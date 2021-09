Un informe secreto del FBI demuestra las conexiones entre funcionarios saudíes y los terroristas del 11S

- Publicidad-

Los diferentes gobiernos estadounidenses siempre se han caracterizado por defender a capa y espada los intereses de dos países: Israel y Arabia Saudí. Lo mismo ocurrió con el peor ataque sufrido por el país norteamericano, es decir, los atentados del 11 de septiembre de 2001 desde Pearl Harbor. Según confirmó el director de cine Michael Moore en su documental Fahrenheit 9/11, las autoridades estadounidenses permitieron a los familiares de Bin Laden salir del país en vuelos dispuestos a tal efecto mientras los ciudadanos, incluido el expresidente George H. W. Bush, sufrían el cierre del espacio aéreo.

Tal y como publicamos en Diario16, las familias de las víctimas del atentado denunciaron en las semanas previas a las conmemoraciones del 11S que el FBI había ocultado o destruido información clave sobre los afectados.

Un informe del FBI oculto durante mucho tiempo sobre las conexiones de Arabia Saudí con el atentado del 11 de septiembre, al que ha tenido acceso Diario16, ha revelado que los funcionarios religiosos saudíes destacados en Estados Unidos tenían conexiones más importantes con dos de los secuestradores de lo que se sabía hasta ahora.

Desclasificación del informe

Este informe de 2016 se publicó censurado el sábado por la noche bajo una orden ejecutiva del presidente Joe Biden, quien prometió hacerlo público a más tardar en el vigésimo aniversario de los ataques del 11S que mataron a 2.977 personas e hirieron a más de 6.000. El documento de 16 páginas era un inventario final de pruebas circunstanciales y pistas de la investigación del FBI sobre los vínculos saudíes con el complot, pero estaba muy censurado.

Los abogados de las familias de las víctimas del 11 de septiembre, que han demandado a Arabia Saudí en un tribunal federal, dijeron que el documento brindaba un apoyo importante a su teoría de que un puñado de saudíes conectados con su gobierno trabajaron en conjunto para ayudar a los dos primeros secuestradores de Al Qaeda que llegaron a los Estados Unidos en enero de 2000.

El gobierno saudí siempre ha negado cualquier papel en los ataques, y señaló que Al Qaeda y Osama bin Laden eran enemigos jurados de la familia real.

Sin embargo, el informe de 2016 muestra que los agentes del FBI encontraron evidencias de que varios funcionarios religiosos saudíes que trabajaban en Estados Unidos tenían conexiones no solo con personas que ayudaron a los secuestradores, sino también con otros operativos de Al Qaeda. En ese momento, había muchos saudíes en el país que tenían credenciales diplomáticas, pero estaban principalmente involucrados en actividades religiosas. Posteriormente, el FBI investigó a muchos de ellos por extremismo.

La Operación Encore

Los agentes del FBI que investigaban la posible participación de Arabia Saudí en los ataques del 11 de septiembre fueron parte de una segunda fase en gran parte secreta de la investigación de la trama llamada Operación Encore.

El informe publicado el sábado fue escrito por un analista senior del equipo Encore, John Nicholson, luego de que el jefe de Antiterrorismo del FBI en Nueva York, Carlos Fernández, decidiera con los fiscales federales reasignar a Nicholson y el resto de su equipo y cerrando definitivamente su trabajo.

Aunque el FBI dejó de investigar el caso, mantuvo el archivo Encore nominalmente abierto hasta principios de 2021. El Departamento de Justicia citó repetidamente la investigación continua como la razón principal por la que no pudo revelar los archivos de Encore a las familias de las víctimas del 11 de septiembre. Sin embargo, los familiares de las víctimas acusan al gobierno de Estados Unidos de mantener un escudo de secreto para proteger al reino saudí de revelaciones vergonzosas.

Importantes registros telefónicos

Entre las nuevas pruebas citadas en el informe de 2016 se encuentran registros telefónicos que muestran que un estudiante graduado saudí que ayudó a los dos primeros secuestradores a establecerse en San Diego estaba en contacto con un funcionario religioso saudí destinado en los Estados Unidos, que a su vez tenía conexiones. a otros agentes de Al Qaeda y más tarde se convirtió en el objetivo de una nueva investigación.

El estudiante saudí, Omar al-Bayoumi, era un hombre de mediana edad que rara vez asistía a clases y el Ministerio de Defensa saudí, donde había trabajado anteriormente, le pagaba de manera subrepticia. A partir de 1998, el FBI lo había investigado por actividades extremistas, pero esa investigación no fue concluyente.

Una funcionaria del FBI que fue agente de casos para la investigación inicial de la oficina de los atentados, Jacqueline Maguire, testificó en el año 2004 ante la Comisión Bipartidista del 11 de septiembre que «según todos los indicios», la primera reunión de Bayoumi con los secuestradores «fue un encuentro aleatorio». Maguire y otros funcionarios del FBI han descrito a Bayoumi como un cómplice involuntario.

Pero el equipo de Encore llegó a creer que Bayoumi no solo brindó una gran ayuda a los dos agentes de Al Qaeda, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar, sino que luego mintió sobre sus tratos con ellos y otros.

Aunque Mihdhar y Hazmi eran operativos experimentados de Al Qaeda, prácticamente no hablaban inglés, no podían leer los letreros de las calles y no podían navegar por los Estados Unidos sin una ayuda considerable. El equipo de Encore creía que una red de apoyo de funcionarios sauditas y otros extremistas en el sur de California se movilizó antes de su llegada a Los Ángeles el 15 de enero de 2000.

