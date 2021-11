Una cuarta parte de los países de la OSCE no dan datos oficiales sobre delitos de odio

- Publicidad-

Si bien muchos países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) están realizando mayores esfuerzos para combatir los delitos de odio, es necesario tomar más medidas para aumentar el conocimiento del número real de delitos motivados por prejuicios cometidos y más para ayudar a las víctimas. Así de contundente ha sido la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) sobre la publicación de su informe anual sobre delitos de odio antes del Día Internacional para la Tolerancia de 2021.

El director de la OIDDH, Matteo Mecacci, ha señalado que «los delitos motivados por el odio son un abuso de los derechos humanos. Aunque felicito a los muchos estados que han tomado medidas concretas para abordar los delitos de odio, la mayoría de ellos aún no se denuncian, no se registran ni se procesan, lo que deja a las víctimas sin apoyo ni reparación».

Los datos del informe muestran un incremento de países de la región de la OSCE que están recopilando estadísticas sobre delitos de odio. En concreto, se ha trabajado con datos oficiales correspondientes a 42 estados. Sin embargo, muchos de ellos se basan en registros inadecuados o insuficientes, mecanismos que no identifican la motivación del prejuicio detrás de los delitos de odio y que tampoco distinguen los delitos de odio de otros tipos de delitos. Aproximadamente el 25% de los países de la OSCE no cumplen sistemáticamente su compromiso básico de informar a la OIDDH sobre los datos sobre delitos motivados por prejuicios.

Además de mejorar los mecanismos que utilizan para registrar los delitos de odio y recopilar datos, los países deben hacer más para crear conciencia sobre la naturaleza especial de este tipo de delitos. Esto incluye aumentar la capacidad de los funcionarios de la justicia penal para reconocer, registrar, investigar y enjuiciar los delitos motivados por prejuicios de manera eficaz.

Los crímenes de odio son crímenes particularmente aborrecibles, que envían un mensaje a las personas y, de hecho, a comunidades enteras de que no son ni buscados ni bienvenidos, y que las amenazas y la violencia nunca estarán lejos.

Por lo tanto, también es esencial que los países de la OSCE reconozcan el daño abrumador que causan los delitos de odio y tomen medidas para garantizar que la legislación enfatice la motivación del prejuicio y se impongan sanciones adecuadas a los perpetradores.

Para garantizar que las víctimas estén protegidas, gocen de pleno acceso a la justicia y reciban apoyo especializado personalizado, los países también deben fortalecer sus sistemas de apoyo a las víctimas y trabajar en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que, a menudo, ofrecen el apoyo más especializado y directo a quienes se han convertido en los objetivos de un crimen de odio.

La base de datos de delitos de odio de la OIDDH es la más grande de su tipo en todo el mundo. Se actualiza cada año con información de fuentes oficiales, de la sociedad civil y otras fuentes no gubernamentales, e incluye datos sobre la legislación sobre delitos motivados por prejuicios, el registro, el enjuiciamiento y la sentencia, así como las mejores prácticas.

Es importante entender que la falta de datos oficiales sobre delitos de odio no indica que no los haya, sino más bien que actualmente no están reconocidos ni registrados por las fuerzas del orden. La OIDDH ofrece a los países de la OSCE una variedad de recursos y herramientas para ayudarlos a apoyar a las víctimas de delitos de odio, mejorar las prácticas de seguimiento y registro de delitos de odio y fortalecer la cooperación con la sociedad civil.