Estas cosas aún pasan: una empresa niega a una joven azafata trabajar en FITUR por su peso y talla. Pero afortunadamente hoy las jóvenes a través de las redes sociales tienen la oportunidad de contarle al mundo lo que pasa. Esto ha ocurrido con la joven Alba Nevado, de 22 años, que muy emocionada ha colgado en su perfil de Instagram lo que le ha sucedido en la Feria de Turismo.

Una de las agencias de organización de eventos, contrata por FITUR para esta edición, le impidió incorporarse, como estaba previsto, a un puesto de azafata por su peso y talla. Se trata de la agencia de eventos Best way Events, que ya se ha disculpado tras el impacto que el mensaje ha causado en las redes sociales.

En su vídeo , la joven cuenta que llegó para trabajar y no pudo hacerlo dado que no entraba en el uniforme que le asignaron. Así, la joven actriz, que trabaja de azafata para conseguir algunos ingresos extras, cuenta que “me he visto rechazada por mi talla y peso”.

El mensaje ya lleva más de un millón doscientas mil reproducciones en apenas 24 horas.

La cuenta de Instagram de la joven donde ha denunciado su situación.

Nuevo vídeo para dar las gracias

La joven después ha grabado otro vídeo dando las gracias y aclarar que Fitur e IFEMA no tienen nada que ver en su contratación y con el feo que recibió. Fue la empresa Best way Events la que la mandó para su casa. La situación llegó a este extremo porque a la joven no le valía el uniforme que le tenían asignado. Tampoco le habían preguntado previamente por sus medidas.

La agencia le ha ofrecido que se incorpore al trabajo con un uniforme distinto, lo que la joven afectada ha rechazado. Según explica, «ahora mismo no estoy en condiciones físicas, psicológicas o mentales para atender al público de una manera agradable y simpática».

La joven reconoce que la desafortunada empresa sí le ha dejado las puertas abiertas para que pueda incorporarse a otros eventos en el futuro.