El testimonio de un testigo en el informe de 2016 proporciona la evidencia más sólida hasta el momento de que el 1 de febrero de 2000, Bayoumi fue directamente de una reunión en el Consulado de Arabia Saudita en Los Ángeles a un café cercano, donde esperó a Hazmi y Mihdhar, se acercó a ellos cuando llegaron. y luego pasó aproximadamente media hora hablando con ellos.

Otro testigo, señala el informe, le dijo al FBI que un amigo suyo recibió la tarea de ayudar a los secuestradores por un imán saudí asignado al consulado saudí, Fahad al-Thumairy. El informe del FBI cita al testigo diciendo que su amigo, un eritreo de la mezquita de Thumairy llamado Mohammed Johar, recibió instrucciones de llevar a los dos secuestradores al café donde conocieron a Bayoumi.

Contactos de Al Qaeda con funcionarios saudíes

Los funcionarios del FBI habían descrito previamente que Bayoumi había estado en estrecho contacto telefónico con Thumairy, el imán y funcionario consular saudí en Los Ángeles.

El informe de 2016 revela que Thumairy también estaba en contacto telefónico con la casa familiar en Arabia Saudita de dos militantes de Al Qaeda, Suleyman y Abd al Aziz Al-Khalidi, quienes luego fueron capturados en Afganistán y enviados al campo de detención estadounidense en la Bahía de Guantánamo. El hermano mayor de los detenidos, Issa, fue asesinado por las fuerzas saudíes durante el secuestro en 2004 de un trabajador estadounidense en Arabia Saudí, Paul Johnson, que fue decapitado por sus captores.

Según el informe del FBI, Thumairy también tuvo contactos telefónicos con algunos presuntos extremistas musulmanes en Los Ángeles sospechosos de ayudar a Ahmed Ressam, un argelino que fue capturado por agentes fronterizos estadounidenses cuando intentaba cruzar desde Canadá en su camino para colocar bombas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a fines de 1999.

El FBI investigó a Thumairy después de los atentados y el Departamento de Estado retiró su visa diplomática bajo la sospecha de que lideraba una facción islamista radical en la mezquita King Fahad en el barrio de Culver City en Los Ángeles. Fue deportado a Arabia Saudí cuando intentó regresar a Los Ángeles en 2003.

La conexión con la rama malaya de Al Qaeda

El informe de 2016 también cita un informe intrigante pero brevemente descrito de una fuente de que Thumairy recibió una llamada telefónica de una persona no identificada en Malasia poco antes de que Hazmi y Mihdhar volaran al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 15 de enero de 2000.

Se sabe desde que la CIA tenía a los secuestradores bajo vigilancia en Malasia cuando se reunieron allí con otros agentes de Al Qaeda pocos días antes de partir hacia Estados Unidos. Luego, la CIA perdió el rastro de los secuestradores y no alertó durante más de 16 meses al FBI, incluso después de enterarse de que al menos uno de ellos había entrado a los Estados Unidos.

Al-Sudaury, un funcionario saudí clave

El informe de 2016 también revela registros telefónicos que muestran que Bayoumi estaba en contacto con otro funcionario religioso saudí, Mutaeb al-Sudairy, que luego fue asignado a la embajada saudí en Washington. Según se indica en el informe, Bayoumi llamó a Sudairy cinco veces durante el período crucial en el que los secuestradores se reunieron con él en Los Ángeles y los ayudó a mudarse a San Diego.

Sudairy, hijo de una muy importante familia saudí, viajó varias veces por Estados Unidos como misionero musulmán para el Ministerio de Asuntos Islámicos de Arabia Saudí. Durante este período, el informe Encore afirma que también pasó cuatro meses como compañero de habitación de Ziyad Khaleel, un extremista que vivía en Missouri. El FBI investigó a Khaleel por actividades relacionadas con el terrorismo, incluida la adquisición de un teléfono satelital para Osama bin Laden, según documentos judiciales y entrevistas.

Después de los ataques del 11 de septiembre, un estadounidense que conocía a Sudairy en Missouri lo denunció al FBI como posible extremista. Pero el funcionario religioso saudí había abandonado el país.

En 2010, Sudairy volvió a llamar la atención del FBI. Mientras examinaba la actividad telefónica antigua de Bayoumi, un analista del equipo de Encore descubrió vínculos. Poco después, el analista se enteró de que Sudairy y otro funcionario del ministerio religioso habían solicitado recientemente nuevas visas estadounidenses para estudiar inglés en la Universidad de Oklahoma.

Esto fue extraño porque los dos saudíes eran funcionarios adinerados y educados que habían vivido y trabajado en los Estados Unidos años antes. Debido a sus presuntos vínculos extremistas, los agentes creían que el plan de estudiar en Oklahoma podría ser una tapadera para algo más.

A diferencia de otras pistas desarrolladas por el equipo de Encore, los líderes del FBI se tomaron el asunto en serio. Autorizaron una operación para poner a los dos saudíes bajo vigilancia a tiempo completo después de que aterrizaran en Estados Unidos.

Guerra entre CIA y FBI

Sin embargo, el episodio terminó cuando los agentes de la CIA en Riad, la capital saudí, se opusieron enérgicamente al plan del FBI. Por razones que no están claras, los dos saudíes cancelaron la visita en el último minuto. Los investigadores sintieron que perdieron una importante oportunidad de aprender más sobre el presunto papel de los funcionarios saudíes en la red de apoyo a los secuestradores del 11 de septiembre. La nueva información sobre Sudairy plantea aún más preguntas sobre por qué las autoridades estadounidenses no pudieron investigar de manera más agresiva en 2010.