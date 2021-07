Un joven guardia civil homosexual pide protocolos de actuación en la Benemérita tras recibir burlas por dar a conocer su condición sexual

- Publicidad-

José Pedro Rodríguez Sageras, el joven guardia civil homosexual que se prestó a dar su imagen en la Benemérita en la semana LGTBI, ha presentado en el Congreso una propuesta, tras sufrir la burla de compañeros, para una formación y sensibilización y conocimiento de los protocolos de odio existentes dentro de los Cuerpos de Seguridad del Estado, ante este tipo de situaciones.

El joven aprovechó la invitación al Congreso del portavoz Adjunto de la Comisión de Cultura y Deportes socialista, Julio del Valle de Iscar, para entregarle su propuesta, que en breve presentará también ante el grupo de Ciudadanos tras recibir una invitación para ello.

Agentes de la autoridad por la diversidad

Como miembro de LGTBIPOL (agentes autoridad por la diversidad), Rodríguez pretende dar a conocer esta situación y evitar la indefensión que tanto él como otros miembros de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado sufren cuando reciben burlas entre sus propios compañeros . De hecho, él mismo, que es también epresentante de MR Gay Pride Extremadura 2021, ha visto como se ha difundido un vídeo suyo con el que se pretende ridiculizarle.

José Pedro, según explica a Diario16, pide también apoyo para que se pueda poner en marcha cualquier medida adicional que ayuda a poner solución a la lacra que suponen los delitos de odio y LGTBIfobia.

Lo cierto es que desde que su historia como homosexual se difundía de forma oficial desde la Benemérita, y también en redes sociales y entre los medios de comunicación, para dar una imagen más moderna y abierta de la Guardia Civil, el joven y valiente agente ha visto cómo se hacían burlas en torno a él.

La historia de José Pedro

José Pedro Sageras, es un joven guardia civil homosexual que tan sólo ha reconocido su situación hace dos años, nueve años después de entrar en el Cuerpo, y tras pasar por todo un calvario personal hasta decidir hacer público quién era realmente.

Según reconoció a Diario16, sí vivió momentos muy delicados en su vida por no atreverse a reconocer públicamente su homosexualidad. Así, explicó que «salí a través de una asociación de agentes de la autoridad por la diversidad, pero yo seguía sin aceptarme».

Llegó a echarse la culpa de su propia ansiedad que le afectaba a todas las facetas de su vida. Así, explica que «me castigaba, y me decía que esto me pasaba por ser maricón». Pero inició un proceso terapéutico, «en el que sigo y del que no me avergüenzo».

Hoy está dispuesto a remover cielo y tierra para conseguir que se respeten los derechos del colectivo LGTBI en la sociedad, en general, y en la Guardia Civil en particular.

No hay protocolo de actuación