Un millar de personas se han manifestado este sábado en Madrid en defensa de vivienda digna, convocada por el Movimiento de Vivienda de Madrid a la que se ha sumado Unidas Podemos y Más Madrid, a la que se ha unido una marcha convocada en defensa del sistema público de pensiones, y en contra de “las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo”.

Ayuso no ha querido “regular el alquiler porque a ella le regalan apartamentos de lujo para su estancia”

Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad en las próximas elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo, “cree que el PSOE en el Gobierno central se ha equivocado” y ha reclamado, “el derecho a la vivienda que no tiene peros”. También ha cargado duramente contra la política inmobiliaria de la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso.

Mónica García ha exigido “una verdadera ley de vivienda en la que se regulen los precios del alquiler. Creemos que el Gobierno se ha equivocado, que tenía un compromiso con las plataformas, con las asociaciones”.

“Es momento de ponernos en hora con el resto de países europeos que han puesto regulaciones que van a la realidad del problema», ha subrayado la candidata de Más Madrid, que cree que en la región, Ayuso no ha querido “regular el alquiler porque a ella le regalan apartamentos de lujo para su estancia”.

La diputada autonómica ha criticado que la política del Gobierno autonómico ” ha sido más de inmobiliaria que de vivienda”. “Necesitamos una ley de vivienda en la Comunidad no tanto para proteger a los propietarios y a grandes tenedores de pisos sino a los inquilinos. Es momento de proteger a los inquilinos y mucho más en la crisis que nos viene. Era una buena oportunidad para tomarse en serio este problema”, ha indicado.

La vivienda no es un bien de mercado, es un derecho. Y garantizarlo una obligación del Gobierno. #20MLeyVivienda pic.twitter.com/6jLtFhY4bX — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) March 20, 2021

Mónica García duda de que “todos los que no llegan a final de mes por tener que pagar un precio caro de la vivienda se estén planteando en este momento si el problema es comunismo o libertad. Lo que se plantean es que tenemos un derecho que no se está cumpliendo, que es un derecho que no tiene peros”, ha destacado.

— Más Madrid (@MasMadridCM) March 20, 2021

Enrique Santiago, secretario general del PCE y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, ha señalado que “Hemos apoyado la movilización de la #IniciativaLeyVivienda y sus reivindicaciones para acabar con la carestía y los desahucios. El PSOE debe atender al clamor social y no ceder ante especuladores y fondos buitres. ¡Que la vivienda sea un derecho y no un negocio!”

— Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) March 20, 2021

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha calificado de «inasumible la propuesta de vivienda del PSOE porque sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre”.

Serra ha llamado a «pararle los pies a los fondos buitre. La propuesta del PSOE es inasumible porque sigue beneficiando a los grandes propietarios y a los fondos buitre y no lo está haciendo con las familias trabajadoras, que son las que necesitan que un Gobierno progresista las proteja y garantice el derecho a la vivienda”, ha señalado.

— Isabel Serra (@isaserras) March 20, 2021

Hemos llegado a la plaza San Jaume de #Barcelona para pedir una ley de #ViviendaDigna#IniciativaLeyVivienda pic.twitter.com/2hv3NwcXlo — PahSantFeliudeLl (@pah_santfeliu) March 20, 2021

