El tratamiento cuesta mucho dinero y mis padres no se lo pueden permitir», explica entre lágrimas. «Por favor, ayudadme a ponerme bien. Por favor. No me quiero morir».

El vídeo impacta a los receptores por su contenido emocional. Y a continuación, les ofrece la posibilidad de donar a través de una página de recaudación de fondos vinculada. De esta forma, los visitantes pueden contribuir a salvar a «Alexandra» (o Ariela, Ksenia o Bárbara, según el vídeo).

«Aunque no hay forma de saber quién es realmente esta niña o cuál es su situación, sí sabemos con seguridad que se trata de una estafa y que los más de 640.000 dólares ya recaudados no se destinarán al tratamiento», afirma Pavel Novak, analista de operaciones de amenazas de Avast. «Hemos encontrado toda una selección de vídeos de la misma niña, con llamamientos en árabe, francés, portugués, español y hebreo. También se han detectado vídeos con apelaciones similares, pero con niñas diferentes».

En total, los vídeos de esta estafa de la «niña con cáncer” han recibido más de 10 millones de reproducciones.

Además de los hechos mencionados, el equipo de Avast ha hallado los siguientes indicios de que los vídeos de la «niña con cáncer» son una estafa:

Todos los dominios fueron registrados hace poco.

Los vídeos utilizan direcciones de correo electrónico anónimas, como 6554997@gmail.com, asd1010850@gmail.com.

«Alexandra» y «Ariela» tienen las mismas direcciones de correo electrónico de contacto, a pesar de que los vídeos son de dos chicas diferentes que proceden de geografías muy distintas.

La dirección puede rastrearse hasta un complejo residencial de Jerusalén.

Los vídeos también utilizan afirmaciones hiperbólicas, como el hecho de que el cáncer de la niña se ha extendido por todo su cuerpo. Piden donaciones para tratar dicho cáncer, aunque si el cáncer ya se ha extendido es probable que sea demasiado tarde para la intervención médica. Falta concreción, lo que es una señal de alarma común en las estafas online.

«Esta estafa, como tantas otras, se aprovecha de los impulsos altruistas que tienen los seres humanos de ayudarse mutuamente», afirma Novak. «Es especialmente malicioso y poco ético porque no sólo erosiona la confianza de la gente en el crowdfunding personal y la caridad, sino que desvía el dinero de causas e instituciones reales. También se aprovecha, potencialmente, de una niña real, enferma o no, cuyo vídeo fue robado para la estafa o que está siendo obligada a representar esta escena.»

Desde que se conoció la estafa de Cancer Girl, los investigadores de Avast han bloqueado todos los dominios relacionados que pudieron encontrar y han protegido a casi 1.000 usuarios en sólo 48 horas. También han denunciado los vídeos a Youtube, y la estafa al CERT de Israel. Por último, hay estafas similares que se propagan por correo electrónico, aunque los investigadores de Avast sospechan que las dos campañas no están relacionadas, a pesar de utilizar el mismo escenario. Garantizar la seguridad en línea es una tarea compleja que, al fin y al cabo, recae en cada individuo, el cual debe tratar todo lo que ve en línea con un ojo crítico y hacer una pausa antes de pulsar el botón «donar».