Un mes sin saber qué les ocurrió a Ángel y Fernando

Cuando se cumple un mes de la desaparición de los dos menores de Madrid, cientos de ciudadanos se concentraron ayer, frente al colegio en el que estudia Ángel -cuyo paradero se desconoce por el momento- para solicitar al Gobierno, a las Fuerzas de Seguridad del Estado y al Poder Judicial «contundencia en las actuaciones y ampliación de los medios humanos, tecnológicos, materiales y todos los necesarios para extender la búsqueda de Ángel», como señala Sinaí Jiménez, presidente de la Sociedad Gitana Española, y portavoz de la familia.

Por ello piden a las autoridades de Toledo, a las del Estado y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «que no solo se centren en el vertedero donde fue hallado el cuerpo sin vida de Fernando, el mayor de los dos primos, sino que se amplíe el radio de búsqueda a otras zonas».

Lectura del manifiesto a cargo de una niña del barrio. Foto: Juan Carlos Ruiz

Solo se ha rastreado un 40% del vertedero de Toledo

En un manifiesto leído por una niña y Juan José Cortés, padre de Mari Luz, al que sucedió una suelta de globos blancos y azules, se recoge que cuando se habla de ampliar el número de efectivos «es porque solo llevan rastreado un 40% del total que se tiene que revisar en el vertedero, tras 18 días de la aparición del cuerpo de Fernando».

Momentos antes de la manifestación, que transcurrió desde la boca de Metro Villa de Vallecas por el Paseo Federico García Lorca de Vallecas hasta el Colegio de Educación Infantil y Primaria Honduras, en un encuentro con los medios, Cortés manifestó «la necesidad de las familias de saber qué ha pasado. La sociedad en general está pidiendo respuestas ante una desaparición en extrañas circunstancias».

Explicó que «por ahora el Gobierno no se ha puesto en contacto con las familias y esperamos que lo hagan próximamente. Vamos a solicitar una reunión con el delegado del Gobierno».

Juan José Cortés atiende a los medios antes de la concentración. Foto: Juan Carlos Ruiz

Descoordinación en la investigación

Por lo que se refiere a la situación de la familia de Ángel, el menor de 11 años a quien se busca en estos momentos, Cortés indicó que «está desamparada, en una auténtica depresión, sin saber el paradero de su hijo. Y yo creo que es el momento de que se empiece a dar respuestas».

Juan José Cortés se refirió también a la actuación policial. «Entendemos que en un principio ha habido una descoordinación en la investigación. También entendemos la complejidad que pueda tener el desarrollo de la misma, pero sabemos que se puede poner más medios que están a nuestro alcance y que si no se ponen, no sabemos si será por tema burocrático o porque realmente puede haber una dejación en el trabajo que se tiene que desempeñar».

Reunión con Grande-Marlaska

Cortés avanzó que ya se está preparando el escrito «para que le llegue al ministro del Interior y que pronto podamos reunirnos con él y nos de una explicación ya que no la recibimos de las personas más directas que están al frente de la investigación, y para que conozca las posibles irregularidades que se han podido cometer desde la desaparición de Ángel y Fernando».

El manifiesto exige «una investigación seria , profunda y exhaustiva con los mejores investigadores de la Brigada Central de la Policía Nacional para que revisen todas y cada una de las informaciones que puedan tener para esclarecer lo sucedido».

A su vez demanda que se revisen «todas y cada una de las cámaras y teléfonos de todas las personas que estuvieran, en esa misma franja horaria, en el centro comercial de Toledo donde fueron vistos, y en un radio de 5 kilómetros, para poder conocer si los menores llevaban móvil y qué personas se encontraban en ese momento en centro comercial. Han de comprobarse las geolocalizaciones de todos esos teléfonos»

También solicitan que, en el caso de existir algún sospechoso, éste sea detenido y puesto a disposición judicial.

Si bien el escrito destaca «todo el apoyo recibido de la sociedad española por estas familias», por otro lado añade: «pero echamos en falta a responsables de asociaciones, administraciones públicas y diputados, porque no han dado ninguna muestra de cariño o apoyo».

Dolores García Vargas, portavoz de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos. Foto: Juan Carlos Ruiz

Crece el racismo

Por su parte Dolores García Vargas, portavoz de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos, explicó que «estamos cansados de que nadie de la cara de verdad. ¿Tú ves aquí alguna plataforma de estas que están cobrando millones por defender a los gitanos? Estos niños han desaparecido hace un mes. Vimos una mala comunicación por parte la Policía de Toledo. Cuando apareció el cuerpo de Fernando los padres se enteraron por los medios de comunicación. Pero es que además no estamos viendo a la Policía como en en otros casos. Estamos detallando cada paso y cada cosa que no se vaya a hacer bien en este momento. Y cuando esto termine y todo se esclarezca la Plataforma va a denunciar todo lo que haga falta. No nos vamos a callar».

Sobre la actitud del Parlamento, criticó que «no se haya pronunciado en esto para nada» y echó en falta que el ministro Grande-Marlaska, «tampoco haya hablado, cuando ha habido tantos casos en los que se ha facilitado la comunicación y las búsquedas ha sido bien realizadas, con toda clase de medios. ¿Qué pasa que son clasistas? ¿Es racismo?, se pregunta Dolores, es que por su parte no estamos viendo nada positivo, y el Pueblo Gitano está solo. Cada persona se tiene que poner en el pellejo de estas familias y pensar lo que están pasando».

García Vargas confiesa que «en España cada día hay más racismo. Nosotros estamos viviendo en nuestras propias carnes, gente normal, gente de a pie, gente trabajadora, cada día, con nuestros hijos, en los trabajos, situaciones de puro racismo».

Uno miembro del Consejo de Mayores de la Iglesia de Filadelfia se dirige a los asistentes en presencia de los padres de Ángel y Fernando. Foto: Juan Carlos Ruiz

Consejo de Mayores de la Iglesia de Filadelfia

En el acto estuvieron presentes los miembros del Consejo de Mayores de la Iglesia de Filadelfia, quienes dedicaron unas oraciones a los menores. Un momento especialmente emotivo para los padres de Ángel y Fernando que estuvieron arropados por numerosos representantes de los cultos de toda España desplazados a Madrid para mostrarles su apoyo.